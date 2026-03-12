वृषभ राशिफल 13 मार्च 2026: काम में जल्दबाजी न करें, रिश्तों और पैसों में रखें संतुलन
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 13 March 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 13 मार्च 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 13 मार्च 2026, वृषभ राशिफल- आज का दिन धीरे-धीरे काम करने का है। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आराम से और लगातार मेहनत करेंगे तो फायदा हो सकता है। अपनी रोज की दिनचर्या पर ध्यान देना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी-छोटी चीजें सुधारने से भी आगे चलकर अच्छा फर्क दिख सकता है। आज कोशिश करें कि अपनी दिनचर्या थोड़ी ठीक रखें। कोई छोटा काम निपटा लें। जैसे किसी को फोन वापस करना, घर या ऑफिस की कोई चीज ठीक करना या कोई छोटी परेशानी खत्म कर लेना। ऐसे काम पूरे होने से मन भी हल्का रहेगा और दूसरों के साथ भरोसा भी बनेगा। आज धैर्य रखना जरूरी है। अचानक फैसले लेने से बचें और अपने आराम के लिए भी समय निकालें।
वृषभ लव राशिफल- रिश्तों में आज आपका शांत स्वभाव काम आएगा। अपने मन की बात साथी से आराम से और साफ तरीके से कहें। बात करते समय नरमी रखें। छोटी-छोटी बातें भी रिश्ते में अपनापन दिखाती हैं। जैसे किसी का ख्याल रखना या किया हुआ वादा निभाना। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ सामान्य बातचीत हो सकती है। किसी निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं और आराम से बातचीत करें। बड़ी-बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बात पर मतभेद हो जाए तो बहस से बचें और थोड़ी देर शांत रहकर बात सुलझाने की कोशिश करें।
वृषभ करियर राशिफल- काम के मामले में आज भरोसे के साथ काम करना जरूरी रहेगा। जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हें ध्यान से पूरा करें। अपने काम को साफ तरीके से लिखकर या समझाकर रखें ताकि टीम के लोगों को समझने में आसानी हो। आज नए काम शुरू करने से ज्यादा जरूरी है कि पुराने या छोटे-छोटे काम पूरे कर लिए जाएं। इससे सम्मान भी बढ़ेगा और तनाव भी कम होगा। अगर कोई बदलाव की बात सामने आती है तो पहले पूरी जानकारी लें। फैसला करने में जल्दबाजी न करें। अपने काम का रिकॉर्ड रखना भी फायदेमंद रहेगा।
वृषभ आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज थोड़ा सोच-समझकर चलना अच्छा रहेगा। अपने खर्चों को देखें और जहां बेवजह पैसा खर्च हो रहा है उसे कम करने की कोशिश करें। अगर कोई सब्सक्रिप्शन या सेवा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे बंद किया जा सकता है। कमाई का थोड़ा हिस्सा बचत के लिए अलग रखना अच्छा रहेगा। जल्दी पैसा बढ़ाने वाली जोखिम भरी योजनाओं से दूरी रखना ही बेहतर रहेगा। अगर कुछ खरीदने का सोच रहे हैं तो पहले कीमतों की तुलना करें और बजट को ध्यान में रखें। परिवार के साथ पैसों को लेकर साफ बात करना भी अच्छा रहेगा।
वृषभ स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य के लिए आज संतुलित दिनचर्या जरूरी है। समय पर खाना खाएं और हल्का, सादा भोजन लेने की कोशिश करें। खाने में सब्जियां और पानी की मात्रा बढ़ाना अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा मसालेदार खाना या देर रात स्नैक्स खाने से बचें, क्योंकि इससे नींद पर असर पड़ सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, थोड़ी सैर या सांस लेने के साधारण अभ्यास से शरीर को आराम मिल सकता है। अगर शरीर थका हुआ लगे तो आराम करें और दर्द होने पर खुद को ज्यादा न थकाएं। नियमित समय पर सोना भी जरूरी रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट