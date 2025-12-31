Hindustan Hindi News
वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 1 से 31 जनवरी का महीना कैसा रहेगा?

वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि के लिए 1 से 31 जनवरी का महीना कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal 1-31 January 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Dec 31, 2025 10:01 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Horoscope Monthly 1-31 January 2026, वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वाले जनवरी के महीने में प्लानिंग और आसान आदतों से लगातार प्रगति करेंगे। सेविंग्स करें। रोजाना के काम पूरे करें, और अच्छी तरह सलाह सुनें। रिस्क भरे खर्च से बचें। काम पर, लगातार फोकस विश्वास बनाए रखता है। घर का जीवन देखभाल और व्यावहारिक विकल्पों से लाभान्वित होता है, जो रोजाना शांति लाते हैं। यह जनवरी का महीना शांत फोकस, लगातार प्रगति, मददगार सलाह, पैसे की स्टेबिलिटी और छोटे-छोटे सरप्राइज लेकर आया है। यह आपकी रोजाना की लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएगा और धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है।

वृषभ राशि के लिए 1 से 31 जनवरी का महीना कैसा रहेगा?

वृषभ राशि का जनवरी का लव राशिफल: इस महीने लव का मामला स्टेबल, देखभाल करने वाली स्पीड से आगे बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ताना मुलाकातें और फैमिली इवेंट किसी ऐसे दयालु व्यक्ति के लिए दरवाजा खोल सकते हैं, जो परंपराओं को महत्व देता है। कपल्स को क्लियर, कोमल बातचीत और छोटी-छोटी खुशियों के लिए साझा योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। दिल से बात करें, धैर्य से सुनें, और छोटे-छोटे हावभाव दिखाएं। पारिवारिक मूल्यों और त्योहार के प्रति सम्मान दिखाएं।

वृषभ राशि का जनवरी का करियर राशिफल: इस महीने काम पर, आपका स्टेबल स्वभाव विश्वास और लगातार प्रगति दिला सकता है। छोटे, व्यावहारिक प्रोजेक्ट अच्छे से पूरे हो सकते हैं। क्लियर विचारों के बारे में बात करें और टीम के साथियों को चुपचाप अपना सपोर्ट दें। अचानक शॉर्टकट अपनाने से बचें और समय पर काम खत्म करने पर ध्यान दें। नई स्किल्स सीखना या पुरानी स्किल्स को निखारना फायदे ला सकता है।

वृषभ राशि का जनवरी का फाइनेंशियल राशिफल: अगर आप ध्यान से योजना बनाते हैं और सेविंग्स करते हैं तो पैसे के मामले स्टेबल रहेंगे। रोजाना के खर्च पर नजर रखें और बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें। नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करने से समय के साथ बड़ा फर्क पड़ता है। अगर कोई वित्तीय ऑप्शन आपके सामने आता है, तो डिटेल्स पढ़ें और परिवार से सलाह भी लें। इस महीने रिस्क भरे निवेश से बचें। आपका स्टेबल दृष्टिकोण आपकी सेविंग्स की रक्षा करता है और आपको भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करता है। दान या किसी की मदद से शांति, सपोर्ट और आपके परिवार के लिए हमेशा लंबी अवधि की सुरक्षा की भावना आती है।

वृषभ राशि का जनवरी का सेहत राशिफल: जनवरी के महीने में जब आप आसान दैनिक देखभाल का पालन करते हैं तो स्वास्थ्य स्टेबल रहता है। हर दिन थोड़ा चलें, समय पर सोएं, और पर्याप्त पानी का सेवन करें। हल्का हेल्दी भोजन चुनें, भारी या देर रात तक स्नैक्स के सेवन से बचें, और अपना ख्याल रखें। हल्का स्ट्रेचिंग, स्क्रीन से नियमित ब्रेक, और छोटे सांस लेने के व्यायाम तनाव कम करने में मदद करते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Taurus Horoscope Vrish Rashifal Rashifal 2026
