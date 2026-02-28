वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 1 से 31 मार्च का महीना कैसा रहेगा?
Taurus Horoscope Rashifal 1-31 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Taurus Horoscope Monthly 1-31 March 2026 Aaj Ka Vrishabh Rashifal, वृषभ मासिक राशिफल: वृष राशि वालों को मार्च के महीने में धीरे-धीरे लेकिन लगातार फायदा होगा। काम का इनाम लगातार कोशिश और सोच-समझकर किए गए विकल्पों से मिलता है। छोटी-मोटी बातों के बाद घर का जीवन शांत महसूस होगा। जब आप एक आसान बजट बनाते हैं तो पैसे का मामला बेहतर लगता है। लंबे समय तक शांति के लिए छोटे-छोटे आराम के ब्रेक लें और हेल्दी आदतें बनाए रखें। इस महीने वृषभ राशि वालों को सब्र और सावधानी बरतने की जरूरत है। काम में लगातार तरक्की, घर पर शांत माहौल और आगे के आराम के लिए पैसे के सुरक्षित विकल्पों का स्वागत करें।
वृषभ राशि के लिए 1 से 31 मार्च का महीना कैसा रहेगा?
मार्च में वृषभ राशि वालों का लव राशिफल कैसा रहेगा?
इस महीने लव के मामले में रोमांस और सब्र महसूस होगा। कपल्स को आसान रूटीन और क्लियर बातचीत में शांति के पल मिलते हैं। सिंगल वृषभ राशि वालों की मुलाकात दोस्तों या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के जरिए हो सकती है। दया दिखाएं और बोलने से ज्यादा सुनें। इस महीने इससे भरोसा बढ़ता है। छोटे गिफ्ट्स या सोच-समझकर भेजे गए मैसेज बड़ी योजनाओं से ज्यादा मायने रखते हैं। अगर पुरानी अनबन सामने आती है, तो उन्हें प्यार से संभालें। इस महीने माफ करना चुनें। परिवार का सपोर्ट मजबूत है, जिससे घर में आराम और पक्की मुस्कान आती है। मार्च के महीने में हर दिन अपने पार्टनर के करीब आ सकते हैं।
मार्च में वृषभ राशि वालों का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
इस महीने काम के लिए लगातार फोकस और क्लियर योजनाओं की जरूरत होती है। अपने टास्क को ट्रैक करने और पहले छोटे काम पूरे करने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल करें। साथ काम करने वाले आपका मजबूत काम देखेंगे और मदद भी मांग सकते हैं। अगर कोई नया रोल आता है, तो डिटेल्स पढ़ें। इस महीने फैसला करने से पहले रूटीन, सैलरी और टाइम के बारे में सोचें। कोई छोटी नई स्किल सीखें, जो रोज के कामों में मदद करे। टीम के साथियों से दोस्ताना बातें करें और बिजी शिफ्ट के बीच आराम करने के लिए समय निकालें ताकि आप फ्रेश रहें। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं।
मार्च में वृषभ राशि वालों का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
धन का मामला आज स्टेबल दिख रहा है लेकिन उसे थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। हर वीक आप क्या खर्च करते हैं। इस पर नजर रखें और जो छोटे-छोटे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें कम करें। जब भी हो सके, एक तय रकम बचाएं, भले ही वह छोटी हो, ताकि पैसे जमा हो सके। इस महीने जल्दी लोन या रिस्की डील से बचें। इस महीने अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं, तो कीमतों की तुलना करें और सलाह लें। परिवार के साथ लक्ष्य शेयर करने से प्लान रियलिस्टिक रहते हैं। इस महीने सब्र रखें। अपनी सेविंग्स को धीरे-धीरे बढ़ते हुए देखें और हर सोच-समझकर लिए गए फैसले का जश्न मनाएं।
मार्च में वृषभ राशि वालों का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
इस महीने धीरे-धीरे छोटे-छोटे कदम उठाने से हेल्थ बेहतर होगी। रेगुलर सोने का समय और चलने या हल्की स्ट्रेचिंग जैसी आसान घरेलू एक्सरसाइज का लक्ष्य रखें। इस महीने ताजा शाकाहारी खाना खाएं, फल शामिल करें और देर रात भारी स्नैक्स खाने से बचें। दिन भर पानी पीते रहें। सांस लेने और आंखों को आराम देने के लिए काम से छोटे ब्रेक लें। इस महीने अगर स्ट्रेस बढ़ता है, तो किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। पढ़ना या बागवानी जैसे हल्के-फुल्के शौक मन को शांत करते हैं। इस महीने हर दिन खुशी महसूस करने की कोशिश करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा