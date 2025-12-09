वृषभ राशिफल 10 दिसंबर: आज पार्टनर दिला सकता है गुस्सा, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर

संक्षेप: Aaj ka Vrishabh Rashi Ka Rashifal, Taurus Horoscope 10 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में दूसरे नंबर पर वृषभ है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा वृषभ राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृषभ होती है। जानें आज इस राशि के जातकों का दिन कैसा जाने वाला है?

Taurus Horoscope Today 29 November 2025, Aaj ka Vrishabh Rashifal, वृषभ राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इन चीजों को अपने कंट्रोल में रखें और खुश रहें। हालांकि बाद में लव लाइफ में सारी चीजें सही हो जाएंगी। ऑफिस में आज कोई नई जिम्मेदारी लें। आज इस काम में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको ऐसे ही कई और मौके मिलने वाले हैं। आज पैसे के मामले में किस्मत आपका साथ देने वाली है। आज आपकी सेहत भी सही रहने वाली है।

वृषभ लव राशिफल आज के लिए वृषभ राशि के लोग थोड़ा शांत रहें। लव लाइफ सही जाएगी अगर आप अपने रवैये को पॉजिटिव रखेंगे। पार्टनर के साथ आज क्वालिटी समय बिताने की कोशिश करें। एक-दूसरे के साथ बात करें ताकि एक-दूसरे की चीजों को आसानी से समझा जा सके। पार्टनर की केयर करें। आज धैर्य की बहुत जरूरत होगी। जिन लोगों का ब्रेकअप ईगो के चलते हुआ था, वो आज फिर से पैचअप कर सकते हैं। आज आपके पार्टनर थोड़े से डिमांडिंग हो सकते हैं। आपको गुस्सा आएगा लेकिन किसी बात पर बहसबाजी ना करें बल्कि समझदारी के साथ स्थिति को संभालने की कोशिश करें। जो लड़कियां सिंगल हैं, आज उन्हें किसी पार्टी या फिर ऑफिस इवेंट में प्रपोजल मिल सकता है।

वृषभ करियर राशिफल आज ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है। कुछ लोग आपको भी इस चीज में खींचने की कोशिश करें। हालांकि आप समझदारी से काम लें और इन चीजों से दूर रहने की कोशिश करें। अपने काम पर फोकस करें। अपनी चीजों से किसी भी तरह का समझौता ना करें। आप जैसे पहले ईमानदार और प्रोफेशनल थे, वैसे ही रहिए। टीम के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखें। ऑफिस में आपको किसी बड़े क्राइसिस को संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। हालांकि इससे आपकी इमेज और कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत होंगे। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों का प्रमोशन हो सकता है। साथ ही सैलरी बढ़ने की भी उम्मीद है।

वृषभ आर्थिक राशिफल आज आपके लिए पैसों की स्थिति सही रहेगी। बचत खाते में कुछ पैसे जरूर डालें। सेविंग्स भी जरूरी है जोकि आगे के लिए काम आएगी। अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सोच-समझकर फैसला लें। स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। ऐसा करने से आप किसी झमेले में नहीं फंसेंगे। अगर आप बहुत समय से प्रॉपर्टी बेचने का खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो आज का दिन इसके लिए सही है। कुछ लोग ट्रैवल प्लान कर बुकिंग कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपना सारा बकाया चुका पाएंगे।

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल आज कुछ लोगों को वायरल फीवर से राहत मिलेगी। वहीं गले की खराश से भी आराम मिलने वाला है। कुछ महिला जातकों को आज स्किन से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आज सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। हड्डियों से जुड़ी दिक्कत भी आज परेशान कर सकती है। खानपान का ध्यान रखें। कुछ महिलाओं को गाइनेकोलॉजिकल समस्याएँ हो सकती हैं। आज आप गीले फर्श पर चलते समय बहुत ध्यान रखें, क्योंकि चोट लगने का डर है।

वृषभ राशि के गुण ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com