वृषभ राशिफल (27 नवंबर): जीवनसाथी से हो सकती है तीखी बहस, गुस्से पर रखें काबू, खर्च बढ़ने के भी संकेत
27 नवंबर को वृषभ राशि वालों के लिए दिन मिला-जुला रह सकता है। कामकाज में कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करने का उत्साह रहेगा। छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं और परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन सुख-सुविधाओं और घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है।
Taurus Horoscope (27 November 2026), Aaj Ka Vrishabh Rashifal: जीवनसाथी से तीखी बहस आज रिश्ते में तनाव लाएगी। अपनी बात पर अड़ने का मन होगा और बातचीत खत्म होने के बाद भी उसका असर रहेगा। दूसरी ओर, आज आपका साहस बढ़ा रहेगा। रोज से अलग कोई कठिन काम आजमाने की इच्छा होगी। छोटे सफर के योग भी हैं। घर के दूसरे रिश्तों में अपनापन मिलेगा। सिंह राशि के चौथे भाव में मार्गी गुरु माता के आशीर्वाद और परिवार की गर्माहट का सहारा देगा। घर की बातचीत सुकून देगी। दिन का एक हिस्सा उत्साह में बीतेगा, जबकि निजी संबंध की खटास बार बार ध्यान खींचेगी। किसी कठिन जिम्मेदारी को देखकर आज आप पीछे हटने का मन नहीं बनाएंगे।
27 नवंबर को वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या जीवनसाथी के साथ अनबन बढ़ सकती है और करियर व आर्थिक मामलों में दिन कैसा रहेगा? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार जानें आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
काम में अपनी सीमा से आगे बढ़कर कोशिश करने का मन होगा। जिस जिम्मेदारी को अब तक कठिन मानते थे, उसे हाथ में लेने की संभावना है। दफ्तर की रोजमर्रा की गति आज कुछ कम लगेगी और किसी अलग काम में अपनी क्षमता परखना चाहेंगे। प्रयास के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि नतीजे के बारे में बहुत ऊंची उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा। छोटी यात्रा की संभावना से आने जाने की व्यवस्था भी ध्यान मांगेगी। विद्यार्थियों के लिए घर पर पढ़ाई का अच्छा दिन है। परिचित वातावरण में विषय समझना सहज होगा। परिवार के साथ पढ़ाई पर उपयोगी बातचीत होगी। आज कठिन लगने वाले एक काम को पूरा समय दें। घरेलू तनाव के बीच भी कुछ सीखने की इच्छा बनी रहेगी।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। नियमित जरूरतों के साथ अपनी पसंद पर पैसा लगाने का मन होगा। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के दूसरे भाव में रहेगा, जिससे परिवार की जरूरत और खानपान के साथ खर्च दिन के केंद्र में होंगे। घर में किस चीज पर रकम लगाई जाए, इस पर बातचीत होगी। तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि का मार्गी शुक्र सुख सुविधा और शौक पर खर्च बढ़ाने की संभावना देगा। कोई सुविधा आकर्षित करेगी, पर उपलब्ध रकम का ध्यान भी रहेगा। वाहन खरीदने की योजना आज टालना ठीक होगा। आज के खर्च की सीमा पहले तय करें। सामान्य आर्थिक स्थिति के बीच पसंद पूरी करने की इच्छा कुछ ज्यादा महसूस होगी।
वृषभ राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ बातचीत का लहजा दिन की सबसे संवेदनशील बात रहेगा। मतभेद बढ़ने पर अपनी बात दोहराने की जिद होगी और सामने वाले की बात सुनना कठिन लगेगा। चेतावनी साफ है, तीखे शब्द तनाव को लंबा करेंगे। घर की सामान्य चर्चा भी निजी शिकायत तक पहुंचेगी। परिवार के बाकी लोगों के साथ अपनापन बना रहेगा। माता की बात मन को सहारा देगी और घर में सुकून के पल भी होंगे। एक रिश्ते की खटास के बीच दूसरे आत्मीय संबंधों की गर्माहट साफ महसूस होगी। चर्चा गर्म होने पर थोड़ी देर रुकें। मन शांत होने के बाद भी कही गई बात याद रहेगी, इसलिए आज निजी संबंध में हल्कापन कम रहेगा।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर सावधानी रखने का दिन है। उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेने की संभावना रहेगी। छोटी यात्रा हुई तो आराम का समय प्रभावित हो सकता है। खानपान पर ध्यान रहेगा और घर के खाने की चर्चा भी होगी। नियमित भोजन और विश्राम का समय बनाए रखें। घरेलू बहस के बाद मन देर तक उसी बातचीत पर लौटेगा। काम से हटने पर शांत जगह में बैठने की इच्छा होगी। आज सक्रिय रहने का उत्साह और आराम की जरूरत साथ महसूस होंगे। व्यस्तता के बीच अपनी देखभाल के लिए कम समय बचने की संभावना है। घर के आत्मीय माहौल में कुछ देर बिताना अच्छा लगेगा और मन को ठहराव मिलेगा।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- घर पर पढ़ाई के लिए शांत समय निकालें।
क्या न करें- वाहन खरीदने का फैसला आज आगे न बढ़ाएं।
कल का राशिफल
कल अतिरिक्त मेहनत से सफलता के योग हैं। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य मधुर रहेगा। संतान से अच्छी खबर की संभावना है। प्रेम में खुशी रहेगी, नए उद्यम में निवेश टालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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जन्म-समय संशोधन
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