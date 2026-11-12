आज का वृषभ राशिफल (12 नवंबर 2026) : अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के योग
taurus in hindi: पढ़ाई के लिए रोज का एक निश्चित हिस्सा अभ्यास को दें। आज शिक्षा में मेहनत की मांग साफ रहेगी।
कारोबार में नया साझेदार या साझेदारी का प्रस्ताव मिलने की संभावना है। आज काम की अगली राह पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चर्चा प्रमुख होगी। कुंभ राशि के दसवें भाव में राहु आगे बढ़ने की भूख बढ़ाएगा और किसी नए काम में अचानक दिलचस्पी जगाएगा। इसी के साथ अपनी स्थिति को लेकर बेचैनी रहेगी। बातचीत में सामने वाले की भूमिका समझने की इच्छा होगी। निजी जीवन में भी साथ का महत्व बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के योग हैं। लंबे समय से मिलने की राह देख रहे युवा प्रेमियों को मुलाकात का अवसर मिल सकता है। दिन के आगे बढ़ने पर मन का उत्साह कुछ अस्थिर होगा। बड़े फैसलों की तुलना में परिचित काम संभालना अधिक सहज रहेगा।
करियर वृषभ राशिफल
कारोबारी संपर्क आज ध्यान खींचेंगे। किसी प्रस्ताव को लेकर यह बातचीत होगी कि साथ मिलकर काम किस तरह आगे बढ़ेगा। नई दिशा का आकर्षण रहेगा, हालांकि उससे कमाई या प्रतिष्ठा बढ़ने का नतीजा अभी तय मानना जल्दबाजी होगी। दफ्तर में अपने काम की अहमियत को लेकर सोच अधिक रहेगी। दूसरे लोगों की भूमिका पर भी आपका ध्यान जाएगा। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम के लिए काफी मेहनत करनी होगी। केवल विषय पढ़ लेने से तैयारी पूरी महसूस नहीं होगी, अभ्यास की जरूरत सामने रहेगी। बच्चों में साहस बढ़ेगा और अपनी बात कहने का भरोसा रहेगा।
आर्थिक वृषभ राशिफल
ससुराल पक्ष से धन या आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। परिवार की किसी जरूरत पर चर्चा में सहयोग का विषय सामने आ सकता है। मदद की उम्मीद से मन को सहारा मिलेगा, लेकिन मिलने वाली रकम अभी तय नहीं होगी। कारोबार का नया प्रस्ताव भविष्य की आय को लेकर उत्सुकता बढ़ाएगा। उसकी आर्थिक तस्वीर समझने में आपकी रुचि रहेगी। कानूनी मामलों में अनुकूल प्रगति के योग हैं। इसे अंतिम फैसले की गारंटी समझना उचित नहीं होगा। आज मिलने वाली पेशकश और हाथ में उपलब्ध रकम के बीच फर्क स्पष्ट रखें। आर्थिक बातचीत में आपका ध्यान इस बात पर रहेगा कि सहयोग की गुंजाइश कितनी है और जिम्मेदारी किस हिस्से की होगी।
लवलाइफ वृषभ राशिफल
जीवनसाथी की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। साथ बैठने और अपनी बात साझा करने का मन होगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक राशि के सातवें भाव में रहेगा, फिर दोपहर के आसपास धनु राशि के आठवें भाव में आएगा। पहले जीवनसाथी और साझेदारी केंद्र में रहेंगे। बाद में चंद्राष्टम के कारण मन उदास या बेचैन रहेगा और नियमित काम अधिक सहज लगेंगे। इस बदलते मन के बीच भी अपनापन बना रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते का प्रस्ताव बातचीत का विषय बन सकता है। युवा प्रेमियों की लंबे अंतराल के बाद मुलाकात की संभावना रहेगी। किसी अपने से अच्छी बातचीत के बाद भी कुछ देर अकेले रहने का मन होगा।
हेल्थ वृषभ राशिफल
सेहत के मामले में आज सजग रहने की जरूरत है। उत्साह के साथ आराम की अपनी जरूरत भी महसूस होगी। मंगल दिन के दौरान कर्क राशि के तीसरे भाव से सिंह राशि के चौथे भाव में जाएगा। इससे प्रयास और बोलचाल के जोश का जोर घर के वातावरण की ओर बदलेगा, छोटी चिड़चिड़ाहट भी रहेगी। इस बदलाव के किसी निश्चित हिस्से का समय उपलब्ध नहीं है। मन की बेचैनी के बीच शरीर की जरूरतों पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी असुविधा को टालते रहना ठीक नहीं होगा। भोजन और आराम का परिचित क्रम रखें। दिन के आगे बढ़ने पर शांत वातावरण में रोजमर्रा के काम करना अधिक सहज लगेगा।
क्या करें
कारोबारी बातचीत में अपनी और सामने वाले की जिम्मेदारी साफ पूछें।
क्या न करें
बेचैनी के क्षण में रिश्ते को लेकर अंतिम फैसला न सुनाएं।
कल का राशिफल
कल निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं रहेगा। अनावश्यक तनाव या अप्रिय खबर से मन उदास होने की संभावना है। जीवनसाथी से बातचीत में शांति और सड़क पर चलने में सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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