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वृषभ राशिफल 1 अगस्त 2026: वृषभ राशि वालों को करियर में मिलेगी पहचान, नए संपर्क दिला सकते हैं बड़ा फायदा

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today 1 August 2026: वृषभ राशि के लोगों के लिए 1 अगस्त का दिन करियर और कामकाज के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मेहनत का लाभ मिलने के संकेत हैं। नए संपर्क भविष्य में फायदा दिला सकते हैं। 

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वृषभ राशिफल 31 जुलाई

Taurus Horoscope Today 1 August 2026: कामकाज के मोर्चे पर सुधार का एहसास हो सकता है। पिछले दिनों जो बेचैनी या उलझन बनी हुई थी, वह धीरे धीरे कम होगी। चंद्रमा कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आपका ध्यान जिम्मेदारियों, छवि और परिणाम पर ज्यादा रहेगा। लोग आपकी मौजूदगी को नोटिस करेंगे। इसी कारण व्यवहार और समय प्रबंधन दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बन सकता है। यह संपर्क तुरंत चमत्कार नहीं करेगा, पर आगे चलकर करियर या काम की स्थिति बेहतर करने में सहायक हो सकता है। घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि एक तरफ काम का दबाव रहेगा और दूसरी तरफ घर का माहौल थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। माता की सेहत या आराम को लेकर ध्यान देना ठीक रहेगा। पिता से जुड़ी कोई चिंता कम हो सकती है, जिससे मन हल्का होगा। मंगल आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ा है, पर बोलचाल में कठोरता न आने दें। जितनी शांति रखेंगे, उतना फायदा होगा।

वृषभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों में गर्माहट बनी रह सकती है। साथी के साथ समय बिताने का मन होगा और उनका साथ सुकून देगा। अगर पिछले दिनों बातचीत कम हुई थी, तो अब उसे सहज ढंग से फिर शुरू किया जा सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए आपसी सहयोग का अच्छा समय है। घर के किसी काम, खरीद या फैसले में साथी की राय उपयोगी रहेगी। रोमांटिक मूड रहेगा, लेकिन उसमें अधिकार भाव न आने दें। जो लोग किसी नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें सामने वाले के स्वभाव को समझने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परिवार के माहौल को भी साथ लेकर चलना समझदारी होगी।

वृषभ राशि का करियर राशिफल

ऑफिस में काम की स्थिति बेहतर दिख रही है। जो अटकाव पहले परेशान कर रहे थे, वे धीरे धीरे खुल सकते हैं। सीनियर से बात करने, अपनी भूमिका स्पष्ट करने और आगे की योजना रखने के लिए यह अच्छा दिन है। नौकरीपेशा लोगों को व्यस्तता ज्यादा रहेगी, पर यही व्यस्तता आपको उपयोगी भी महसूस कराएगी। जो लोग इंटरव्यू, आवेदन या प्रोफेशनल बातचीत में हैं, उन्हें किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह मिल सकती है। छात्रों के लिए एकाग्रता ठीक रहेगी। पढ़ाई का विषय भले भारी लगे, पर बैठकर करने पर काम आगे बढ़ेगा। लिखित तैयारी, रिवीजन और तथ्य याद करने वाले काम अच्छे रहेंगे। कारोबार में जल्द फैसले लेने से बचें, लेकिन नए संपर्कों को संभालकर रखें। यही आगे काम दे सकते हैं।

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वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल

पैसे के मामले में दिन स्थिर है। आमदनी का रास्ता बना रहेगा और काम से जुड़ा फायदा धीरे धीरे मिल सकता है। संपत्ति या घर के नाम से जुड़ी कोई चर्चा सामने आ सकती है, खासकर जीवनसाथी के साथ मिलकर होने वाले किसी कागजी काम में। फिर भी हर दस्तावेज ध्यान से देखना बेहतर रहेगा। घर की जरूरतों पर खर्च होगा। सजावट, सुविधा या मरम्मत का खर्च बढ़ सकता है। जोखिम भरे निवेश के बजाय सुरक्षित और समझदारी वाले फैसले ही ठीक रहेंगे।

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वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य से बेहतर रह सकती है, क्योंकि मन की घबराहट कम होने पर शरीर भी हल्का लगता है। फिर भी थकान को नजरअंदाज न करें। बाहर का भोजन सीमित रखें। माता की देखभाल या घर की चिंता के कारण मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए छोटे विराम लें। हल्की चाल, गहरी सांस और समय पर पानी पीना आज बहुत काम आएगा। देर रात तक स्क्रीन पर रहने से बचना बेहतर रहेगा।

आज की सलाह

काम में चमक दिखेगी, पर घर के लोगों की जरूरतों को भी बराबर महत्व दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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