वृषभ राशिफल (1-31 दिसंबर): वृषभ राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा?

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Monthly 1-31 December 2025, वृषभ राशिफल (1-31 दिसंबर) 2025: दिसंबर के महीने में वृषभ राशि वालों को स्टेबल और दयालु रहने की सलह दी जाती है। काम की प्लानिंग करें, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। हर सप्ताह थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करें। परिवार शांति के साथ सलह व सुकून भी देता है। काम से फोकस बना रहता है। छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लें। हेल्दी रूटीन को फॉलो करें। बाद में नए प्लान बनाने से पहले सब्र रखकर इंतजार करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृषभ राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? दिसंबर का वृषभ लव राशिफल: दिसंबर के महीने में सिंगल लोग परिवार या दोस्ती के जरिए लोगों से मिल सकते हैं। कपल्स को रूटीन और साथ में खाना खाने में आराम मिलता है। बड़े-बड़े वादों से ज्यादा कुछ गिफ्ट्स और पार्टनर को सुनना ज्यादा मायने रखता है। बहस करने से बचें। धीरे से बात करें और कॉमन ग्राउंड ढूंढे। अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए बड़ों और परिवार के रीति-रिवाजों का सम्मान करें। चुपचाप मिलने या घर पर कोई रस्म या गेम खेलने का प्लान बनाएं। सोच-समझकर किए गए काम दिसंबर के महीने में रिश्तों में भरोसा बढ़ाएंगे और खुशी लाएंगे। हमेशा सम्मान के साथ परिवार के साथ वक्त बिताएं और नई यादें बनाएं।

दिसंबर का वृषभ करियर राशिफल: दिसंबर के महीने में काम के मामले में लगातार कोशिश करने से जीत मिलती है। छोटे-छोटे क्लियर लक्ष्य बनाएं। अगला काम शुरू करने से पहले पेंडिंग काम पूरा करें। आइडिया प्यार से शेयर करें और सीनियर्स से आसान फीडबैक मांगे। ट्रेनिंग या छोटा कोर्स भविष्य में मौके बनाने में मदद करेगा। बिना प्लानिंग के रिस्की फैसले लेने या बड़े कदम उठाने से बचें। टीमवर्क से छोटे-छोटे इनाम भी मिलते हैं। साथ काम करने वालों की मदद के लिए तैयार रहें। रिकॉर्ड क्लियर रखें और डेडलाइन भी पूरी करें। इस महीने के आखिर में कोई छोटी-मोटी या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लगातार सीखते रहें।

दिसंबर का वृषभ फाइनेंशियल राशिफल: अगर आप खरीदारी से पहले प्लान बनाते हैं तो पैसे का मामला स्टेबल रहता है। गिफ्ट्स और त्योहारों पर खर्च के लिए एक आसान बजट बनाएं। दिखावटी चीजों पर ज्यादा खर्च न करें। घर के बिल्स पर गौर करें, कीमत की तुलना करें, और इस्तेमाल न हुए सब्सक्रिप्शन प्लान कैंसिल करें। परिवार या किसी साइड टास्क से थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई या गिफ्ट मिल सकता है। बड़ी रकम उधार देने से बचें। आराम करने और सिचूऐशन संभालने के लिए हर सप्ताह कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बचाएं। त्योहारों के लिए एक छोटा फंड बनाएं।

दिसंबर का वृषभ सेहत राशिफल: इस महीने लगातार और कोमल तरीके से खुद की देखभाल करें। रोज टहलें, हल्की स्ट्रेचिंग करें, और सोने का रेगुलर शेड्यूल रखें। सादा खाना खाएं, देर रात भारी स्नैक्स खाने से बचें, और खूब पानी पिएं। मन को शांत करने के लिए शांति से सोचने के लिए समय दें। अगर आपको थकान महसूस हो, तो जल्दी आराम करें। परिवार से मदद मांगें। एक छोटा हेल्थ चेकअप या डेंटल चेकअप मददगार साबित होगा और बड़ी समस्याओं से बचाएगा। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह मानें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ