आज का वृषभ राशिफल (18 नवंबर): आज पैसे के मामले में जल्दी पड़ेगी भारी
Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 18 नवंबर 2026: आज 18 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
Taurus Horoscope 18 November 2026 Vrishabh Rashifal, आज का वृषभ राशिफल: काम की परिस्थितियां अनुकूल होंगी और जिम्मेदारियों से जुड़ा तनाव घटेगा। दफ्तर में व्यस्तता रहेगी, लेकिन काम संभालने का अनुभव पहले से सहज होगा। महत्वपूर्ण लोगों का सहयोग करियर को दिशा देने में उपयोगी रहने के योग हैं। मीन राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री शनि धीरे मिलने वाले टिकाऊ लाभ का आधार देगा। भरोसेमंद मित्र का साथ रहने के संकेत हैं और पुराना लक्ष्य करीब आता महसूस होगा। पिता की सेहत में सुधार के संकेत परिवार को राहत देंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जीवनसाथी के प्रति रोमानी भाव रहेगा और काम के बीच भी उनके साथ समय बिताने की इच्छा होगी। जीवनसाथी के नाम संपत्ति मिलने की संभावना है। घर और दफ्तर की बातें दिन में साथ चलेंगी।
एक नजर में: काम और पढ़ाई के लिए अच्छा दिन। माता की सेहत की अनदेखी से सावधान।
आज का वृषभ राशिफल (18 नवंबर): आज पैसे के मामले में जल्दी पड़ेगी भारी
करियर राशिफल
आपके काम पर लोगों की नजर पड़ेगी। सामने आने वाली जिम्मेदारियां अच्छे ढंग से निभाने के लिए दिन अनुकूल है। काम की परिस्थितियों में आती सहजता से मन का दबाव कम होगा और अपनी भूमिका अधिक स्पष्ट लगेगी। महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग मिलने की संभावना आगे की दिशा समझने में उपयोगी होगी। इसे तत्काल पद बदलने का तय परिणाम मानना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छी तरह ध्यान लगा पाएंगे। विषय के साथ बैठने पर मन बारबार भटकेगा नहीं और समझने की लय बनेगी। कठिन पाठ के लिए एकाग्र समय रखें। आज करियर का मजबूत पक्ष अनुकूल वातावरण होगा, जबकि शिक्षा में ध्यान टिकने का लाभ मिलेगा। रोज की जिम्मेदारी भी अधिक व्यवस्थित लगने लगेगी।
धन राशिफल
धीरे बनता लाभ आज धन के मामले में मुख्य संकेत है। पुराने लक्ष्य की ओर हुई प्रगति उपयोगी लगेगी, भले ही उसका आर्थिक असर एक साथ सामने न आए। जीवनसाथी के नाम संपत्ति मिलने के योग हैं, इसलिए घर की आर्थिक बातचीत में यह विषय प्रमुख होगा। कन्या राशि के पांचवें भाव में नीच राशि में स्थित मार्गी शुक्र स्नेह और अपनी पसंद की चीजों की ओर मन ले जाएगा। सुख-सुविधा तथा शौक पर खर्च होने की संभावना है। अपनी पसंद के लिए रकम निकालने का विचार रहेगा। ऐसे खर्च की सीमा पहले तय करें। आज आर्थिक स्थिति में टिकाऊ आधार और निजी पसंद, दोनों का असर रहेगा। मिलने वाले संभावित लाभ को तुरंत खर्च में बदलने की जल्दी भारी पड़ सकती है।
लव राशिफल
जीवनसाथी के प्रति आकर्षण और अपनापन रहेगा। काम में व्यस्त रहते हुए भी उनसे बातचीत का मन होगा। दिन की बातें साझा करने पर घरेलू माहौल आत्मीय रहेगा। संपत्ति से जुड़ी संभावना पर चर्चा होगी और दोनों की राय सामने आएगी। भरोसेमंद मित्र से जुड़ाव भी अच्छा लगेगा। पुराना लक्ष्य करीब आता महसूस होने पर उसके बारे में बात करने की इच्छा होगी। पिता की सेहत को लेकर उम्मीद का स्वर रहेगा। माता के हाल पर भी परिवार का ध्यान जाएगा। साथी को अपने कार्यक्रम की जानकारी दे दें। आज रिश्तों में समय की मात्रा से अधिक बातचीत की आत्मीयता महसूस होगी। व्यस्तता के बीच भी साथ होने का भाव बना रहेगा।
सेहत राशिफल
काम का तनाव घटने से मन हल्का रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे काम सामने रहेगा और जिम्मेदारियां ध्यान मांगेंगी। अनुकूल माहौल के कारण व्यस्तता संभालना सहज लगेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है, हालांकि देखभाल का सामान्य क्रम बना रहना उपयोगी होगा। माता की सेहत की अनदेखी न करें। उनके हाल के बारे में समय निकालकर पूछें। अपनी सेहत में किसी बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। काम में लगे रहने से आराम पीछे खिसकने की आशंका रहेगी। दिन का मानसिक सहारा परिस्थितियों में आती अनुकूलता होगी। जिम्मेदारियां मौजूद रहेंगी, पर उन्हें लेकर मन की खींचतान कम रहेगी।
शुभ अंक: ५
शुभ रंग: हरा
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५९ से ०५:५२ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
एकाग्रता वाले समय में पढ़ाई का कठिन हिस्सा उठाएं।
क्या न करें
संभावित संपत्ति को अभी उपलब्ध धन मानकर नया खर्च न बांधें।
कल का राशिफल
कल सामाजिक सम्मान के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा। कारोबार में सहजता से काम मिलने के योग हैं। खुशी और उलझन साथ रहेंगी। महत्वपूर्ण फैसलों में सोचने का समय रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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