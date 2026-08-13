Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Vrishabh Rashifal Today: वृषभ राशि वालों के मन की उलझन होगी दूर, लेकिन धन के मामले में न करें जल्दबाजी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

14 अगस्त 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए दिन परिवार, रिश्तों और करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। बातचीत से काम बनेंगे और मानसिक तनाव में राहत मिल सकती है। आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान दें और घर-वाहन से जुड़े खर्चों में बजट का ध्यान रखें।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 13 August 2026 future predictions
आज का वृषभ राशिफल

Taurus Horoscope Today, 14 August 2026: काफी समय से मन पर जो दबाव था, उसमें राहत मिलने के संकेत हैं। दिन आपको अपने लोगों के बीच सहज महसूस कराएगा। घर, परिवार, सुविधा और मानसिक शांति से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। किसी पुराने तनाव का हल सीधे नहीं, लेकिन धीरे धीरे निकलता दिखेगा। परिवार के साथ बैठना, घर की व्यवस्था सुधारना या किसी जरूरी घरेलू फैसले पर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव मन को अंदर की बात सुनने के लिए कह रहा है, इसलिए बाहर की दौड़ से ज्यादा अपने आधार को मजबूत करना जरूरी रहेगा। माता या परिवार के किसी बड़े सदस्य से सहयोग मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए वाहन, घर की जरूरत, मरम्मत या आराम से जुड़ी खरीदारी का विचार बन सकता है। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ समय बिताने से भी हल्कापन महसूस होगा। अगर काम का बोझ बहुत था, तो आज थोड़ा संतुलन बनाना जरूरी है। खुद को हर समय उपयोगी साबित करने की मजबूरी छोड़ें। शांति में भी प्रगति होती है। यही बात दिन भर आपकी मदद करेगी।

वृषभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की भावना मजबूत रहेगी। साथी के साथ घर, भविष्य, बजट या परिवार से जुड़ी बातों पर बातचीत हो सकती है। आपका स्वभाव थोड़ा संवेदनशील रहेगा, इसलिए छोटी बातों को बढ़ाने से बचें। अविवाहित लोगों को किसी परिचित के माध्यम से अच्छा संवाद शुरू होने की संभावना है, लेकिन जल्द फैसला करने का दबाव न लें। परिवार के साथ बैठकर हंसी मजाक का समय निकले तो उसे टालें नहीं। यही माहौल रिश्तों में गर्माहट बढ़ाएगा।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

कामकाज में बहुत तेज भागदौड़ वाला दिन नहीं है, फिर भी जो लोग धैर्य से काम करेंगे वे अच्छा निकाल लेंगे। सूर्य और बुध आपके संचार क्षेत्र को सहारा दे रहे हैं, इसलिए लिखने, समझाने, बातचीत करने और टीम से तालमेल बैठाने वाले कामों में लाभ हो सकता है। नौकरी में कोई जरूरी संदेश, मीटिंग या निर्देश ध्यान से लें। बिजनेस वालों के लिए ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाने का समय है। पढ़ाई में घर का शांत माहौल मददगार रहेगा। अगर किसी विषय में मन नहीं लग रहा था, तो आज धीरे धीरे पकड़ बन सकती है। याददाश्त से ज्यादा समझ पर भरोसा करें।

ये भी पढ़ें:22 अगस्त को बुध का सिंह राशि में गोचर, सूर्य के साथ बनेगा बुधादित्य योग

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

बचत बढ़ाने का विचार मजबूत हो सकता है और यह सही दिशा है। अचानक खर्चों पर नजर रखें, खासकर सुविधा या दिखावे की चीजों पर। माता पिता से आर्थिक सहयोग, सलाह या किसी खर्च में मदद मिल सकती है। वाहन, घर या घरेलू सामान पर खर्च का योग है, इसलिए पहले बजट तय करें। राहु करियर क्षेत्र में हलचल दे रहा है, इसलिए आय के नए तरीके दिख सकते हैं, पर अभी जांचे बिना कोई वित्तीय कदम न बढ़ाएं।

ये भी पढ़ें:20 अगस्त को शनि करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, 9 अक्टूबर तक इन 3 राशियों को मिलेगा लाभ

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक राहत मिलना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा रहेगा। घर का अच्छा माहौल थकान कम करेगा। फिर भी अधिक मीठा, भारी भोजन या लंबे समय तक बैठे रहने से सुस्ती बढ़ सकती है। थोड़ा स्ट्रेचिंग, हल्की वॉक और पर्याप्त पानी जरूरी रहेगा। अगर नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो रात की दिनचर्या सरल रखें। मन शांत रहेगा तो शरीर भी जल्दी साथ देगा।

आज की सलाह

परिवार के साथ समय बिताइए और खर्च से पहले जरूरत और सुविधा में फर्क समझिए।

ये भी पढ़ें:अगस्त के आखिरी 20 दिन बेहद खास, ग्रहों की चाल में होंगे बड़े बदलाव
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने