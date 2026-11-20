वृषभ राशिफल (21 नवंबर 2026): आज मित्र से मिलेगी खुशखबरी, प्रेम जीवन में बढ़ेगी मिठास
21 नवंबर 2026 का दिन वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम और पारिवारिक मामलों में अच्छा रह सकता है। किसी मित्र से खुशखबरी मिलने और सहपाठी की मदद से पढ़ाई में लाभ होने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन आमदनी के बराबर खर्च हो सकता है।
Taurus Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Vrishabh Rashifal: कोई मित्र अच्छी खबर लेकर आपके दिन में खुशी जोड़ेगा। मिलने या बात करने का अवसर मिलेगा और अपने लोगों के बीच मन खुला रहेगा। पैसों के मामले में आमदनी और खर्च का पलड़ा लगभग बराबर रहने के संकेत हैं। दिन का सुख किसी बड़ी उपलब्धि से अधिक सहज बातचीत में मिलेगा। प्रेम संबंधों में पहले से अधिक नरमी होगी और साथ बैठना अच्छा लगेगा। लंबी यात्रा रद्द होने की संभावना है, इसलिए उससे जुड़ा उत्साह कुछ ठंडा पड़ सकता है। घर के विषयों पर आपका मन थोड़ा पीछे हटेगा। आज हर घरेलू चर्चा में शामिल होने की इच्छा कम रहेगी। कारोबार अपनी सामान्य रफ्तार में चलेगा और उसके नतीजे भी औसत रहने के संकेत हैं। दोस्त से मिली खबर दिन की सबसे सुखद बातों में रहेगी।
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वृषभ राशि का करियर राशिफल
कारोबार में न बहुत तेज उछाल के संकेत हैं, न किसी बड़े बदलाव की जरूरत दिखती है। रोज का काम अपनी गति से आगे बढ़ेगा और सामान्य परिणाम मिलने की संभावना है। लंबे सफर से जुड़ा कार्यक्रम रुकने या रद्द होने के योग हैं। इससे काम का तय क्रम बदल सकता है। विद्यार्थियों को किसी सहपाठी से पढ़ाई में मदद मिलने की संभावना है। साथ बैठकर कोई विषय समझने का अवसर उपयोगी रहेगा। जिस हिस्से को अकेले पढ़ते हुए कठिनाई लग रही थी, उस पर बातचीत करना आसान होगा। कार्यस्थल के संपर्कों में सहजता रहेगी, हालांकि केवल अच्छी बातचीत को बड़े पेशेवर लाभ का वादा मानना जल्दबाजी होगी। पढ़ाई में अटके एक प्रश्न पर साथी से चर्चा करें।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
आज जितना आएगा, करीब उतना ही खर्च होने के संकेत हैं। इसलिए आर्थिक संतुलन बना रहेगा, लेकिन अतिरिक्त बचत की उम्मीद सीमित रखना बेहतर होगा। सुख सुविधा या अपने शौक पर रकम निकल सकती है। कन्या राशि के पांचवें भाव में मार्गी शुक्र अपनी नीच राशि में है। इससे स्नेह की चाह और पसंद की चीजों पर खर्च करने का मन बढ़ेगा। किसी प्रिय व्यक्ति के लिए कुछ लेने की इच्छा भी होगी। कारोबार से औसत परिणाम मिलने की संभावना है, इसलिए खर्च का आकार उसी हकीकत के आसपास रखना उपयोगी रहेगा। मकान खरीदने का फैसला अभी टालना बेहतर है। साफ चेतावनी है कि घरेलू खरीद की जल्दबाजी आज बने हुए आर्थिक संतुलन को बिगाड़ सकती है।
वृषभ राशि का लव राशिफल
प्रेम जीवन में बातचीत अधिक सहज होगी। साथी के साथ समय बिताते हुए पहले की खटास कम महसूस होगी और अपनापन बढ़ेगा। मित्रों से संपर्क भी मन को हल्का करेगा। पूरे दिन मीन राशि के ग्यारहवें भाव में चंद्रमा मेलजोल को बढ़ावा देगा और किसी दोस्त की अच्छी खबर खुशी देगी। घर के मामले में आपका रुख कुछ अलग रहेगा। सिंह राशि के चौथे भाव में केतु घरेलू उलझनों से पीछे हटने और कुछ बातों को छोड़ देने का भाव देगा। परिवार की चर्चा सुनते हुए भी उसमें बहुत देर लगे रहने का मन कम होगा। साथी के साथ सहज बातचीत के लिए थोड़ा समय अलग रखना आज सुखद रहेगा।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज मन की सहजता का असर आपकी दिनचर्या पर रहेगा। मित्रों से मिलना अच्छा लगेगा और अकेले बैठने की तुलना में अपने लोगों के बीच अधिक ताजगी महसूस होगी। लंबी यात्रा का कार्यक्रम बदलने पर दिन का क्रम भी बदलेगा। इससे खाने और आराम के तय समय को संभालने की जरूरत पड़ सकती है। सेहत को लेकर किसी बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए ऊर्जा को लेकर बहुत ऊंची अपेक्षा रखना ठीक नहीं होगा। घर की बातों से कुछ देर दूरी चाहेंगे और शांत बैठने में सुकून मिलेगा। दिन के बीच आराम का छोटा विराम रखना उपयोगी रहेगा। शाम का मेलजोल मन को प्रसन्न रखेगा।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- भूरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- पढ़ाई में अटका विषय किसी सहपाठी के साथ दोहराएं।
क्या न करें- मकान खरीदने के लिए आज अंतिम हामी न भरें।
कल का राशिफल- कल आत्मविश्वास कम रहेगा और प्रोत्साहन की जरूरत होगी। खर्च बढ़ने या नुकसान की आशंका है। साथी चिड़चिड़ा रहेगा। पढ़ाई में समय फिसलेगा और कारोबारी यात्रा से सीमित सफलता के संकेत हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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