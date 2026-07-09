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वृषभ राशिफल 10 जुलाई 2026: आज खर्च और तनाव बढ़ा सकते हैं परेशानी, शाम के बाद सुधरेंगे हालात

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today: वृषभ राशि के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी और मानसिक दबाव वाली रह सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना और जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। करियर और पढ़ाई में धैर्य के साथ काम करने से लाभ मिलेगा। शाम के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा, रिश्तों में सुधार होगा।

वृषभ राशिफल 10 जुलाई 2026: आज खर्च और तनाव बढ़ा सकते हैं परेशानी, शाम के बाद सुधरेंगे हालात

Taurus Horoscope Today 10 July 2026, वृषभ राशिफल: यह दिन थोड़ा भारी महसूस हो सकता है, खासकर शुरुआत में। मन बिना स्पष्ट कारण के थका हुआ या उदास सा रह सकता है। कुछ काम हाथ में होते हुए भी पूरे मन से करने का उत्साह कम रहेगा। सुबह से शाम से पहले तक खर्च, नींद की कमी, छूटी हुई बातों या भीतर की बेचैनी पर ध्यान जा सकता है। अकेले में रहने का मन हो तो भी जरूरी जिम्मेदारियों से पूरी तरह दूर न जाएं। दिन बढ़ने पर स्थिति बदलती दिखेगी। चंद्रमा का असर बाद के हिस्से में आपके आत्मविश्वास और उपस्थिति को फिर से मजबूत करेगा। तब आप खुद को संभला हुआ और ज्यादा स्पष्ट महसूस करेंगे। मंगल आपकी राशि में होने से जिद और जल्द प्रतिक्रिया दोनों बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने मूड को दिशा देना जरूरी रहेगा। घर के माहौल में हल्की गर्माहट बनी रह सकती है, लेकिन शाम तक बातों में सहजता लौटेगी। यात्रा या भागदौड़ में सावधानी रखना बेहतर है। छोटे व्यवधानों को निजी असफलता न मानें। यह दिन धैर्य और रफ्तार को सही संतुलन में रखने का है।

वृषभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों में शुरुआत थोड़ी अंदरूनी रह सकती है। आप अपनी बात पूरी तरह न कहें और सामने वाला दूरी महसूस करे, ऐसी संभावना है। इसलिए चुप्पी को नाराजगी का रूप न लेने दें। प्रेम संबंधों में गर्माहट बनी रह सकती है, खासकर अगर आप सरल और साफ बात करें। दिन के बाद वाले हिस्से में आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप अपने साथी के सामने खुलकर बात कर पाएंगे। जीवनसाथी के साथ छोटी बात पर तकरार हो सकती है, पर उसका हल भी बातचीत से निकल जाएगा। परिवार के किसी सदस्य की भावनात्मक जरूरत समझना जरूरी होगा। अगर कोई आपसे समय चाहता है, तो सिर्फ सलाह देने के बजाय कुछ समय साथ बैठना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अपने शब्दों को नरम रखें। आज रिश्तों में संवेदनशीलता जीतती है, तर्क नहीं।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

काम में शुरुआत धीमी लग सकती है। मन बिखरा हो तो साधारण काम भी भारी लगते हैं। इसलिए सुबह मुश्किल काम की जगह लंबित और नियमित काम निपटाना बेहतर रहेगा। सूर्य और बुध का प्रभाव धन, बोलचाल और प्रैक्टिकल फैसलों से जुड़ी बातों को आगे ला रहा है, लेकिन बुध वक्री होने से दस्तावेज, भुगतान, निर्देश और मीटिंग के नोट्स दोबारा देखना जरूरी है। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में ध्यान जमाने के लिए थोड़ा अनुशासन चाहिए होगा। शाम के करीब आत्मविश्वास लौटेगा, तब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, चर्चा या योजना पर काम बेहतर हो सकता है। करियर में अभी बहुत बड़ा फैसला भावुक होकर न लें। किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की छोटी सलाह उपयोगी साबित हो सकती है। जो लोग काम बदलने या नई जिम्मेदारी पर सोच रहे हैं, वे पहले अपनी तैयारी की कमी पूरी करें।

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वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

खर्च का दबाव शुरुआत में ज्यादा महसूस हो सकता है। अचानक नहीं, लेकिन एक साथ कई छोटी जरूरतें जेब पर असर डाल सकती हैं। घर, आराम, यात्रा या रोजमर्रा की चीजों पर पैसे जा सकते हैं। ऐसे में बजट देखकर चलना समझदारी होगी। जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग कर लें। आय की स्थिति खराब नहीं है, पर नियंत्रण जरूरी है। किसी पुराने भुगतान, बिल या खाते की समीक्षा करना ठीक रहेगा। उधार देने या भावुक होकर खरीदारी करने से बचें। शाम के बाद पैसों को लेकर मन कुछ स्थिर होगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

नींद पूरी न होने, मानसिक थकान या ओवरथिंकिंग का असर शरीर पर दिख सकता है। यात्रा या वाहन चलाते समय सावधानी रखें। जल्दबाजी और ध्यान भटकना साथ आएं तो छोटी असुविधा हो सकती है। भारी भोजन से बचें। दिन के दूसरे हिस्से में थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। हल्की सैर, पर्याप्त पानी और स्क्रीन से कुछ दूरी आपके मूड को संतुलित करेगी। खुद पर बहुत सख्ती न करें।

आज की सलाह: खर्च, गुस्सा और प्रतिक्रिया तीनों में सीमा रखें, शाम तक मन काफी हल्का हो जाएगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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