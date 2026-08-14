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वृषभ राशिफल 15 अगस्त 2026: परिवार में खुशियां, प्रेम में बढ़ेगा अपनापन; करियर और धन के लिए दिन शुभ

By Anita Baranwal
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Taurus Horoscope Today 15 August 2026: वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत परिवार और निजी जीवन पर ध्यान देने के साथ होगी। बाद में आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रेम, रचनात्मक काम व सामाजिक संपर्कों में सकारात्मकता आएगी। करियर में आपकी मेहनत और बात रखने का तरीका सराहा जा सकता है।

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आज का वृषभ राशिफल

Taurus Horoscope Today 15 August 2026: शुरुआती घंटों में मन घर, परिवार और निजी आराम की तरफ रहेगा। घरेलू काम, सफाई, किसी जरूरी पारिवारिक चर्चा या घर के माहौल को संतुलित करने में आपका ध्यान जा सकता है। अगर पिछले दिनों मन में कोई भारीपन था, तो सुबह का हिस्सा उसे शांत करने में मदद कर सकता है। इसके बाद दिन जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, मूड हल्का होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रचनात्मक काम, बच्चों से जुड़ी खुशखबरी, किसी प्रिय व्यक्ति का संदेश या अपने मन का काम करने का मौका मिल सकता है। शुक्र आपकी अभिव्यक्ति और स्नेह को सहज बना रहा है, इसलिए आपकी मौजूदगी लोगों को अच्छी लगेगी। जो लोग लंबे समय से किसी प्लान को टाल रहे थे, वे उसका पहला कदम उठा सकते हैं। खुशी का मतलब यह नहीं कि हर बात आसान होगी, लेकिन आपका नजरिया सकारात्मक रहेगा। परिवार और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलने से दिन ज्यादा संतोष देगा। किसी पुरानी याद या पुराने संपर्क से भी मन अच्छा हो सकता है।

वृषभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों के मामले में यह दिन आगे बढ़ने वाला लगता है। सुबह परिवार के बीच समय देने से साथी या प्रियजन को भी सुरक्षा का एहसास होगा। बाद का हिस्सा प्रेम, आकर्षण और खुलकर बात करने के लिए बेहतर है। अगर कोई रिश्ता शुरुआती दौर में है, तो सामने वाले की ओर से सकारात्मक रुचि दिख सकती है। अविवाहित लोगों को रिश्तेदारी, पड़ोस, पढ़ाई या मित्र मंडली के जरिए बातचीत का मौका मिल सकता है। जो लोग पहले से संबंध में हैं, उनके लिए साथ हंसना और हल्की बातों पर समय देना फायदेमंद रहेगा। ध्यान रहे, सामने वाले की भावनाओं को हल्के में न लें।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा दिन है। पहले हिस्से में शांत माहौल में पढ़ाई करने से फायदा होगा और बाद के हिस्से में समझ व अभिव्यक्ति मजबूत रहेगी। प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, रचनात्मक असाइनमेंट या प्रतियोगी तैयारी में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए काम संभालने का तरीका सराहा जा सकता है। आप जल्दबाजी के बजाय सोचसमझकर निर्णय लेंगे, जो आपके पक्ष में जाएगा। कारोबारियों के लिए नए काम का विचार बन सकता है, लेकिन शुरुआत करने से पहले खर्च और मांग दोनों की जांच कर लें। सूर्य, बुध और गुरु प्रयास के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए बात रखने, समझाने और नेटवर्किंग से मदद मिल सकती है।

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वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन उम्मीद देता है, लेकिन उत्साह में सीमा पार करना ठीक नहीं होगा। छोटे निवेश, रचनात्मक काम, बच्चों की जरूरत या किसी शौक पर खर्च हो सकता है। यदि कहीं पैसा लगाने का विचार है, तो केवल सुनकर नहीं, देखकर फैसला लें। आय की संभावना बनी रह सकती है, खासकर अपने हुनर या अतिरिक्त काम से। पुराने बकाया पर भी हलचल हो सकती है। बजट में आनंद के लिए जगह रखें, पर मुख्य जरूरतें पहले रखें।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सुबह थोड़ा भावुक या सुस्त महसूस हो सकता है, इसलिए दिन की शुरुआत शांत रखें। बाद में ऊर्जा बेहतर रहेगी और मन भी हल्का होगा। मीठा, तला या मन बहलाने वाला खाना ज्यादा लेने से बचें। थोड़ी वॉक, हल्का स्ट्रेच और स्क्रीन से बीच-बीच में दूरी आपको तरोताजा रखेगी। अगर बच्चों या परिवार के बीच व्यस्तता बढ़े, तो अपने आराम का समय भी तय करें।

आज की सलाह

घर की शांति और दिल की खुशी, दोनों को संतुलित रखकर फैसले लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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