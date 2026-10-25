आज का वृषभ राशिफल 26 अक्टूबर 2026: वृषभ राशि वालों आज नौकरी के मामले में दस्तावेज ध्यान से पढ़ें
आज का वृषभ राशिफल 26 अक्टूबर 2026: आज 26 अक्टूबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
Taurus Horoscope 26 october 2026 Vrishabh Rashifal, आज का वृषभ राशिफल : आज छब्बीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के बारहवें भाव में रहेगा। बाहरी व्यस्तता के बीच निजी काम, खर्च और आराम की जरूरत अधिक स्पष्ट हो सकती है। कुछ देर अकेले रहना उपयोगी है, लेकिन जरूरी संवाद से पूरी तरह हटना ठीक नहीं होगा। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है। सीखने और अपनी बात रखने की गुंजाइश है, फिर भी परिणाम के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। दिन को कठिन मानकर पहल छोड़ने या सहज मानकर क्षमता से अधिक काम लेने, दोनों से बचें। जो काम शांत वातावरण में पूरे हो सकते हैं, उन्हें पहले समेटना अच्छा रहेगा।
आज का वृषभ राशिफल 26 अक्टूबर 2026: वृषभ राशि वालों आज नौकरी के मामले में दस्तावेज ध्यान से पढ़ें
करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। पुराने प्रयासों को पूरा करना और भरोसेमंद पेशेवर संपर्कों के साथ नियमित संवाद रखना उपयोगी हो सकता है, हालांकि आय या उपलब्धि तय नहीं है। यदि किसी परियोजना में प्रगति धीमी है तो पहले अटके हिस्से की पहचान करें। हर व्यक्ति को नया संदेश भेजने के बजाय संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट सवाल पूछें। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी काम में पहचान की इच्छा और घर के आधार के बीच संतुलन मांगती है। विद्यार्थी दिखावटी व्यस्तता के बजाय लिखित अभ्यास को प्राथमिकता दें। कठिन अध्याय को छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से के बाद स्वयं जांचें। प्रशिक्षण या नौकरी का आवेदन भेजना हो तो पात्रता और मांगे गए दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।
धन राशिफल
आज खर्च का हिसाब अनुमान से नहीं, वास्तविक भुगतान देखकर बनाएं। छोटी सदस्यता, आने जाने का खर्च या घर की अतिरिक्त जरूरत मिलकर बजट पर असर डाल सकती है। इसका अर्थ आर्थिक संकट निश्चित होना नहीं है। जरूरी और स्थगित किए जा सकने वाले खर्च अलग रखें। यदि कोई पुराना भुगतान मिलना बाकी है तो उसकी स्थिति पूछें, लेकिन उसके भरोसे नया वादा न करें। खरीदारी में छूट से पहले उपयोगिता देखें। किसी वित्तीय उत्पाद को समझने के लिए उसकी निकासी, शुल्क और जोखिम की शर्तें पढ़ना जरूरी होगा। घर के साझा खर्च में आपका हिस्सा अस्पष्ट हो तो शांत बातचीत से स्पष्ट करें। नकद और खाते के लेनदेन का मिलान भी उपयोगी रहेगा।
लव राशिफल
थकान के समय छोटी बात भी अधिक तीखी लग सकती है। यदि साथी या परिवार से बातचीत करनी है तो पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें, सामने वाले के इरादे पर आरोप न लगाएं। भाई बहन या किसी निकट व्यक्ति के व्यवहार को बिना तथ्य नुकसान पहुंचाने की कोशिश न मानें। काम के कारण घर के लिए समय कम हो तो अपनी उपलब्धता ईमानदारी से बताएं। रिश्ते में दूरी महसूस हो रही हो तो एक ठोस विषय चुनकर बात करें, पुराने सभी प्रसंग एक साथ न खोलें। नए परिचय में जल्दी निजी वादे करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले की निरंतरता और व्यवहार को समझने के लिए पर्याप्त जगह रखें।
सेहत राशिफल
बारहवें भाव का चंद्रमा विश्राम की अनदेखी न करने का संकेत देता है, बीमारी का निष्कर्ष नहीं। यदि लगातार बैठकर काम करते हैं तो छोटी गतिविधि और आंखों को आराम देने की व्यवस्था रखें। भोजन छोड़कर काम पूरा करना या थकान दबाने के लिए बार बार चाय पीना उपयोगी विकल्प नहीं होगा। हल्का भोजन और नियमित दिनचर्या अपनाएं। मन में चल रही चिंताओं को तथ्य और अनुमान में अलग करके लिख सकते हैं। किसी स्वास्थ्य समस्या का इलाज चल रहा हो तो निर्धारित सलाह का पालन करें। अपने स्तर पर दवा बदलने के बजाय संबंधित विशेषज्ञ से पूछें।
शुभ अंक- ६
शुभ रंग- बहुरंगी
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- आज की जरूरी जिम्मेदारियां अपनी ऊर्जा के अनुसार क्रम में रखें। किसी भरोसेमंद संपर्क से केवल वही जानकारी मांगें जिसकी वास्तव में जरूरत है। घर लौटने के बाद मानसिक रूप से काम से अलग होने का अवसर दें।
क्या न करें- थकान या चुप्पी को रिश्ते की खराबी का प्रमाण न बनाएं। किसी अनुमानित आमदनी पर खरीदारी न तय करें और ध्यान बंटा होने पर भुगतान की पुष्टि देखे बिना दोबारा रकम भेजने की जल्दबाजी न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र