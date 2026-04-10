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वृषभ राशिफल 11 अप्रैल 2026: वृषभ राशि वालों को बनेंगे बिगड़े काम, कन्फ्यूजन छोड़कर लें सही निर्णय, पढ़ें भविष्यफल

Apr 10, 2026 09:14 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 11 April 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 अप्रैल 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…

वृषभ राशिफल 11 अप्रैल 2026: वृषभ राशि वालों को बनेंगे बिगड़े काम, कन्फ्यूजन छोड़कर लें सही निर्णय, पढ़ें भविष्यफल

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 11 अप्रैल 2026, वृषभ राशिफल- आज आप चाहेंगे कि किसी भी काम में हाथ डालने से पहले चीजें साफ हों और समझ में आएं। ये सोच आज आपके काम आएगी। बस एक बात ध्यान रखें—परफेक्ट समय का इंतजार करते रहेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में है, इसलिए आज दिमाग से फैसले लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बार-बार कोशिश करने से बेहतर है सही फैसला लेना। आज किसी व्यक्ति, किसी जवाब या किसी अधूरे काम को लेकर मन में कन्फ्यूजन रह सकता है। अगर आप उसी पर अटके रहेंगे तो आपका ध्यान बंटेगा। बेहतर है कि जो आपके हाथ में है, उसी पर ध्यान दें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, दिन फिर से चलने लगेगा। दोपहर के बाद जो चीज अटकी लग रही थी, या तो साफ हो जाएगी या फिर उतनी जरूरी नहीं लगेगी।

आगे पढ़ें वृषभ राशि का करियर, आर्थिक, लव और करियर राशिफल-

वृषभ राशि का करियर राशिफल- काम आज तब बेहतर चलेगा जब आप हर चीज के सेट होने का इंतजार छोड़ देंगे। हो सकता है काम का एक हिस्सा किसी और पर निर्भर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन रुक जाए। जो काम आपके हाथ में है, उसे पहले पूरा करें। कोई अप्रूवल, जवाब या जानकारी लेट हो सकती है। ऐसे में बाकी काम खत्म करें ताकि बाद में तेजी से आगे बढ़ सकें। ऑफिस में सीनियर्स या साथ काम करने वालों से साफ और सीधे तरीके से बात करें। अगर कुछ चाहिए, तो साफ बोलें। अगर काम अटका है, तो अगला कदम भी बताएं। स्टूडेंट्स के लिए सलाह है कि आज कम चीजों पर फोकस करें, ज्यादा कवर करने की कोशिश न करें। अगर जॉब या प्रोफाइल से जुड़ा कुछ सोच रहे हैं, तो आज तैयारी और सुधार पर ध्यान दें, जल्दबाजी न करें।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले स्थिर रहेंगे, लेकिन सही प्लानिंग जरूरी है। आज ये देखने का दिन है कि पैसा कहां सही लग रहा है और कहां बिना सोचे खर्च हो रहा है। कोई जरूरी खर्च, पेमेंट या खरीदारी आज सही तरीके से हो सकती है, बस जल्दी में फैसला न लें। आज बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। समझदारी से लिया गया छोटा फैसला ज्यादा काम आएगा।अगर निवेश का सोच रहे हैं, तो पहले अच्छी तरह जांच लें। धीरे लिया गया फैसला ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

वृषभ राशि का लव राशिफल- आज रिश्तों में अंदाजा लगाने से ज्यादा साफ बात करना जरूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो जो बात अंदर चल रही है, उसे शांत तरीके से सामने रखें। बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस साफ करें। लंबे रिश्तों में आज प्लान, टाइमिंग या जिम्मेदारियों पर बात करना फायदेमंद रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो आज किसी ऐसे इंसान की तरफ ध्यान जा सकता है जो भरोसेमंद और शांत लगे। आज दिखावे से ज्यादा स्थिरता और सच्चाई आकर्षित करेगी।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आपकी शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन दिमाग अगर एक ही बात में उलझा रहा तो थकान महसूस हो सकती है। समस्या कमजोरी नहीं, बल्कि हल्का तनाव हो सकता है। यह शरीर में जकड़न, सिर भारी लगना या ध्यान भटकने के रूप में दिख सकता है।इसका हल आसान है- समय पर खाना खाएं, एक बार शरीर को स्ट्रेच करें और थोड़ी देर के लिए दिमाग को ब्रेक दें। इससे आप जल्दी ठीक महसूस करेंगे।

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आज का उपाय- जो चीज आपके पास है, उसी से काम शुरू करें। सब कुछ एक साथ सही होने का इंतजार करेंगे तो काम रुक जाएगा।

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लकी नंबर: 6

लकी रंग: मॉस ग्रीन

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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