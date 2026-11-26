27 नवंबर को वृषभ राशि वालों के लिए दिन मिला-जुला रह सकता है। कामकाज में कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करने का उत्साह रहेगा। छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं और परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन सुख-सुविधाओं और घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है।

Taurus Horoscope (27 November 2026), Aaj Ka Vrishabh Rashifal: जीवनसाथी से तीखी बहस आज रिश्ते में तनाव लाएगी। अपनी बात पर अड़ने का मन होगा और बातचीत खत्म होने के बाद भी उसका असर रहेगा। दूसरी ओर, आज आपका साहस बढ़ा रहेगा। रोज से अलग कोई कठिन काम आजमाने की इच्छा होगी। छोटे सफर के योग भी हैं। घर के दूसरे रिश्तों में अपनापन मिलेगा। सिंह राशि के चौथे भाव में मार्गी गुरु माता के आशीर्वाद और परिवार की गर्माहट का सहारा देगा। घर की बातचीत सुकून देगी। दिन का एक हिस्सा उत्साह में बीतेगा, जबकि निजी संबंध की खटास बार बार ध्यान खींचेगी। किसी कठिन जिम्मेदारी को देखकर आज आप पीछे हटने का मन नहीं बनाएंगे।

वृषभ राशि का करियर राशिफल काम में अपनी सीमा से आगे बढ़कर कोशिश करने का मन होगा। जिस जिम्मेदारी को अब तक कठिन मानते थे, उसे हाथ में लेने की संभावना है। दफ्तर की रोजमर्रा की गति आज कुछ कम लगेगी और किसी अलग काम में अपनी क्षमता परखना चाहेंगे। प्रयास के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि नतीजे के बारे में बहुत ऊंची उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा। छोटी यात्रा की संभावना से आने जाने की व्यवस्था भी ध्यान मांगेगी। विद्यार्थियों के लिए घर पर पढ़ाई का अच्छा दिन है। परिचित वातावरण में विषय समझना सहज होगा। परिवार के साथ पढ़ाई पर उपयोगी बातचीत होगी। आज कठिन लगने वाले एक काम को पूरा समय दें। घरेलू तनाव के बीच भी कुछ सीखने की इच्छा बनी रहेगी।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। नियमित जरूरतों के साथ अपनी पसंद पर पैसा लगाने का मन होगा। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के दूसरे भाव में रहेगा, जिससे परिवार की जरूरत और खानपान के साथ खर्च दिन के केंद्र में होंगे। घर में किस चीज पर रकम लगाई जाए, इस पर बातचीत होगी। तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि का मार्गी शुक्र सुख सुविधा और शौक पर खर्च बढ़ाने की संभावना देगा। कोई सुविधा आकर्षित करेगी, पर उपलब्ध रकम का ध्यान भी रहेगा। वाहन खरीदने की योजना आज टालना ठीक होगा। आज के खर्च की सीमा पहले तय करें। सामान्य आर्थिक स्थिति के बीच पसंद पूरी करने की इच्छा कुछ ज्यादा महसूस होगी।

वृषभ राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ बातचीत का लहजा दिन की सबसे संवेदनशील बात रहेगा। मतभेद बढ़ने पर अपनी बात दोहराने की जिद होगी और सामने वाले की बात सुनना कठिन लगेगा। चेतावनी साफ है, तीखे शब्द तनाव को लंबा करेंगे। घर की सामान्य चर्चा भी निजी शिकायत तक पहुंचेगी। परिवार के बाकी लोगों के साथ अपनापन बना रहेगा। माता की बात मन को सहारा देगी और घर में सुकून के पल भी होंगे। एक रिश्ते की खटास के बीच दूसरे आत्मीय संबंधों की गर्माहट साफ महसूस होगी। चर्चा गर्म होने पर थोड़ी देर रुकें। मन शांत होने के बाद भी कही गई बात याद रहेगी, इसलिए आज निजी संबंध में हल्कापन कम रहेगा।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर सावधानी रखने का दिन है। उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेने की संभावना रहेगी। छोटी यात्रा हुई तो आराम का समय प्रभावित हो सकता है। खानपान पर ध्यान रहेगा और घर के खाने की चर्चा भी होगी। नियमित भोजन और विश्राम का समय बनाए रखें। घरेलू बहस के बाद मन देर तक उसी बातचीत पर लौटेगा। काम से हटने पर शांत जगह में बैठने की इच्छा होगी। आज सक्रिय रहने का उत्साह और आराम की जरूरत साथ महसूस होंगे। व्यस्तता के बीच अपनी देखभाल के लिए कम समय बचने की संभावना है। घर के आत्मीय माहौल में कुछ देर बिताना अच्छा लगेगा और मन को ठहराव मिलेगा।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- घर पर पढ़ाई के लिए शांत समय निकालें।

क्या न करें- वाहन खरीदने का फैसला आज आगे न बढ़ाएं।