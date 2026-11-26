Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 26 नवंबर 2026: आज 26 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

घर में किसी अतिथि के आने की संभावना है और आपकी मीठी बोली रिश्तों की दूरी घटाएगी। बचत और निवेश के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। परिवार में बैठकर होने वाली बातचीत में आपकी बात का असर रहेगा। जिस मुद्दे पर अब तक एक राय बनना कठिन था, उस पर चर्चा आगे बढ़ेगी। विरोध रखने वालों से मामला सुलझाने के लिए भी दिन अनुकूल है। मेल बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होगी। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन आज अपनी बात समझाने का भरोसा रहेगा। घर के लोगों की जरूरतों के बीच अपनी इच्छा भी साफ पहचानेंगे। दिन में मिलने वालों के साथ बातचीत औपचारिक दायरे से आगे जाएगी और अपनापन महसूस होगा।

आज का वृषभ राशिफल (26 नवंबर): आज वक्री शनि लाभ की संभावना देगा करियर और शिक्षा दफ्तर में किसी साथी के सामने अपना पक्ष रखने का ढंग प्रभावी रहेगा। जिस काम में लगातार प्रयास चाहिए, उसमें आज भी अपनी पूरी हिस्सेदारी देनी होगी। वृश्चिक राशि के सातवें भाव में मार्गी सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को प्रमुख बनाएगा। वरिष्ठ से बातचीत में अपनी भूमिका को लेकर सजग रहेंगे। साझेदारी के काम में बराबरी का व्यवहार आपके लिए अहम होगा। मतभेद सुलझाने की चर्चा आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। छोटे बच्चे की शिक्षा शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा दिन है। उसके सीखने को लेकर परिवार में उत्साह रहेगा। बच्चे की पहली पढ़ाई का विषय घर की बातचीत में खुशी लाएगा। अपना पक्ष छोटे और स्पष्ट वाक्यों में रखें।

आर्थिक स्थिति आज कुछ जोड़ने की इच्छा मजबूत रहेगी। धन संचित करने और निवेश की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दिन है। मीन राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री शनि धीमे, टिकाऊ लाभ की संभावना देगा और पुराने लक्ष्य के करीब पहुंचने का आधार बनेगा। भरोसेमंद मित्र का साथ उपयोगी रहने के संकेत हैं। लंबे प्रयास की आर्थिक अहमियत अधिक साफ होगी। परिवार की जरूरतों के साथ भविष्य की तैयारी पर भी ध्यान रहेगा। खर्च के किसी विषय पर घर में खुलकर बात होगी। खाते में जुड़ती छोटी रकम का महत्व समझ आएगा और बचत को नियमित रखने का मन होगा। निवेश की राशि अपनी उपलब्ध रकम देखकर तय करें।

प्रेम और रिश्ते परिजनों के साथ मेल बढ़ेगा और पुराने विरोध पर बातचीत का रास्ता खुलेगा। आपकी आवाज की मिठास सामने वाले तक पहुंचेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के पहले भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के दूसरे भाव में आएगा। आरंभ में मन ऊंचा और संवेदनशील रहेगा, फिर परिवार और वाणी दिन के बड़े विषय होंगे। घर में मिलने बैठने का अवसर अच्छा लगेगा। किसी करीबी से बात करते हुए अपना पक्ष कहने की बेचैनी भी रहेगी। सावधानी रखें, आत्मसम्मान की बात को तीखे शब्दों में कहना मेल की कोशिश कठिन करेगा। जिस रिश्ते में दूरी रही है, वहां सहज बातचीत शुरू करें।

स्वास्थ्य अपने मन की हलचल और जरूरतों पर ध्यान रहेगा। दिन के आरंभ की संवेदनशीलता के कारण आसपास का व्यवहार जल्दी महसूस होगा। आगे चलकर खानपान का विषय प्रमुख रहेगा और घर में भोजन को लेकर बातचीत होगी। काम में मेहनत की जरूरत के साथ अपनी देखभाल का खयाल भी आएगा। सक्रिय रहने की इच्छा होगी, हालांकि हर चर्चा में लगातार शामिल रहना बोझिल लग सकता है। कुछ देर अपने ढंग से बैठना अच्छा लगेगा। भोजन के लिए फुर्सत निकालें। अपनों के बीच सहज बातचीत से मन को सुकून मिलेगा। दिन में अपनी जरूरतों को पहचानने का भाव बना रहेगा और खाने की पसंद खुलकर सामने आएगी।

शुभ अंक ८

शुभ रंग भूरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें जिस परिजन से बोलचाल कम है, उससे बातचीत की पहल करें।

क्या न करें बैठक में दूसरे की बात बीच में न काटें।