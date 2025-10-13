वृषभ राशिफल 14 अक्टूबर: वाद-विवाद से बनाएं रखें दूरी, धन से जुड़ा फैसला लेने से पहले लें एक्सपर्ट सलाह

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Mon, 13 Oct 2025 09:04 PM

Taurus Horoscope Today 14 October 2025, आज वृषभ राशिफल: आज वृषभ राशि वालों को शांत प्लानिंग और धैर्य से भरी कोशिश स्थिर रिजल्ट लाएंगे। मुख्य टास्कों पर फोकस करें और छोटी-मोटी अव्यवस्था दूर करें। रूटीन को सिंपल बनाए रखें। विनम्र शब्द और प्रैक्टिकल मदद के लिए दरवाजे खोलेंगे। जल्दबाजी में फैसला करने और आवेगपूर्ण खर्च करने से बचें। सोच-समझकर की गई बचत और समय की प्लानिंग भविष्य के कदमों को और ग्रोथ आसान बनाती है।

वृषभ लव राशिफल- लव लाइफ आज स्लो स्पीड से आगे बढ़ेगा। अगर आप किसी के साथ हैं, तो शांत समय सुनें और छोटी-छोटी खुशियां शेयर करें। हाथ से लिखे नोट या गर्मजोशी भरे मैसेज जैसे सिंपल गिफ्ट दिल को छू जाएंगे। सिंगल लोगों को उन जगहों पर एक दयालु व्यक्ति मिल सकता है, जहां वे एन्जॉय करते हैं। रिलेशनशिप की दूसरों से तुलना करने से बचें।

वृषभ करियर राशिफल- आज काम पर स्थिर फोकस से लाभ मिलेगा। अपने कार्यों को व्यवस्थित करें और स्पीड बढ़ाने के लिए पहले छोटे काम पूरे करें। टीम मेंबर्स के साथ सहयोग करें और आइडिया क्लियर रूप से शेयर करें। अगर आपको देरी का सामना करना पड़ता है, तो समय का इस्तेमाल किसी प्लानिंग को सुधारने या कोई नया स्टेप सीखने में करें। ऑफिस की गपशप से बचें और वाद-विवाद से विनम्र दूरी बनाए रखें।

वृषभ आर्थिक राशिफल- अगर आप सतर्क रहें तो वित्त स्थिर दिखता है। छोटे-मोटे खर्चों पर नजर रखें और आज आवेग में खरीदारी करने से बचना चाहिए। खरीदारी की एक छोटी लिस्ट और स्पष्ट प्राथमिकताएं आपके बजट को हेल्दी रहने में मदद करेंगी। अगर आप बड़ी शॉपिंग की प्लानिंग बना रहे हैं, तो विकल्पों की तुलना करें और पहले थोड़ी ज्यादा बचत करें। फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से ईमानदार सलाह लें। भविष्य की जरूरतों के लिए एक छोटी रकम अलग रखने की कोशिश करें।

वृषभ सेहत राशिफल- आज आपका बॉडी स्थिर, कोमल केयर पसंद करती है। ज्वाइंट्स को खुश रखने के लिए धीरे-धीरे चलें, कोई साधारण योगाभ्यास करें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। पानी पिएं, थकान महसूस होने पर आराम करें और अगर संभव हो तो थोड़ा पहले सोएं। लाइट और वेजिटेरियन खाना खाएं जो पचाने में आसान हो और इसमें फल और सब्जियां शामिल हों। देर से हैवी खाना और बहुत ज्यादा चीनी से बचें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com