वृषभ राशिफल 10 मार्च 2026: प्लानिंग के साथ पूरा करें काम, शाम होने तक मिलेगा अच्छा परिणाम
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 10 March 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह 'बैल' है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 मार्च 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल… एस्ट्रोलॉजी न्यूज Hindustan
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 10 March 2026, वृषभ राशिफल: 10 मार्च 2026 का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए संतुलन और धैर्य का दिन रहेगा। चंद्रमा की स्थिति आज आपको स्थिरता देगी, लेकिन कार्यों में प्लानिंग और समय प्रबंधन बहुत जरूरी होगा। प्रेम और आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा। दिन की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन शाम होते-होते परिणाम आपके पक्ष में आ जाएंगे। आइए विस्तार से जानते हैं 10 मार्च का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
वृषभ प्रेम राशिफल
प्रेम जीवन में आज रोमांचक और भावुक पल आ सकते हैं। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें। किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से सावधान रहें, यह बात घर तक पहुंच सकती है। साथी की बातों को धैर्य से सुनें और उनका मूड अच्छा रखने की कोशिश करें।
अविवाहित जातकों के लिए आज क्रश या किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ने का अच्छा मौका है। सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। शादी की योजना बना रहे लोग आज माता-पिता से चर्चा कर सकते हैं। छोटा-सा सरप्राइज या उपहार देना रिश्ते में नई ताजगी लाएगा।
वृषभ करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिबद्धता और प्लानिंग की परीक्षा होगी। अचानक नए काम और टाइट डेडलाइन सामने आ सकती हैं। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और काम पर फोकस करें। मार्केटिंग, सेल्स, आईटी, हेल्थकेयर, कानून, मीडिया, विज्ञापन, एसईओ, बैंकिंग या ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े लोगों को अतिरिक्त घंटे काम करने पड़ सकते हैं। व्यापारियों के लिए नया प्रोजेक्ट या योजना शुरू करने का अनुकूल समय है। छात्रों को एडमिशन या परीक्षा से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। दिन की शुरुआत में थोड़ी चुनौती रहेगी, लेकिन शाम तक परिणाम अच्छे दिखेंगे।
वृषभ धन राशिफल
आर्थिक स्थिति आज मजबूत बनी रहेगी। इससे आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम होंगे। शेयर बाजार में निवेश या संपत्ति खरीद-बिक्री के लिए दिन अनुकूल है। दोस्तों या भाई-बहनों के साथ वित्तीय बातों को सुलझाने का मौका मिल सकता है। संपत्ति से जुड़े किसी कानूनी मामले में भी शामिल होना पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वाहन खरीदने का अच्छा समय है। परिवार में किसी उत्सव या समारोह पर खर्च हो सकता है। व्यापारियों को व्यापार विस्तार के लिए नए समझौते या फंडिंग मिलने की संभावना है।
वृषभ स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। पेट से जुड़ी पुरानी परेशानियां राहत दे सकती हैं। हालांकि, बुजुर्गों को जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। ऑफिस और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। दिन के दूसरे भाग में आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। शाम के समय शराब पीकर दोपहिया वाहन चलाने से पूरी तरह बचें। हल्का व्यायाम, पर्याप्त पानी और सकारात्मक सोच से दिन को स्वस्थ बनाए रखें।
वृषभ राशि के लिए सलाह
आज का दिन प्लानिंग और धैर्य से काम करने का है। शाम होते-होते परिणाम आपके पक्ष में आएंगे।
आज आपकी मेहनत और समझदारी शाम तक अच्छे परिणाम लाएगी। प्रेम में रोमांच, करियर में प्रगति और धन में स्थिरता बनी रहेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष