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वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि वालों को जुलाई के आखिरी 7 दिनों में मिल सकती है खुशखबरी

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जुलाई के आखिरी 7 दिन वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए शुभ माने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे होने की संभावना है और परिवार के साथ भी सुखद समय बीत सकता है।

राशिफल
Rashifal

July Rashifal 2026: जुलाई का महीना अब अपने आखिरी दौर में है। महीने के बचे हुए 7 दिन कुछ राशियों के लिए राहत और खुशखबरी लेकर आ सकते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक इस दौरान ग्रहों की स्थिति कुछ लोगों के पक्ष में रहने के संकेत दे रही है। इसका असर नौकरी, कारोबार, धन और परिवार से जुड़े मामलों में देखने को मिल सकता है।

आइए जानते हैं जुलाई के आखिरी 7 दिन किन 5 राशियों के लिए सबसे ज्यादा शुभ माने जा रहे हैं-

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों के लिए जुलाई के आखिरी 7 दिन अच्छे रह सकते हैं। अगर किसी काम में लंबे समय से रुकावट आ रही थी तो अब उसके पूरे होने की उम्मीद है। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार में भी पहले से बेहतर स्थिति बन सकती है। पैसों की चिंता कुछ कम हो सकती है और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय नई उम्मीद लेकर आ सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अगर नई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिलने की संभावना है। कारोबार में नए लोगों से संपर्क बनेंगे और उसका फायदा आगे चलकर मिल सकता है। किसी पुराने विवाद का हल भी निकल सकता है।

सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों के लिए जुलाई के आखिरी दिन मेहनत का फल दिलाने वाले रह सकते हैं। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। कारोबार में नया ऑर्डर या नया ग्राहक मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और मन भी खुश रहेगा।

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तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। अगर किसी जरूरी फैसले का इंतजार था तो इस दौरान अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी और कारोबार दोनों में स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। पैसों के मामले में भी राहत मिलने के संकेत हैं। घर का माहौल शांत और खुशहाल रहेगा।

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मकर राशि- मकर राशि के लोगों के लिए जुलाई के आखिरी 7 दिन फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ के मौके बनेंगे। किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा। भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए भी समय अच्छा माना जा सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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दशा-महादशा
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