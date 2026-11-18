Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 18 नवंबर 2026: आज 18 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

Taurus Horoscope 18 November 2026 Vrishabh Rashifal, आज का वृषभ राशिफल: काम की परिस्थितियां अनुकूल होंगी और जिम्मेदारियों से जुड़ा तनाव घटेगा। दफ्तर में व्यस्तता रहेगी, लेकिन काम संभालने का अनुभव पहले से सहज होगा। महत्वपूर्ण लोगों का सहयोग करियर को दिशा देने में उपयोगी रहने के योग हैं। मीन राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री शनि धीरे मिलने वाले टिकाऊ लाभ का आधार देगा। भरोसेमंद मित्र का साथ रहने के संकेत हैं और पुराना लक्ष्य करीब आता महसूस होगा। पिता की सेहत में सुधार के संकेत परिवार को राहत देंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जीवनसाथी के प्रति रोमानी भाव रहेगा और काम के बीच भी उनके साथ समय बिताने की इच्छा होगी। जीवनसाथी के नाम संपत्ति मिलने की संभावना है। घर और दफ्तर की बातें दिन में साथ चलेंगी।

एक नजर में: काम और पढ़ाई के लिए अच्छा दिन। माता की सेहत की अनदेखी से सावधान।

आज का वृषभ राशिफल (18 नवंबर): आज पैसे के मामले में जल्दी पड़ेगी भारी करियर राशिफल आपके काम पर लोगों की नजर पड़ेगी। सामने आने वाली जिम्मेदारियां अच्छे ढंग से निभाने के लिए दिन अनुकूल है। काम की परिस्थितियों में आती सहजता से मन का दबाव कम होगा और अपनी भूमिका अधिक स्पष्ट लगेगी। महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग मिलने की संभावना आगे की दिशा समझने में उपयोगी होगी। इसे तत्काल पद बदलने का तय परिणाम मानना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छी तरह ध्यान लगा पाएंगे। विषय के साथ बैठने पर मन बारबार भटकेगा नहीं और समझने की लय बनेगी। कठिन पाठ के लिए एकाग्र समय रखें। आज करियर का मजबूत पक्ष अनुकूल वातावरण होगा, जबकि शिक्षा में ध्यान टिकने का लाभ मिलेगा। रोज की जिम्मेदारी भी अधिक व्यवस्थित लगने लगेगी।

धन राशिफल धीरे बनता लाभ आज धन के मामले में मुख्य संकेत है। पुराने लक्ष्य की ओर हुई प्रगति उपयोगी लगेगी, भले ही उसका आर्थिक असर एक साथ सामने न आए। जीवनसाथी के नाम संपत्ति मिलने के योग हैं, इसलिए घर की आर्थिक बातचीत में यह विषय प्रमुख होगा। कन्या राशि के पांचवें भाव में नीच राशि में स्थित मार्गी शुक्र स्नेह और अपनी पसंद की चीजों की ओर मन ले जाएगा। सुख-सुविधा तथा शौक पर खर्च होने की संभावना है। अपनी पसंद के लिए रकम निकालने का विचार रहेगा। ऐसे खर्च की सीमा पहले तय करें। आज आर्थिक स्थिति में टिकाऊ आधार और निजी पसंद, दोनों का असर रहेगा। मिलने वाले संभावित लाभ को तुरंत खर्च में बदलने की जल्दी भारी पड़ सकती है।

लव राशिफल जीवनसाथी के प्रति आकर्षण और अपनापन रहेगा। काम में व्यस्त रहते हुए भी उनसे बातचीत का मन होगा। दिन की बातें साझा करने पर घरेलू माहौल आत्मीय रहेगा। संपत्ति से जुड़ी संभावना पर चर्चा होगी और दोनों की राय सामने आएगी। भरोसेमंद मित्र से जुड़ाव भी अच्छा लगेगा। पुराना लक्ष्य करीब आता महसूस होने पर उसके बारे में बात करने की इच्छा होगी। पिता की सेहत को लेकर उम्मीद का स्वर रहेगा। माता के हाल पर भी परिवार का ध्यान जाएगा। साथी को अपने कार्यक्रम की जानकारी दे दें। आज रिश्तों में समय की मात्रा से अधिक बातचीत की आत्मीयता महसूस होगी। व्यस्तता के बीच भी साथ होने का भाव बना रहेगा।

सेहत राशिफल काम का तनाव घटने से मन हल्का रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे काम सामने रहेगा और जिम्मेदारियां ध्यान मांगेंगी। अनुकूल माहौल के कारण व्यस्तता संभालना सहज लगेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है, हालांकि देखभाल का सामान्य क्रम बना रहना उपयोगी होगा। माता की सेहत की अनदेखी न करें। उनके हाल के बारे में समय निकालकर पूछें। अपनी सेहत में किसी बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। काम में लगे रहने से आराम पीछे खिसकने की आशंका रहेगी। दिन का मानसिक सहारा परिस्थितियों में आती अनुकूलता होगी। जिम्मेदारियां मौजूद रहेंगी, पर उन्हें लेकर मन की खींचतान कम रहेगी।

शुभ अंक: ५

शुभ रंग: हरा

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५९ से ०५:५२ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें एकाग्रता वाले समय में पढ़ाई का कठिन हिस्सा उठाएं।

क्या न करें संभावित संपत्ति को अभी उपलब्ध धन मानकर नया खर्च न बांधें।