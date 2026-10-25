आज का वृषभ राशिफल 25 अक्टूबर 2026: काम में धैर्य रखें, खर्च और रिश्तों में बरतें समझदारी

आज का वृषभ राशिफल 25 अक्टूबर 2026: आज 25 अक्टूबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

आज का आकलन आपकी जन्म चंद्र राशि के आधार पर है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। किसी परिचित से जानकारी लेने, सामूहिक योजना समझने या अधूरा लक्ष्य आगे बढ़ाने की गुंजाइश हो सकती है, पर संपर्क से लाभ निश्चित नहीं है। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के बारहवें भाव में आएगा। तब बाहर की व्यस्तता के बजाय खर्च, निजी काम और विश्राम पर ध्यान देना उपयोगी होगा। दिन का कार्यक्रम इतना खुला रखें कि जरूरत पड़ने पर कोई गैरजरूरी मुलाकात टाली जा सके। बातचीत में सहजता काम आ सकती है, लेकिन प्रभाव जमाने के लिए ऐसी प्रतिबद्धता न दें जिसे निभाना कठिन हो।

वृषभ राशि का करियर राशिफल वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। काम से जुड़े लोगों की विश्वसनीयता परखने और पुराने प्रयास को पूरा करने में धैर्य उपयोगी रहेगा। केवल परिचय बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। यदि किसी परियोजना में कई लोग शामिल हों, तो अपनी ओर से तैयार सामग्री साझा करें और बाकी हिस्से की स्थिति पूछें। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है, फिर भी कौशल का विकास अभ्यास से ही होगा। विद्यार्थी किसी कठिन उत्तर को पढ़ने के बाद पुस्तक बंद करके लिखें। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी पेशेवर दृश्यता और घरेलू स्थिरता का संतुलन सामने रखती है। नौकरी या व्यवसाय की नई संभावना में भूमिका समझें, केवल पदनाम से प्रभावित न हों।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल भविष्य के लिए रकम अलग रखने का विचार उपयोगी हो सकता है, लेकिन आज किसी निवेश को कठिन समय का निश्चित सहारा मानकर न चुनें। पहले आपात जरूरत की रकम और लंबे समय तक अलग रख सकने वाली राशि का अंतर समझें। उत्पाद की लागत, जोखिम और निकासी की शर्त पढ़ना परिचित की प्रशंसा सुनने से अधिक जरूरी है। यदि किसी भुगतान की प्रतीक्षा है, तो उसके आने तक जरूरी खर्च उपलब्ध रकम से ही तय करें। मेहमानों या सामाजिक योजना पर खर्च की स्थिति बने तो पहले सीमा रखें। छोटी खरीदों का जोड़ भी देखें। किसी बड़े वित्तीय निर्णय में स्वतंत्र जानकारी जुटाएं और जरूरत हो तो योग्य सलाहकार से अपनी परिस्थिति के अनुसार राय लें।

वृषभ राशि का लव राशिफल आपकी बात किसी को अच्छी लग सकती है, लेकिन आकर्षण या सहमति का अनुमान केवल शिष्ट व्यवहार से न लगाएं। नए परिचय में सामने वाले को बोलने का अवसर दें। यदि अचानक किसी के आने की सूचना मिले, तो अपनी सुविधा बताते हुए स्वागत की तैयारी करें। हर व्यवस्था बड़ी करना जरूरी नहीं है। शुक्र तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि और वक्री है। रोजमर्रा की सहायता, घरेलू काम के बंटवारे या पुरानी अपेक्षा पर फिर बातचीत करना उपयोगी हो सकता है। साथी से शिकायत कहनी हो तो किसी एक घटना और उसके व्यावहारिक समाधान पर टिकें। थकान के कारण कम बातचीत को तुरंत भावनात्मक दूरी न मानें।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल दूसरों के काम में मदद करते हुए अपनी शारीरिक सीमा पीछे न छोड़ें। बाहर निकलना हो तो भोजन और पानी की व्यवस्था सोच लें। लगातार बैठकर काम करने वालों के लिए बीच में उठना तथा आंखों को विराम देना उपयोगी रहेगा। शाम को ऊर्जा कम लगे तो जरूरी काम चुनें और बाकी अगले अवसर के लिए छोड़ें। आराम के समय भी लगातार संदेश देखते रहने से दूरी बनाएं। व्यायाम की तीव्रता अपने सामान्य अभ्यास के अनुसार रखें, किसी चुनौती के कारण अचानक न बढ़ाएं। पहले से कोई परेशानी हो तो निर्धारित देखभाल जारी रखें और जरूरत पर चिकित्सकीय सलाह लें।

शुभ अंक - 6

शुभ रंग - बहुरंगी

शुभ मुहूर्त - अभिजित मुहूर्त: 11:4२ से 12:27 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें - किसी उपयोगी संपर्क को संदेश भेजने से पहले अपना उद्देश्य और अपेक्षित जानकारी लिख लें। दिन के जरूरी खर्च अलग रखें और सामाजिक कार्यक्रम स्वीकार करते समय आने-जाने तथा तैयारी में लगने वाला श्रम भी देखें।