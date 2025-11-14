वृषभ राशिफल 15 नवंबर: आज भूलकर भी ना दुखाएं पार्टनर का दिल, पैसों की बचत के लिए कर लें ये काम

संक्षेप: Aaj ka Vrishabh Rashi Ka Rashifal, Taurus Horoscope 15 November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में दूसरे नंबर पर वृषभ है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा वृषभ राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि वृषभ होती है। आज वृषभ राशि के जातक किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें।

Taurus Horoscope Today 15 November 2025, Aaj ka Vrishabh Rashifal, वृषभ राशिफल: आज आप अपने कदम धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। सोच-समझकर कोई फैसला लेंगे तो गलती करने की गुंजाइश कम ही होगी। विनम्रता के साथ अपना काम करते रहिए। छोटे काम से शुरुआत करें और धीरे-धीरे अपना कदम आगे की ओर बढ़ाते जाएं। आज लोगों का दिन बनाने के लिए आपकी एक स्माइल ही काफी होगी। आज का दिन काफी शांति से गुजरने वाला है। अपनी बातों को आज के दिन क्लैरिटी के साथ सामने रखें और अगर कोई सलाह दे तो उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। शाम तक आपको सुकून महसूस होगा। इसी के साथ आज रात आपकी अच्छी नींद भी आने वाली है।

वृषभ लव राशिफल आज आप अपनों की खूब देखभाल करेंगे। पार्टनर को आज कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दें। हो सके तो किसी छोटे काम में उनका हाथ भी बंटा दें। इससे उन्हें अच्छा लगेगा और आपके बीच की बॉन्डिंग भी गहराएगी। छोटे-छोटे जेस्चर के साथ उनका दिल जीतने की कोशिश करें। अपनी जरूरतों को क्लैरिटी के साथ उनके सामने रखने की कोशिश करें। साथ ही उनकी बातों को भी ध्यान से सुनें। बातचीत के दौरान कुछ ऐसा ना कह दें कि उनका दिल दुख जाए। आज किसी ना किसी चीज के लिए उनकी तारीफ जरूर करें। अगर आप सिंगल हैं तो आज नए लोगों से प्यार और शांति से बात करें। आपका दोस्ताना व्यवहार आगे चलकर एक नया रिश्ता बना सकता है।

वृषभ करियर राशिफल आज आप एकदम आराम से काम करने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको सोच-समझकर ही कोई फैसला लेना है। आज जो भी काम करने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें। इससे आप सही तरीके से सारे काम निपटा पाएं। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो टीम से जरूर बात करें। किसी से जरूरत से ज्यादा वादा ना करें। मीटिंग में शांत रहकर बात करेंगे तो इसका असर लोगों पर अच्छा ही पड़ेगा। अगर कोई काम ज्यादा परेशान करें तो उसे कई हिस्सों में बांट लें। धीरे-धीरे आपकी मेहनत को हर कोई नोटिस करेगा।

वृषभ आर्थिक राशिफल आज पैसे के मामले में आपका दिन सही रहेगा। बस थोड़ी प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो सब सही होगा। छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब अपने पास रखें। अगर कुछ खरीदना है तो जल्दबाजी ना दिखाएं। अगर बचत करना चाहते हैं तो एक अलग अकाउंट भी बनवा सकते हैं। इसमें भी पैसे रखें। जितनी भी रसीदें हैं, उन्हें अलग रख दें। आज आप बचत करने का एक लक्ष्य निर्धारित कर लें।

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। खाना लाइट ही खाएं। कोशिश करें कि नॉनवेज ना खाएं। पानी बार-बार पिएं। एक्टिव रहने की कोशिश करें। सुबह छोटी वॉक पर जरूर जाएं। साथ ही आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। साथ ही शांत रहकर गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। इससे आपको खूब फायदा मिलेगा। थकान महसूस हो तो आंख बंद करके आराम जरूर करें। नींद ना आने की दिक्कत है तो शाम से ही कमरे की रोशनी कम कर लें। बैठते समय अपनी पीठ को सीधी रखें। पॉश्चर सही रखने से आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आपकी गर्दन को भी काफी आराम मिलेगा। सोने से पहले अपना दिमाग शांत रखें। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। छोटी-छोटी आदतों से आपकी एनर्जी दिन भर सही रहेगी।

वृषभ राशि के गुण ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com