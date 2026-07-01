वृषभ राशिफल 1 जुलाई: बड़े फैसले लेते वक्त रहें सतर्क, शाम तक मन होगा हल्का
Vrishabha Rashi Aaj Ka Rashifal 1 July: वृषभ राशि वालों को 1 जुलाई की सुबह सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं शाम होते-होते चीजें फेवर में रहेंगी। पढ़ें आज का वृषभ राशिफल।
सुबह का हिस्सा थोड़ा भारी लग सकता है। बिना किसी बड़ी वजह के मन दबा-दबा सा रहे, तो खुद पर सख्ती न करें। कुछ काम अटकते दिख सकते हैं। किसी कागज, जवाब, समय या दूसरे व्यक्ति की तैयारी के कारण रुकावट आ सकती है। ऐसे में चिढ़ने से बात उलझेगी। पहले हिस्से में सावधानी ज्यादा जरूरी है, खासकर यात्रा, वाहन, जल्दी फैसले और संवेदनशील बातचीत में। मंगल आपके स्वभाव में तेजी दे रहा है, इसलिए प्रतिक्रिया तुरंत आ सकती है। यही जगह है जहां धैर्य काम आएगा। दिन बढ़ने पर स्थिति हल्की होने लगेगी। दोपहर के बाद सोच खुली होगी और किसी जरूरी काम के लिए सही सलाह, मार्गदर्शन या नई उम्मीद मिल सकती है। घर के बाहर का माहौल ज्यादा मददगार लगेगा। छोटी यात्रा, सीखने, गुरुजनों से बातचीत या किसी बड़े प्लान की दिशा तय करने में लाभ हो सकता है। अपने मन का बोझ किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना भी राहत देगा, लेकिन हर बात सबको न बताएं।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आज लहजा सबसे ज्यादा मायने रखेगा। जीवनसाथी या साथी से विचारों का फर्क बहस का रूप ले सकता है, अगर दोनों अपनी बात पर अड़े रहें। प्रेम संबंध में भी उम्मीद ज्यादा और धैर्य कम रहने से खटास आ सकती है। सुबह का समय खासकर संवेदनशील रहेगा। इसलिए जवाब देने से पहले दूसरे की बात पूरी सुनें। दोपहर के बाद माहौल कुछ नरम होगा। तब समझदारी से बात करने पर गलतफहमी कम हो सकती है। परिवार में भी आपकी बोली का असर सीधा पड़ेगा। कम शब्द, साफ बात और नरम टोन बेहतर रहेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं दिखतीं। पहले हिस्से में फाइल, मेल, जवाब, मीटिंग या टीम समन्वय में देरी हो सकती है। किसी सहकर्मी से तालमेल बैठाने में धैर्य रखना होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मन बार-बार भटक सकता है। ऐसे में छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ना बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद स्थिति सुधरेगी। मार्गदर्शन, नई जानकारी या किसी अनुभवी व्यक्ति से मदद मिल सकती है। करियर से जुड़े बड़े फैसले आज भावावेश में न लें। अगर आप नौकरी बदलने, कोर्स चुनने या लंबी योजना पर सोच रहे हैं, तो पहले तथ्य जुटाएं। बिजनेस वालों को नई डील में शर्तें साफ पढ़नी चाहिए।
धन और वित्त
आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। सट्टा या जोखिम भरे निवेश का आकर्षण हो सकता है, पर सीमा में रहना समझदारी होगी। अचानक खर्च या रुका भुगतान टेंशन दे सकता है। आमदनी की स्थिति पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। परिवार के सामने पैसा और जिम्मेदारी की बात साफ रखें। उधार, उधारी या बिना सोचे खर्च करने से बचें। दिन के दूसरे हिस्से में वित्तीय योजना बनाना ज्यादा उपयोगी रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मूड और शरीर दोनों को थोड़ा संभालकर चलना होगा। थकान, बोझिलपन या पैरों में खिंचाव जैसा एहसास हो सकता है। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। गुस्से या उदासी में खाना छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी चाल-ढाल जरूरी है। शाम तक मानसिक हल्कापन लौट सकता है, अगर आप खुद को अनावश्यक दबाव से बचाएं।
आज की सलाह: बोलने से पहले रुकें, और जरूरी फैसले दिन ढलने के बाद ही लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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