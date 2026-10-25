आज का वृषभ राशिफल 25 अक्टूबर 2026: काम में धैर्य रखें, खर्च और रिश्तों में बरतें समझदारी
आज का वृषभ राशिफल 25 अक्टूबर 2026: आज 25 अक्टूबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
आज का आकलन आपकी जन्म चंद्र राशि के आधार पर है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। किसी परिचित से जानकारी लेने, सामूहिक योजना समझने या अधूरा लक्ष्य आगे बढ़ाने की गुंजाइश हो सकती है, पर संपर्क से लाभ निश्चित नहीं है। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के बारहवें भाव में आएगा। तब बाहर की व्यस्तता के बजाय खर्च, निजी काम और विश्राम पर ध्यान देना उपयोगी होगा। दिन का कार्यक्रम इतना खुला रखें कि जरूरत पड़ने पर कोई गैरजरूरी मुलाकात टाली जा सके। बातचीत में सहजता काम आ सकती है, लेकिन प्रभाव जमाने के लिए ऐसी प्रतिबद्धता न दें जिसे निभाना कठिन हो।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। काम से जुड़े लोगों की विश्वसनीयता परखने और पुराने प्रयास को पूरा करने में धैर्य उपयोगी रहेगा। केवल परिचय बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। यदि किसी परियोजना में कई लोग शामिल हों, तो अपनी ओर से तैयार सामग्री साझा करें और बाकी हिस्से की स्थिति पूछें। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है, फिर भी कौशल का विकास अभ्यास से ही होगा। विद्यार्थी किसी कठिन उत्तर को पढ़ने के बाद पुस्तक बंद करके लिखें। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी पेशेवर दृश्यता और घरेलू स्थिरता का संतुलन सामने रखती है। नौकरी या व्यवसाय की नई संभावना में भूमिका समझें, केवल पदनाम से प्रभावित न हों।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
भविष्य के लिए रकम अलग रखने का विचार उपयोगी हो सकता है, लेकिन आज किसी निवेश को कठिन समय का निश्चित सहारा मानकर न चुनें। पहले आपात जरूरत की रकम और लंबे समय तक अलग रख सकने वाली राशि का अंतर समझें। उत्पाद की लागत, जोखिम और निकासी की शर्त पढ़ना परिचित की प्रशंसा सुनने से अधिक जरूरी है। यदि किसी भुगतान की प्रतीक्षा है, तो उसके आने तक जरूरी खर्च उपलब्ध रकम से ही तय करें। मेहमानों या सामाजिक योजना पर खर्च की स्थिति बने तो पहले सीमा रखें। छोटी खरीदों का जोड़ भी देखें। किसी बड़े वित्तीय निर्णय में स्वतंत्र जानकारी जुटाएं और जरूरत हो तो योग्य सलाहकार से अपनी परिस्थिति के अनुसार राय लें।
वृषभ राशि का लव राशिफल
आपकी बात किसी को अच्छी लग सकती है, लेकिन आकर्षण या सहमति का अनुमान केवल शिष्ट व्यवहार से न लगाएं। नए परिचय में सामने वाले को बोलने का अवसर दें। यदि अचानक किसी के आने की सूचना मिले, तो अपनी सुविधा बताते हुए स्वागत की तैयारी करें। हर व्यवस्था बड़ी करना जरूरी नहीं है। शुक्र तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि और वक्री है। रोजमर्रा की सहायता, घरेलू काम के बंटवारे या पुरानी अपेक्षा पर फिर बातचीत करना उपयोगी हो सकता है। साथी से शिकायत कहनी हो तो किसी एक घटना और उसके व्यावहारिक समाधान पर टिकें। थकान के कारण कम बातचीत को तुरंत भावनात्मक दूरी न मानें।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दूसरों के काम में मदद करते हुए अपनी शारीरिक सीमा पीछे न छोड़ें। बाहर निकलना हो तो भोजन और पानी की व्यवस्था सोच लें। लगातार बैठकर काम करने वालों के लिए बीच में उठना तथा आंखों को विराम देना उपयोगी रहेगा। शाम को ऊर्जा कम लगे तो जरूरी काम चुनें और बाकी अगले अवसर के लिए छोड़ें। आराम के समय भी लगातार संदेश देखते रहने से दूरी बनाएं। व्यायाम की तीव्रता अपने सामान्य अभ्यास के अनुसार रखें, किसी चुनौती के कारण अचानक न बढ़ाएं। पहले से कोई परेशानी हो तो निर्धारित देखभाल जारी रखें और जरूरत पर चिकित्सकीय सलाह लें।
शुभ अंक - 6
शुभ रंग - बहुरंगी
शुभ मुहूर्त - अभिजित मुहूर्त: 11:4२ से 12:27 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें - किसी उपयोगी संपर्क को संदेश भेजने से पहले अपना उद्देश्य और अपेक्षित जानकारी लिख लें। दिन के जरूरी खर्च अलग रखें और सामाजिक कार्यक्रम स्वीकार करते समय आने-जाने तथा तैयारी में लगने वाला श्रम भी देखें।
क्या न करें - किसी की प्रशंसा सुनकर निवेश, नौकरी या संबंध पर तुरंत निर्णय न दें। मेजबानी में अपनी क्षमता से अधिक खर्च न करें और अधूरी जानकारी को पक्की उपलब्धि बताकर दूसरों के सामने प्रस्तुत न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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