आज का वृषभ राशिफल 29 अक्टूबर 2026: वृषभ आज कोई प्रपोजल देना हो तो पहले करें ये काम
आज का वृषभ राशिफल 29 अक्टूबर 2026: आज 29 अक्टूबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
Taurus Horoscope 29 october 2026 Vrishabh Rashifal, आज का वृषभ राशिफल: उनतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के पहले भाव में है। अपनी जरूरतों और मनोदशा को समझना उपयोगी रहेगा, लेकिन हर इच्छा तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के दूसरे भाव में आएगा। तब बातचीत, परिवार की अपेक्षाओं और खर्च में सोचकर कदम रखें। वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। धैर्यपूर्ण प्रयास, भरोसेमंद संपर्क और अधूरे लक्ष्य पूरे करना उपयोगी हो सकता है, हालांकि आय निश्चित नहीं। यदि पारिवारिक मिलन या आयोजन का अवसर मिले तो अपनी सुविधा के अनुसार शामिल हों। अच्छा अनुभव पाने के लिए दिखावटी खर्च आवश्यक नहीं है।
आज का वृषभ राशिफल 29 अक्टूबर 2026: वृषभ आज कोई प्रपोजल देना हो तो पहले करें ये काम
करियर राशिफल
अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने के साथ किए गए काम का स्पष्ट विवरण भी तैयार रखें। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है। संवाद और कौशल का लाभ लेने के लिए अभ्यास आवश्यक रहेगा, केवल अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा पर्याप्त नहीं। कोई प्रस्ताव देना हो तो उसका संक्षिप्त मसौदा और जरूरी तथ्य जुटाएं। विद्यार्थी पढ़े हुए विषय को बिना पुस्तक देखे समझाने का अभ्यास करें। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी पेशेवर पहचान की इच्छा तथा घरेलू स्थिरता के बीच तालमेल मांगती है। यदि काम घर तक आ रहा हो तो अपनी उपलब्धता स्पष्ट करें। नया दायित्व लेने से पहले साधन और सहयोग पूछें। सहकर्मी की प्रतिक्रिया में उपयोगी सुधार खोजें, हर टिप्पणी को व्यक्तिगत मूल्यांकन न मानें।
धन राशिफल
आर्थिक संतोष को वास्तविक हिसाब से जोड़ें, अलग स्रोतों से पैसा मिलने की उम्मीद से नहीं। बकाया राशि की स्थिति पूछना उपयोगी है, लेकिन पुष्टि के बिना उसे खर्च योग्य न मानें। परिवार के लिए खरीदारी करनी हो तो जरूरत और अधिकतम सीमा पहले लिखें। आवश्यकता स्पष्ट न होने पर खरीद रोक सकते हैं। तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि का वक्री शुक्र नियमित सुविधाओं, सदस्यताओं और सेवा संबंधी खर्च की समीक्षा का संदर्भ देता है। आकर्षक पैकेज देखकर अनुपयोगी सेवा न लें। भुगतान की रसीद और वापसी की शर्त सुरक्षित रखें। किसी परिचित को उधार देने की स्थिति बने तो अपनी क्षमता देखें और शर्तों पर स्पष्ट सहमति लें।
लव राशिफल
परिवार में अपनी बात कहने से पहले दूसरों की जरूरत सुनें। यदि किसी आयोजन की तैयारी हो तो काम और खर्च बांटने की चर्चा शुरुआत में करना सुविधाजनक रहेगा। जीवनसाथी से मदद चाहिए तो सामान्य शिकायत के बजाय ठोस अनुरोध रखें। अविवाहित पाठक किसी परिचय में सहज बातचीत को जगह दें और सामने वाले की रुचि का अनुमान अपनी पसंद से न लगाएं। रात में धन या परिवार से जुड़ी बातचीत संवेदनशील लगे तो शब्द चुनकर बोलें। सहमति पाने के लिए अपनी क्षमता से बड़े वादे न करें। यदि बाहर जाने का मन बदल जाए तो संबंधित व्यक्ति को बता दें। स्नेह जताने का एक तरीका किसी जरूरी काम में सहयोग देना भी हो सकता है।
सेहत राशिफल
सामाजिक कार्यक्रम के कारण भोजन और विश्राम की सामान्य दिनचर्या बहुत न बदलें। बाहर जाना हो तो अपनी सुविधा के अनुसार योजना रखें। स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करते हैं तो रोशनी, बैठने की दूरी और विराम पर ध्यान दें। आंखों में दर्द, लालिमा या देखने में परेशानी बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। घर पर रहने का निर्णय हो तो लगातार निष्क्रिय रहने के बजाय सुविधानुसार हल्की गतिविधि जोड़ें। मन संवेदनशील लगे तो दूसरों की हर प्रतिक्रिया का निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं। अपनी जरूरत पहचानें और किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना चाहें तो उसके लिए जगह बनाएं।
शुभ अंक- ६
शुभ रंग- बहुरंगी
शुभ मुहूर्त-अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- पहले से चल रहे लक्ष्य की प्रगति का ठोस विवरण तैयार करें। भरोसेमंद व्यक्ति से एक उपयोगी सुझाव लें। पारिवारिक योजना में शामिल होने से पहले अपने हिस्से का काम और खर्च स्पष्ट कर लें।
क्या न करें- केवल अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी न लें। परिवार की चुप्पी को सहमति न समझें। संभावित भुगतान के भरोसे गैरजरूरी खरीद करने और बिना शर्तें पढ़े किसी सेवा का नवीनीकरण कराने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र