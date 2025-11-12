Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 13 नवंबर: सिंगल लोग बनाएं इस जगह घूमने का प्लान, ऑफिस में आज भूलकर भी ना करें ये गलती

संक्षेप: Aaj ka Vrishabh Rashi Ka Rashifal, Taurus Horoscope 13 November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में दूसरी नंबर वृषभ का है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृषभ राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृषभ होती है। आज का दिन शांत गुजरेगा और आपको खुद पर गर्व महसूस होने वाला है।

Wed, 12 Nov 2025 09:12 PM
Taurus Horoscope Today 1 November 2025, Aaj ka Vrishabh Rashifal, वृषभ राशिफल: आज का दिन काफी शांति से गुजरने वाला है। आप शांत रहेंगे। आज के दिन आप हर काम काफी सोच-समझकर करेंगे जोकि सही है। छोटे-छोटे फैसले जो जरूरी है वो आपको सुकून देंगे। इससे आपकी असली ग्रोथ भी होगी। आज धैर्य बनाकर रखने की कोशिश करिए। लोगों को बातों को ध्यान से सुनिए। साथ ही जो भी प्लानिंग बनाएं, उसे उलझाने की बजाए आसान ही रखिए। सोच-समझकर ही आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन अपने आसपास सफाई रखने की कोशिश करें। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अगर कोई बदलाव लाना है तो पहले सारी चीजों को जान परख लें। बीच-बीच में रेस्ट भी करें और आज आप जो भी प्लान बनाएंगे, आपको उससे सुकून ही मिलेगा। दिन खत्म होते-होते मन शांत रहेगा और आपको खुद पर गर्व महसूस होगा।

वृषभ लव राशिफल

आज प्यार के मामले में आपका दिन अच्छा ही जाएगा। दिन प्यार भरा होगा। पार्टनर के साथ आज क्वालिटी टाइम बिताएं। अच्छा होगा अगर आप उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। आज हो सके तो छोटे-छोटे काम में अपने पार्टनर की मदद जरूर करें। इससे आप दोनों एक-दूसरे के करीब भी आएंगे और आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। अगर आप सिंगल हैं आज आप किसी ऐसी जगह जाने का प्लान बनाएं, जहां आपको मजा आता है। हो सकता है कि आज यही पर किसी प्यारे इंसान से आपकी मुलाकात भी हो जाए। हालांकि किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना है। आपको ये समझना होगा कि भरोसेमंद और सच्चा रिश्ता धीरे-धीरे ही बनता है।

वृषभ करियर राशिफल

आज आप ऑफिस में शांति से काम करें। चीजों को लेकर क्लियर रहे। आज आप पहले सारे छोटे-छोटे काम निपटा लें। इसके बाद कोई नया काम शुरू करें। अगर किसी कलीग को आपकी मदद चाहिए तो उसे प्रैक्टिकल और आसान तरीके से चीजों को समझा दें। इससे टीमवर्क मजबूत भी होगा और लोगों को आपसे और आपको लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर कोई दिक्कत या बदलाव सामने आता है तो बिना किसी हड़बड़ी और जल्दबाजी के सोच-समझकर के ही फैसला लें। ध्यान रखें कि आपको ऑफिस में आज ये गलती नहीं करनी है। आप सावधान रहेंगे तो गलती नहीं होगी। इससे बाद में लोग आपकी सराहना भी करेंगे।

वृषभ आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में सोच-समझकर ही चीजों को करें। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे तो इससे आपको ही फायदा होगा। अचानक होने वाली खरीददारी से आपको बचना है। अगर कुछ खरीद रहे हैं तो चीजों की तुलना जरूर कर लें। हर हफ्ते थोड़ी-थोड़ी बचत करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कोई भी पैसों से संबंधित को सलाह देता है तो ध्यान से सुनें। आज अगर सोच-समझकर अपना बजट बना लेंगे तो आगे चलकर आपका मन शांत रहेगा और आपको अंदर ही अंदर सुरक्षा की भावना महसूस होगी।

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल

अपना ख्याल रखें। अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल अच्छे से रखें। बासी खाना ना खाएं। हमेशा ताजा खाना खाएं। सही मात्रा में पानी पिएं। सुबह अगर थोड़ी देर टहल लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इससे आपको ताजी हवा मिलेगी और मन शांत हो जाएगा। आज सोने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग दिन भर की थकान को दूर कर देगी। सोने से पहले माहौल को शांत बना लें। मोबाइल से दूर रहें। अगर थकान ज्यादा लगें तो बिना कुछ सोचे-समझे आराम करें। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो परिवार की मदद जरूर लें। नींद पूरी लें।

वृषभ राशि के गुण

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

