आज का वृषभ राशिफल 27 अक्टूबर 2026: वृषभ राशि वालों आज केवल डिस्काउंट देखकर न लें फैसला
आज का वृषभ राशिफल 27 अक्टूबर 2026: आज 27 अक्टूबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
Taurus Horoscope 27 october 2026 Vrishabh Rashifal, आज का वृषभ राशिफल : आज सत्ताईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के बारहवें भाव में रहेगा। खर्च, अधूरे निजी काम और विश्राम की जरूरत पर ध्यान देना उपयोगी होगा। कम उत्साह को पूरे दिन का निष्कर्ष न बनाएं। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के पहले भाव में आएगा, तब अपनी पसंद और जरूरतों की ओर ध्यान लौट सकता है। दिन का व्यावहारिक सूत्र है कि उपलब्ध ऊर्जा के अनुसार काम चुनें। यदि बाहर जाने की योजना हो तो सामान और रास्ते की जानकारी पहले जुटाएं। किसी कार्यक्रम में शामिल न हो पाने पर अपराधबोध पालने के बजाय अपनी सीमा साफ बताना बेहतर रहेगा।
आज का वृषभ राशिफल 27 अक्टूबर 2026: वृषभ राशि वालों आज केवल डिस्काउंट देखकर न लें फैसला
करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। लंबित लक्ष्य को समेटने और पेशेवर संपर्कों की विश्वसनीयता परखने में धैर्य उपयोगी रहेगा, लेकिन इससे आय सुनिश्चित नहीं होती। यदि किसी सहयोगी से मदद चाहिए तो पूरा काम सौंपने के बजाय अपेक्षित योगदान स्पष्ट करें। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है। सीखने और अभिव्यक्ति की संभावना को वास्तविक कौशल बनाने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। प्रस्तुति देने वाले अपनी मुख्य बात संक्षेप में बोलकर देखें। आपकी राशि का स्वामी शुक्र तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि में वक्री है। पुरानी कार्यपद्धति की उपयोगिता दोबारा जांच सकते हैं। विद्यार्थी केवल उत्तर पढ़ने के बजाय सवाल स्वयं हल करें। गलती मिलने पर उसका कारण लिखें, ताकि अगली बार वही चूक पहचान सकें। जरूरत हो तो शिक्षक से विशिष्ट प्रश्न पूछें।
धन राशिफल
आज खर्चों को जरूरी, उपयोगी और फिलहाल टालने योग्य श्रेणियों में बांटना मददगार रहेगा। छोटे भुगतान अलग अलग मामूली लग सकते हैं, इसलिए उनका कुल जोड़ भी देखें। यदि कोई बकाया मिलना है तो विनम्र अनुस्मारक भेजें, लेकिन रकम आने से पहले उसे उपलब्ध धन न मानें। निवेश का विचार हो तो जोखिम, शुल्क और निकासी की शर्त समझें। घर की किसी जरूरत पर खर्च करने से पहले उपलब्ध वस्तु की स्थिति जांचना उपयोगी होगा। यात्रा या काम के लिए खरीद करनी पड़े तो तुलना करें, केवल छूट देखकर निर्णय न लें। उधार देने की स्थिति में अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त राशि अलग रखें। साझा खर्च का हिसाब संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट कर लें।
लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी पेशेवर पहचान की इच्छा के साथ घरेलू जुड़ाव को पर्याप्त जगह देने का विषय रखती है। यदि काम की व्यस्तता अधिक हो तो परिवार को अपनी उपलब्धता बताएं। प्रेम संबंध में बातचीत या साथ बिताया समय सुखद हो सकता है, पर उत्साह को सामने वाले की सहमति और सुविधा से जोड़ें। किसी प्रियजन का शांत रहना अपने प्रति उदासीनता मान लेना उचित नहीं होगा। पूछें कि उसे बातचीत चाहिए या थोड़ा निजी समय। साथ रहने वाले लोग किसी छोटे घरेलू काम का बंटवारा कर सकते हैं। रात में अपनी जरूरत कहें, लेकिन तुरंत उत्तर का दबाव न बनाएं।
सेहत राशिफल
थकान महसूस हो तो कार्यक्रम में विराम रखें और भोजन टालकर काम न बढ़ाएं। पर्याप्त पानी, सहज गतिविधि और नियमित नींद जैसी बुनियादी आदतें उपयोगी रहेंगी। यदि लंबे समय तक बैठते हैं तो बीच में उठकर थोड़ी चाल चलें। यात्रा करनी हो तो आराम की गुंजाइश और जरूरी सामान की व्यवस्था देखें। मन भारी लगे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत या शांत गतिविधि चुन सकते हैं। रात में अपनी ओर ध्यान बढ़ने पर भी नींद का क्रम बिगाड़ना जरूरी नहीं। लगातार उदासी या शारीरिक परेशानी सामान्य दिनचर्या प्रभावित करे तो योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। उपचार ग्रह स्थिति के आधार पर न चुनें।
शुभ अंक-६
शुभ रंग-बहुरंगी
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जरूरी कामों की छोटी सूची बनाएं और सबसे अधिक ध्यान मांगने वाला काम पहले चुनें। बाहर निकलने से पहले दस्तावेज जांचें। निजी समय की जरूरत संबंधित लोगों को बताएं, ताकि अपेक्षाएं स्पष्ट रहें।
क्या न करें- कम उत्साह में अपनी पूरी क्षमता पर फैसला न सुनाएं। किसी परिचित से तुरंत आर्थिक मदद की उम्मीद न बांधें। सुविधा से बाहर जाकर खर्च करना या अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार करके नाराज होना टालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र