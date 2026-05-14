वृषभ राशिफल 15 मई 2026 : वृषभ राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, पैसा और रिश्तों में दिखेगा अच्छा बदलाव
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 15 May 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 मई 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 15 मई 2026, वृषभ राशिफल- वृषभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा अलग तरह का रहने वाला है। एक तरफ खर्च बढ़ते दिखेंगे तो दूसरी तरफ काम और पैसों में भी राहत मिलने लगेगी। यानी सबकुछ एकदम आसान नहीं रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे हालात आपके पक्ष में आते दिखाई दे सकते हैं। इन दिनों कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि दिमाग जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। छोटी बात भी मन में घूमती रह सकती है। बिना वजह बेचैनी या हल्का डर भी महसूस हो सकता है। लेकिन घबराने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा खुद को शांत रखने की जरूरत रहेगी। इस समय पैसा खर्च जरूर होगा, लेकिन बेकार चीजों में नहीं। घर, परिवार, यात्रा, जरूरत के सामान या किसी शुभ काम में खर्च बढ़ सकता है। हालांकि कई बार खर्च देखकर मन परेशान भी हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि पैसा रुक ही नहीं रहा। इसलिए इस दौरान थोड़ा हिसाब से चलना बेहतर रहेगा।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत को लेकर लापरवाही न करें
सिरदर्द, आंखों में जलन या थकान जैसी परेशानी हो सकती है। कुछ लोग देर रात तक जागने या ज्यादा सोचने की वजह से परेशान रह सकते हैं। मोबाइल और स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना नुकसान कर सकता है। समय पर आराम करना जरूरी रहेगा। अगर काफी समय से कोई परेशानी चल रही है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों की स्थिति होगी बेहतर
अच्छी बात ये है कि धीरे-धीरे पैसा आने के रास्ते भी खुलते दिखाई देंगे। काम में पहले के मुकाबले सुधार महसूस होगा। जो लोग सरकारी नौकरी, प्रशासन या बड़े लोगों के संपर्क में काम करते हैं, उन्हें फायदा मिल सकता है। रुका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है। कुछ लोगों को अचानक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।
वृषभ राशि का लव राशिफल- रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन
घर का माहौल पहले से अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ समय अच्छा बीतेगा। अगर किसी अपने से दूरी चल रही थी तो अब चीजें धीरे-धीरे ठीक हो सकती हैं। पार्टनर के साथ भी रिश्ता मजबूत होगा। छोटी-छोटी बातों में खुशी महसूस होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच भरोसा बढ़ेगा। जिन लोगों के बच्चे हैं, उन्हें उनकी तरफ से राहत और खुशी मिल सकती है।
वृषभ राशि का करियर राशिफल- करियर में मिलेगी अच्छी खबर
पढ़ाई या करियर को लेकर अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। काफी समय से अगर बच्चों को लेकर चिंता थी तो अब मन थोड़ा शांत महसूस कर सकता है। ऑफिस और बिजनेस दोनों जगह आपकी बातों का असर दिखेगा। लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, टीचिंग या लोगों से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है। आपकी बातचीत और व्यवहार कई काम आसान बना सकते हैं।
कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा भागदौड़ वाला जरूर रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे फायदा देने वाला भी साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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