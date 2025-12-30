Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Career Horoscope 2026 Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Money Horoscope
Taurus Career Horoscope 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, पढ़ें करियर और धन राशिफल

Taurus Career Horoscope 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, पढ़ें करियर और धन राशिफल

संक्षेप:

Taurus Career Horoscope 2026, Taurus Money Horoscope: करियर और धन के क्षेत्र में फलदायी साल रहेगा। शनि पूरे साल आपके ग्यारहवें भाव में रहेंगे। अपने नेटवर्क और पार्टनरशिप को मजबूत करें। खर्च बढ़ाने से पहले सेविंग्स करें।

Dec 30, 2025 06:47 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Taurus Career Horoscope 2026, Taurus Money Horoscope: वृषभ राशि के जातकों 2026 में अगर आप धैर्य और निरंतरता बनाए रखेंगे तो करियर और धन के क्षेत्र में एक पॉजिटिव और फलदायी साल रहेगा। शनि 2026 में पूरे साल आपके ग्यारहवें भाव में रहेंगे, जो कमाई की स्टेबल स्थिति, लक्ष्यों की पूर्ति और नेटवर्क तथा लॉन्ग टर्म प्रयासों के माध्यम से लाभ को दर्शाता है। गुरु ग्रह दो चरणों में वित्तीय संभावनाओं को मजबूत करेगा। 21 मई तक, आपके दूसरे भाव में स्थित गुरु वित्तीय वृद्धि, बचत और पारिवारिक स्टेबिलिटी लाने में मदद करेंगे। 21 मई के बाद, गुरु तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कम्यूनिकेशन, पार्ट्नर्शिप और व्यावसायिक सपोर्ट के माध्यम से अवसरों में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 में करियर और धन की कैसी सिचूऐशन रहेगी-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जनवरी से मार्च 2026 तक का समय कैसा रहेगा?

साल 2026 की शुरुआत आर्थिक रूप से मजबूत होगी। द्वितीय भाव में गुरु इंकम के फ्लो को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही सेविंग्स और परिवार में आर्थिक संतुलन को बढ़ावा देंगे। ग्यारहवें भाव में शनि वृषभ राशि के कामकाजी जातकों को अनुशासित नेटवर्किंग के माध्यम से लॉन्ग टर्म लक्ष्य बनाने में मदद करेंगे। वेतन वृद्धि, व्यावसायिक लाभ या निरंतर ग्राहक प्रवाह की संभवना है। बचत को मजबूत करने और निवेश की योजना बनाने के लिए यह एक उत्तम समय रहेगा।

अप्रैल से जून 2026 तक का समय कैसा रहेगा?

अप्रैल का महीना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए मददगार साबित होगा। 21 मई के बाद, गुरु तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके करियर संबंधी एक्टिविटी में वृद्धि होगी। नए व्यावसायिक पार्टनर, टीममेट या शॉर्ट टर्म परियोजनाएं सामने आ सकती हैं। कम्यूनिकेशन आधारित भूमिकाओं, लेखन या सेल्स में लाभ होगा। अवसरों के विस्तार के साथ-साथ, शनि हाई एक्सपेक्टेशन से बचने की सलाह दे रहे हैं। आर्थिक वृद्धि में ड्रामा की बजाय स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इस समय का अच्छी से उपयोग करते हुए कमाई के स्रोतों में सावधानीपूर्वक विविधता लाएं।

जुलाई से सितंबर 2026 तक का समय कैसा रहेगा?

प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यह एक अच्छा समय साबित होगा। तीसरे भाव में गुरु की उपस्थिति कोलेबोरेशन, लोकल ट्रैवल और स्किल्स से जुड़े टास्क में मददगार साबित होगी। नेटवर्किंग के प्रयास कारगर साबित होंगे, विशेषकर शनि के लंबे समय के प्रभाव रूपी अनुशासन के साथ। कमाई में वृद्धि हो सकती है, जो किसी एक स्रोत से नहीं बल्कि कई माध्यमों से प्राप्त होगी। सट्टा निवेश से बचें और लाभ देने वाली पार्टनरशिप पर अपना फोकस बनाए रखें।

अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक का समय कैसा रहेगा?

साल के आखिरी तीन महीनों में स्टेबिलिटी आएगी। साल की शुरुआत में निर्धारित लक्ष्य अब ठोस परिणाम दिखाने लगेंगे। वृषभ राशि के जातकों को टीम या नेटवर्क में पहचान मिल सकती है। आर्थिक रूप से, ये टाइम सुरक्षित महसूस करने, निवेश की जांच-परख करने और भविष्य में वृद्धि की योजना बनाने का अच्छा समय है। साल के अंत में अत्यधिक खर्च करने से बचें। इस समय विस्तार की तुलना में स्टेबिलिटी अधिक महत्वपूर्ण रहेगी।

2026 में वृषभ राशि के लिए सलह

अपने नेटवर्क सर्किल और पार्टनरशिप को मजबूत करें। खर्च बढ़ाने से पहले सेविंग्स करें। लंबे समय तक सफलता पाने के लिए रोजाना प्रयास को अपना मार्गदर्शक बनाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:31 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:2026 में ये 3 राशियां रहेंगी मालामाल, 5 राजयोग बनने से होगा फायदा ही फायदा
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Taurus Horoscope Vrish Rashifal horoscope 2026 अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने