वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 अगस्त 2026 तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Monthly Horoscope August 2026: अगस्त का महीना वृषभ राशि के लिए करियर, रिश्तों और आर्थिक संतुलन पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी तैयारी और स्पष्ट योजना जरूरी होगी।

Taurus Horoscope Monthly1-31 August 2026: इस महीने काम और निजी जीवन की गति एक जैसी नहीं रहेगी। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके आपके पांचवें भाव में आएगा। इससे पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान बढ़ेगा। सुविधा और संतुलन की चाह रहेगी, लेकिन अपेक्षाएं और बजट दोनों स्पष्ट रखें।

2 अगस्त की रात मंगल मिथुन राशि में आकर आपके दूसरे भाव को सक्रिय करेगा। परिवार, वाणी, बचत और रोजमर्रा के खर्चों में पहल बढ़ेगी। तेज गति उपयोगी रहेगी, लेकिन गुस्से और बिना तैयारी के जोखिम लेने से बचें।

5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में आएगा। साहस, संदेश, छोटी यात्राएं और भाई-बहनों से तालमेल से जुड़ी बातचीत तथा कागजी काम ध्यान मांगेंगे। किसी भी बात का जवाब देने से पहले उसे ध्यान से सुनें।

17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में आएगा। आपके चौथे भाव से जुड़े घर, माता, वाहन और मानसिक शांति के विषय महीने के दूसरे हिस्से में अधिक सक्रिय रहेंगे। पहचान के साथ जिम्मेदारियों को भी समझें।

गुरु पूरे महीने कर्क राशि में आपके तीसरे भाव से धीरे-धीरे अवसर बढ़ाएगा। वहीं, शनि मीन राशि में वक्री रहकर आपके ग्यारहवें भाव से जुड़े आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्यों से संबंधित पुराने कामों की दोबारा समीक्षा करने का संकेत देगा। शुरुआती सप्ताह की दिनवार स्थिति पर नजर डालें तो कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके दसवें भाव में रहेगा। काम, जिम्मेदारियों और सार्वजनिक छवि पर ध्यान जाएगा। यदि कोई लंबी यात्रा टल जाए, तो वह समय और पैसे दोनों की बचत साबित हो सकती है।

रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि में आपके ग्यारहवें भाव में प्रवेश करेगा। सोमवार और मंगलवार तक मित्रों, सहपाठियों, नेटवर्क और पुराने संपर्कों से मदद मिलने के संकेत हैं। आय और खर्च लगभग बराबर रहें, तब भी स्थिति संतुलित मानी जाएगी।

रविवार रात नक्षत्र परिवर्तन के कारण बातचीत में नरमी आएगी। इसका सकारात्मक असर प्रेम और सामाजिक संबंधों पर भी धीरे-धीरे दिखाई देगा। रविवार देर रात मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करके आपके दूसरे भाव को सक्रिय करेगा।

एक समय में एक ही जिम्मेदारी संभालना बेहतर रहेगा। जो बात पूरी तरह स्पष्ट न हो, उस पर अनुमान लगाने से बचें। महीने की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं में भी थोड़ा बदलाव करें। थकान में लिया गया फैसला अगले दिन दोबारा जरूर देखें।

परिवार और काम के बीच स्पष्ट सीमाएं तय करना उपयोगी रहेगा। हर रुकावट को अपनी क्षमता पर सवाल न बनने दें।

वृषभ राशि का लव राशिफल सोमवार रिश्तों के लिए शांत शुरुआत लेकर आएगा। बाहर जाने की योजना टल जाए, तो निराश होने के बजाय साथ समय बिताएं। रसोई में साथ चाय पीना, घर की छोटी-छोटी बातें करना या शाम की सैर किसी बड़े कार्यक्रम से ज्यादा अपनापन दे सकती है।

अविवाहित लोगों को किसी का स्थिर और सहज व्यवहार आकर्षित कर सकता है। मंगलवार को आपकी वाणी रिश्तों में मिठास बढ़ाएगी। सामने वाले की बात सुनना और सही समय पर जवाब देना प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा।

यदि घर में मेहमान आएं, तो जीवनसाथी को सारी जिम्मेदारी अकेले न उठाने दें। साथ मिलकर व्यवस्था संभालना भी रिश्ते की मजबूती का हिस्सा है।

बुधवार और गुरुवार विवाह या लंबे समय के रिश्तों में सावधानी की मांग करेंगे। जीवनसाथी व्यावहारिक सहयोग देगा। महीने के मध्य में जिम्मेदारियों को लेकर खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। सहयोग मिलेगा, लेकिन सामने वाले से बिना कहे आपके मन की बात समझ लेने की उम्मीद न रखें।

परिवार के किसी विषय पर सभी की राय अलग हो सकती है। ऐसे में नरम भाषा और जिम्मेदारियां बांटने की आदत घर का दबाव कम करेगी। बच्चों या परिवार के किसी युवा सदस्य की पढ़ाई और दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ सकता है। चिंता जताने से पहले उनकी बात पूरी तरह समझने की कोशिश करें।

प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। भरोसा लगातार व्यवहार से बनता है। पुरानी शिकायतों को नई बहस का आधार न बनाएं। समय की कमी को बेरुखी समझने से भी बचें।

वृषभ राशि का करियर राशिफल सप्ताह की शुरुआत स्थिर रहेगी। कारोबार में औसत गति भी उपयोगी होती है, क्योंकि इससे लंबित कार्यों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलता है। विद्यार्थी सोमवार को सहपाठियों की मदद लें। नोट्स साझा करना, कठिन प्रश्न समझना या परीक्षा की योजना बनाना लाभदायक रहेगा।

संपत्ति या घर की खरीद से जुड़ा कोई भी कागजी फैसला जल्दबाजी में न लें। मंगलवार प्रस्तुति, क्लाइंट कॉल, इंटरव्यू, शिक्षण और बिक्री से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। आपकी आवाज में आत्मविश्वास रहेगा। फिर भी पूरे दिन काम, मेहमानों और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अधिक व्यस्तता शरीर को थका सकती है। अपनी प्राथमिकताएं पहले तय करें।

बुधवार और गुरुवार को परिणाम उम्मीद से कम लग सकते हैं। खर्च, खराब मनःस्थिति या किसी सहकर्मी की प्रतिक्रिया आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है।

महीने के मध्य में आपके काम की पहचान बढ़ सकती है। इसके साथ यदि नई जिम्मेदारी मिले, तो समय और संसाधनों का आकलन करने के बाद ही सहमति दें। विद्यार्थियों के लिए दोहराव, पुराने प्रश्नों का अभ्यास और स्पष्ट समय-सारिणी अधिक उपयोगी रहेगी। परिणाम की चिंता में पढ़ाई का समय कम न करें।

कारोबार में कोई नया प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है, लेकिन शर्तें, भुगतान और जिम्मेदारियां लिखित रूप में स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें। रुका हुआ काम आपके आत्मविश्वास को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। कारण पहचानें और फिर अगला छोटा कदम तय करें। काम से जुड़ी लिखित पुष्टि लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

विद्यार्थी कठिन विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। एकाग्रता के समय फोन को अपने से दूर रखें। यदि वरिष्ठों से मतभेद हो, तो तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल सोमवार को आय और खर्च संतुलित रह सकते हैं। बड़ा लाभ न भी मिले, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर, जमीन या संपत्ति से जुड़ा निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा।

मंगलवार बचत, बीमा की समीक्षा, सावधि जमा या लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा योजना पर विचार करने के लिए अच्छा दिन रहेगा। कोई भी निर्णय अपनी जरूरत और समझ के आधार पर लें। केवल किसी की सलाह पर पैसा न लगाएं।

मंगल के दूसरे भाव में प्रवेश से कमाई की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ जल्दबाजी में फैसले लेने और परिवार पर दिखावे के लिए खर्च करने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है।

यदि आमदनी बढ़ने का अवसर मिले, तो सबसे पहले बचत और जरूरी भुगतान तय करें। अतिरिक्त रकम को तुरंत खर्च मान लेना ठीक नहीं होगा। घर, यात्रा या स्वास्थ्य से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। बजट में थोड़ी गुंजाइश रखने से अचानक आने वाली जरूरतों को संभालना आसान रहेगा।

वाहन, संपत्ति या किसी बड़ी खरीदारी पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। कीमत के साथ-साथ रखरखाव और भविष्य के खर्चों का भी आकलन करें। भावनात्मक होकर की गई खरीदारी बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है।

उधार देते समय राशि, समय-सीमा और शर्तें स्पष्ट रखें। तेज लाभ के दावों को अवसर नहीं, बल्कि जोखिम समझें। यह भी ध्यान रखें कि छोटे-छोटे नियमित खर्च महीने के अंत तक बड़ी राशि का रूप ले सकते हैं।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल इस महीने सेहत को दवा से ज्यादा संतुलन की जरूरत होगी। सोमवार को यदि लंबी यात्रा टल जाए, तो उसे शरीर के लिए राहत मानें। मंगलवार को आप खुद को बहुत सक्षम समझकर काम, मेहमान, फोन और घरेलू जिम्मेदारियां एक साथ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में शरीर की थकान मन से पहले दिखाई दे सकती है।

भोजन समय पर करें। ताजा और हल्का भोजन लें। देर रात तक व्यवस्था या काम में लगे रहने से अगले दिन कमजोरी महसूस हो सकती है। बुधवार और गुरुवार अपेक्षाकृत संवेदनशील रहेंगे।

तनाव, खर्च और घरेलू तकरार का असर नींद, पाचन, सिरदर्द या शरीर में भारीपन के रूप में महसूस हो सकता है। ऊर्जा में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। अच्छा महसूस होने पर भी आराम, भोजन और दवा की नियमितता न छोड़ें।

स्क्रीन टाइम, नींद और आंखों की थकान पर विशेष ध्यान दें। लगातार होने वाली असुविधा को केवल काम का दबाव समझकर नजरअंदाज न करें। देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद प्रभावित हो सकती है। थकान को आलस समझकर अनदेखा न करें।

हल्की सैर मन और शरीर दोनों को राहत देगी। यदि परेशानी लगातार बनी रहे, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। काम के बीच छोटे-छोटे विराम लेते रहें। तनाव बढ़े, तो कुछ देर गहरी और धीमी सांस लेकर शरीर को आराम दें।

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ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन किसी बुजुर्ग, शिक्षक या माता-पिता की व्यावहारिक रूप से मदद करें। सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समय देने से भी व्यक्त होता है। कठिन दिन में नई शुरुआत करने के बजाय किसी लंबित जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करें।

कठिन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी न करें। पहले पानी पिएं, थोड़ी दूरी बनाएं और तथ्यों को समझने के बाद ही जवाब दें। यह छोटी-सी आदत कई उलझनों को बढ़ने से रोक सकती है।

अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण दिन ● 1 से 7 अगस्त:

2 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में संवाद स्पष्ट रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 8 से 14 अगस्त:

8 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पहले भाव में रहेगा। इससे आत्मविश्वास, व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान जाएगा। काम और पढ़ाई की प्राथमिकताएं तय करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 15 से 21 अगस्त:

20 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके सातवें भाव में रहेगा। इससे जीवनसाथी, साझेदारी और आमने-सामने की बातचीत पर ध्यान जाएगा। आराम और दिनचर्या की अनदेखी न करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 22 से 31 अगस्त:

29 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में संवाद स्पष्ट रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

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