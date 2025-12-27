Hindustan Hindi News
वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, जानिए 2026 का स्वास्थ्य राशिफल

taurus health horoscope 2026 : वृषभ राशि स्वास्थ्य राशिफल 2026 में जानिए पूरे साल सेहत कैसी रहेगी, किन महीनों में सावधानी जरूरी है और किन आदतों से वृषभ राशि वाले खुद को फिट और ऊर्जावान रख सकते हैं।

Dec 27, 2025 04:20 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
taurus health horoscope 2026 : साल 2026 वृषभ राशि वालों के लिए सेहत के लिहाज से धीमी लेकिन भरोसेमंद प्रगति का संकेत दे रहा है। यह साल कोई बड़े उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि समझदारी से बनाई गई दिनचर्या, संतुलित खानपान और मानसिक सुकून के दम पर आगे बढ़ने का है। शनि और गुरु की चाल आपको यह सिखाती है कि अगर जीवन में अनुशासन और संतुलन बना लिया जाए, तो सेहत अपने आप साथ देने लगती है। पूरे साल सेहत तुलनात्मक रूप से स्थिर रहेगी, बशर्ते आप अपनी आदतों को काबू में रखें। शनि आपकी कुंडली के लाभ भाव में रहकर धीरे-धीरे मजबूत आदतें बनाने में मदद करेगा। वहीं 21 मई तक गुरु का धन भाव में रहना पारिवारिक सुख और आर्थिक स्थिरता देगा, जिससे तनाव कम होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहेगी। 21 मई के बाद गुरु का तृतीय भाव में गोचर सामाजिक गतिविधियां बढ़ाएगा। नए लोगों से मेलजोल होगा, लेकिन यही समय आपको याद दिलाता है कि मस्ती के साथ संयम भी जरूरी है खासतौर पर नींद, पाचन और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज का बेहद ध्यान रखना है।

वृषभ राशि स्वास्थ्य राशिफल 2026: जनवरी से मार्च 2026 के बीच ऊर्जा और संतुलन का समय

साल की शुरुआत सेहत के लिए अनुकूल रहेगी। घर का माहौल शांत रहेगा और खानपान में सुधार से इम्युनिटी मजबूत होगी। यह समय हल्की कसरत शुरू करने, सुबह-शाम टहलने और भोजन का तय समय बनाने के लिए अच्छा है। हालांकि, त्योहारों और दावतों में तला-भुना ज्यादा खाने से पेट से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए संयम जरूरी है।

वृषभ राशि स्वास्थ्य राशिफल 2026: अप्रैल से जून 2026 के बीच व्यस्तता के बीच आराम जरूरी

21 मई के बाद सामाजिक मेलजोल और छोटी यात्राएं बढ़ेंगी। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन आराम की अनदेखी थकान दे सकती है। कोशिश करें कि नींद का समय तय रहे। व्यस्त दिनों के बाद थोड़ी देर शांत बैठना, हल्की स्ट्रेचिंग और भरपूर पानी पीना शरीर को संतुलन में रखेगा।

वृषभ राशि स्वास्थ्य राशिफल 2026: जुलाई से सितंबर 2026 के बीच नियमित दिनचर्या से मिलेगी ताकत

इस दौर में स्टैमिना अच्छा रहेगा। शनि का असर आपको अनुशासन में बनाए रखेगा। रोजाना चलना, हल्की स्ट्रेचिंग और शरीर की मुद्रा पर ध्यान देना जोड़ों और गर्दन के लिए फायदेमंद रहेगा। स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से आंखों में तनाव हो सकता है, इसलिए बीच-बीच में आंखों को आराम देना जरूरी है।

वृषभ राशि स्वास्थ्य राशिफल 2026: अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच सावधानी और देखभाल का वक्त

साल के आखिरी महीनों में मौसम बदलने से छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। गर्म कपड़े, विटामिन से भरपूर फल, और समय-समय पर हेल्थ चेकअप आपको फिट रखेंगे। घर का शांत माहौल और पूरी नींद साल के अंत तक ऊर्जा बनाए रखेगी।

वृषभ राशि स्वास्थ्य राशिफल 2026: वृषभ राशि की हेल्थ गाइडलाइन

  • खानपान और गतिविधियों में अति से बचें
  • रोजाना थोड़ी देर पैदल चलना और स्ट्रेचिंग करें
  • आंखों के लिए स्क्रीन ब्रेक लें
  • नींद और भोजन का समय नियमित रखें

साल के पहले हिस्से की पारिवारिक स्थिरता और दूसरे हिस्से की सामाजिक ऊर्जा का इस्तेमाल अच्छी आदतें बनाने में करें

वृषभ राशि स्वास्थ्य राशिफल 2026: वृषभ राशि से जुड़ी खास बातें

  • ताकत: व्यावहारिक, धैर्यवान, करुणामय, कलात्मक
  • कमजोरी: जिद्दी, जरूरत से ज्यादा निर्भर
  • तत्व: पृथ्वी
  • शरीर का संवेदनशील भाग: गर्दन और गला
  • स्वामी ग्रह: शुक्र
  • शुभ दिन: शुक्रवार
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रत्न: ओपल
  • वृषभ राशि का तालमेल
  • बेहतर संगति: कर्क, कन्या, मकर, मीन
  • अच्छा तालमेल: वृषभ, वृश्चिक
  • सामान्य तालमेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु
  • कम तालमेल: सिंह, कुंभ

