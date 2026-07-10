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वृषभ राशिफल 11 जुलाई: वृषभ राशि को आज मंगल दिलाएंगे फायदा, बस इस मामले में रहें सावधान

By Anita Baranwal
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Taurus Horoscope Today 11 July 2026 Aaj ka Vrishabh Rashi Ka Rashifal: आज वृषभ राशि वालों को चंद्रमा और मंगल से लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ मामलों में सतर्क भी रहना है। 

वृषभ राशिफल 11 जुलाई: वृषभ राशि को आज मंगल दिलाएंगे फायदा, बस इस मामले में रहें सावधान

Taurus Horoscope Today 11 July 2026 Aaj Ka Vrishabh Rashifal, वृषभ राशिफल 11 जुलाई: यह दिन आपके लिए असरदार रह सकता है। चंद्रमा आपकी ही राशि के प्रभाव को मजबूत कर रहा है, इसलिए आपकी मौजूदगी, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता लोगों का ध्यान खींच सकती है। भीतर से आप मजबूत दिखेंगे, लेकिन मन के किसी कोने में हल्की दुविधा भी चल सकती है। यही मिश्रण दिन का मुख्य रंग रहेगा। एक तरफ सम्मान, संपर्क और अवसर मिलते दिखेंगे, दूसरी तरफ यह सोच परेशान कर सकती है कि कौन सा कदम पहले उठाया जाए। जल्दबाजी न करें। जहां आपकी बात सुनी जा रही हो, वहां कम बोलकर भी असर छोड़ा जा सकता है। कारोबार या नौकरी में लोग आपके काम पर भरोसा दिखा सकते हैं। सामाजिक दायरा भी सक्रिय रहेगा। किसी सभा, मीटिंग, नेटवर्किंग या पारिवारिक मेलजोल में आपकी छवि अच्छी बन सकती है। मंगल की उपस्थिति आपको तेज बना रही है, इसलिए आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन उसी के साथ जिद भी बढ़ सकती है। घर और निजी आराम से जुड़ी जरूरतें भी ध्यान मांगेंगी। मन खुशी और उलझन दोनों महसूस कर सकता है, इसलिए बड़े फैसले भावनाओं के उतार चढ़ाव में न लें। सोच समझकर चलेंगे तो यह दिन सप्ताह का मजबूत दिन साबित हो सकता है।

लव राशिफल

रिश्तों में आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन अपने मन की बात सीधे कहने से पहले साथी की स्थिति समझना बेहतर होगा। कभी कभी आप साफ बोलते हैं और सामने वाला उसे सख्ती समझ लेता है। अगर संबंध में पहले से अपनापन है, तो साथ में समय बिताने से नजदीकी बढ़ेगी। घर के माहौल को आरामदायक बनाने की इच्छा रहेगी। प्रेम संबंध में कोई प्यारी बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन फैसला या वादा तुरंत करवाने की कोशिश न करें। विवाहित लोगों को घर और काम के बीच संतुलन रखना होगा। परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज करने से छोटी नाराजगी बन सकती है।

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करियर राशिफल

कामकाज की दृष्टि से दिन अच्छा है। नए ऑर्डर, नए संपर्क, पुराने क्लाइंट से दोबारा बातचीत या किसी रुके काम के फिर से चलने के संकेत बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें अलग अलग स्रोतों से काम की चर्चा मिल सकती है। नौकरीपेशा लोग अपनी विश्वसनीयता से आगे बढ़ेंगे। सूर्य और बुध का असर वित्त और वाणी से जुड़े कामों को भी महत्वपूर्ण बना रहा है, इसलिए बातचीत, नेगोशिएशन, सेल्स, अकाउंट, डॉक्युमेंट या इंटरव्यू में ध्यान दें। छात्र अगर आत्मसंशय छोड़ दें तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दोबारा पढ़ना, पुराने प्रश्न देखना और शिक्षक की सलाह मानना लाभ देगा। किसी भी जरूरी कागज या डेटा को जमा करने से पहले जांच लें।

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फाइनेंस राशिफल

धन के मामले में संभावना अच्छी है, पर संयम जरूरी है। आय या अवसर के संकेत बने रहेंगे। कारोबारियों को भुगतान, ऑर्डर या ग्राहक से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। जोखिम वाले निवेश में आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन सीमा के भीतर ही कदम रखें। बिना जांच सिर्फ सुनकर पैसा न लगाएं। घर की सुविधा पर खर्च हो सकता है। यदि कोई आर्थिक निर्णय बड़ा है, तो एक बार रात भर सोचकर फिर तय करें। आपकी कमाई की क्षमता बनी हुई है, बस आवेग से बचना होगा।

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हेल्थ राशिफल

शरीर में ताकत रहेगी, पर मानसिक उलझन थकान दे सकती है। बहुत सारे काम एक साथ लेने से सिर भारी लग सकता है। समय पर खाना और पर्याप्त पानी जरूरी रहेगा। थोड़ी स्ट्रेचिंग या हल्की वॉक से शरीर अच्छा महसूस करेगा। शाम तक आराम की जरूरत समझ आएगी। खुद को साबित करने की जल्दी कम करें। यही तनाव कम करेगा और नींद भी बेहतर रखेगा।

आज की सलाह: आत्मविश्वास रखें, पर हर बड़े फैसले से पहले एक बार ठहरकर सोच लें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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