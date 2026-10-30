आज का वृषभ राशिफल 30 अक्टूबर 2026: वृषभ आज निवेश के मामले में अवधि और जोखिम समझे
Taurus, आज का वृषभ राशिफल 30 अक्टूबर 2026: आज 30 अक्टूबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
Taurus Horoscope 30 october 2026 Vrishabh Rashifal, आज का वृषभ राशिफल: तीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के दूसरे भाव में रहेगा। बातचीत, परिवार की अपेक्षाएं और खर्च की प्राथमिकताएं आज ध्यान देने योग्य विषय हैं। किसी नए काम का उत्साह हो तो पहले उसकी जरूरत और तैयारी जांचें। हर चुनौती स्वीकार करना जरूरी नहीं है। वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। लंबे समय से चल रहे प्रयासों को व्यवस्थित करना और विश्वसनीय लोगों से संपर्क रखना उपयोगी हो सकता है, लेकिन आय का भरोसा केवल इस स्थिति पर न रखें। दिन की शुरुआत अधूरे कामों की छोटी सूची से करें। अपनी बात कहने के साथ दूसरों की सीमाएं समझने की गुंजाइश भी रखें।
आज का वृषभ राशिफल 30 अक्टूबर 2026: वृषभ आज निवेश के मामले में अवधि और जोखिम समझे
करियर राशिफल
राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी कामकाजी पहचान और घरेलू संतुलन के बीच प्राथमिकताएं स्पष्ट करने का संदर्भ देती है। यदि अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले तो उसकी अवधि और अपेक्षित परिणाम पूछें। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है, फिर भी प्रगति के लिए अभ्यास, पहल और बेहतर संवाद जरूरी हैं। किसी प्रस्तुति या साक्षात्कार की तैयारी में उदाहरण जुटाएं, केवल आत्मविश्वास पर निर्भर न रहें। विद्यार्थी नया अध्याय पढ़ने के साथ पुराने प्रश्नों के उत्तर लिखकर देखें। तुला राशि के छठे भाव में वक्री बुध कामकाजी संदेशों, आवेदन और निर्देशों को दोबारा पढ़ने की उपयोगिता बताता है। छोटी यात्रा जरूरी हो तो संबंधित कागज और मिलने वाले व्यक्ति की उपलब्धता जांच लें।
धन राशिफल
आज उपलब्ध रकम और आने की उम्मीद वाली रकम को अलग रखना उपयोगी रहेगा। परिवार की किसी खरीद पर सहमति देने से पहले नियमित बिलों और जरूरी बचत का हिसाब देखें। यदि वाहन खरीदने की योजना है तो केवल उत्साह या छूट देखकर फैसला न करें। कुल कीमत, रखरखाव, बीमा और भुगतान की शर्तों की तुलना करें। जानकारी अधूरी हो तो निर्णय रोककर जांच करना बेहतर विकल्प हो सकता है। किसी पुराने भुगतान के बारे में विनम्रता से पूछ सकते हैं, मगर उसके मिलने से पहले नया खर्च न जोड़ें। निवेश के मामले में अवधि और जोखिम समझें। आज आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसका आकलन अपने वास्तविक खाते से करें, किसी सामान्य संकेत से नहीं।
लव राशिफल
परिवार या जीवनसाथी के साथ बातचीत में विषय जितना महत्वपूर्ण है, उसे रखने का ढंग भी उतना ही मायने रखेगा। किसी खर्च या योजना पर राय अलग हो तो तुरंत सहमति लेने का दबाव न बनाएं। अपनी जरूरत बताएं और सामने वाले की बात पूरी सुनें। बहस बढ़ती महसूस हो तो थोड़ी देर रुककर मुद्दे पर लौट सकते हैं। संबंध में तनाव होना तय नहीं है, इसलिए सामान्य असहमति को बड़ी समस्या का संकेत न मानें। यदि किसी नए परिचय में रुचि है तो सहज बातचीत को जगह दें। भाई या बहन से मदद चाहिए तो काम स्पष्ट बताएं और उनकी उपलब्धता के अनुसार अपेक्षा रखें।
सेहत राशिफल
दिनचर्या में भोजन, पानी और आराम की जगह बनाए रखें। अतिरिक्त काम या छोटी यात्रा हो तो अपनी ऊर्जा के अनुसार कार्यक्रम रखें। लगातार बैठे रहने पर बीच में उठकर चलना उपयोगी रहेगा। तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि का वक्री शुक्र नियमित देखभाल और सुविधा पर होने वाले खर्च की समीक्षा का संदर्भ देता है, बेहतर स्वास्थ्य का वादा नहीं। केवल उत्साह में अपनी गतिविधि अचानक न बढ़ाएं। कोई परेशानी बनी हुई हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। निर्धारित दवा या उपचार को दैनिक राशिफल के आधार पर बदलना उचित नहीं होगा।
शुभ अंक- ६
शुभ रंग- बहुरंगी
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- किसी लंबित काम का अगला ठोस कदम तय करें। साझा खरीद के लिए दो विकल्पों की कुल लागत लिखें और पढ़ाई में बारंबार होने वाली एक गलती सुधारने का अभ्यास करें।
क्या न करें- गुस्से में संबंध या नौकरी से जुड़ी अंतिम बात न कहें। केवल मासिक किस्त देखकर महंगी खरीद स्वीकार न करें और अपनी तैयारी जांचे बिना अतिरिक्त जिम्मेदारी का वादा करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र