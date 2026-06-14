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Weekly Tarot Horoscope 14 to 20 June 2026 : मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें टैरो राशिफल

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Weekly Tarot Horoscope 14 से 20 जून 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए इस सप्ताह का टैरो राशिफल। करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य में क्या रहेगा खास? टैरो कार्ड्स के अनुसार साप्ताहिक राशिफल पढ़ें।

Weekly Tarot Horoscope 14 to 20 June 2026 : मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें टैरो राशिफल

14 जून से 20 जून 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल कई राशियों के लिए नए अवसर, महत्वपूर्ण फैसले और रिश्तों में स्पष्टता लेकर आ रहा है। इस सप्ताह कुछ पुरानी बातें फिर चर्चा में आ सकती हैं, तो कहीं भविष्य की नई योजनाएं आकार ले सकती हैं। करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत मिलने वाले हैं। टैरो कार्ड्स बताते हैं कि इस सप्ताह भावनाओं और व्यावहारिक सोच के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा। कई राशियां किसी महत्वपूर्ण एहसास, बातचीत या निर्णय के जरिए अपनी अगली दिशा तय करती नजर आएंगी।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह तेज गति से आगे बढ़ती घटनाओं का संकेत दे रहा है। जिस काम, बात या योजना में लंबे समय से गति नहीं बन रही थी, उसमें अचानक हलचल दिख सकती है। कोई फोन कॉल, संदेश या व्यक्ति की पहल आपके पूरे सप्ताह की दिशा बदल सकती है। सप्ताह के मध्य में भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। सप्ताह के अंत तक किसी चिंता या आर्थिक दबाव में कमी आएगी। जिस समस्या को आप बहुत बड़ी मान रहे थे, उसका हल आपकी उम्मीद से ज्यादा करीब हो सकता है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह रुककर सोचने का समय ला रहा है। किसी विषय पर जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय परिस्थितियों को नए नजरिए से देखने की जरूरत पड़ेगी। जो बात अब तक अटकी हुई लग रही थी, उसके पीछे की वजह अब समझ में आने लगेगी। सप्ताह के दूसरे भाग में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर, काम और आर्थिक मामलों में आप पहले से ज्यादा नियंत्रण महसूस करेंगे। सप्ताह के अंत तक कोई नया अवसर या नई शुरुआत सामने आ सकती है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत लोगों से जुड़ाव और बातचीत से होगी। मित्रों, सहकर्मियों या परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कोई पुरानी योजना फिर से चर्चा में आ सकती है। सप्ताह के मध्य में किसी काम को लेकर तेजी दिखाई देगी। आप किसी लंबित विषय पर स्पष्ट जवाब मांग सकते हैं। सप्ताह के अंत तक आपको एहसास होगा कि कुछ परिणाम समय मांगते हैं। धैर्य बनाए रखना इस सप्ताह की सबसे बड़ी सीख होगी।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह किसी ऐसे विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिसे लेकर आप पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। मन में कई सवाल रह सकते हैं। शुरुआत में आप केवल अनुमान के आधार पर राय बना सकते हैं, इसलिए जल्द निष्कर्ष निकालने से बचें। सप्ताह के मध्य में घर या परिवार से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मन को राहत देगी। सप्ताह के अंत तक काम, पढ़ाई या आर्थिक मामलों में कोई नई शुरुआत या सीखने का अवसर मिल सकता है।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह पहचान और सराहना दिला सकता है। आपके काम में लोगों का ध्यान जाएगा। पिछले प्रयासों का फल अब मिलने लगा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कोई महत्वपूर्ण काम सफल हो सकता है। सप्ताह के मध्य में लोगों से जुड़ने की जरूरत महसूस होगी। कोई महत्वपूर्ण बातचीत या मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। सप्ताह के अंत तक किसी रिश्ते या साझेदारी में सकारात्मक प्रगति दिखेगी।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह व्यस्तता से भरा रहेगा। कई जिम्मेदारियां एक साथ आएंगी। आप किसी मामले को तर्क और समझदारी से संभालने की कोशिश करेंगे। सप्ताह के मध्य में काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। अपनी प्राथमिकताएं साफ रखें। सप्ताह के अंत तक परिस्थितियों में बदलाव आएगा। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है या नया अवसर सामने आ सकता है। भाग्य भी थोड़ा साथ देगा।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक स्तर पर नया सबक सिखा सकता है। कोई संदेश या मुलाकात आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। आप किसी व्यक्ति या स्थिति को पहले से ज्यादा खुले मन से देख पाएंगे। सप्ताह के मध्य में किसी पुरानी जिद या अपेक्षा को छोड़ने का मौका मिलेगा। सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर या खुशी का कारण सामने आ सकता है। परिवार और प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ होगी। आप अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट महसूस करेंगे। फिर भी कोई पुरानी इच्छा या आदत बार-बार ध्यान खींच सकती है। सप्ताह के दूसरे भाग में तस्वीर साफ होने लगेगी। कोई सच्चाई या नई जानकारी आपको राहत देगी। सप्ताह के अंत तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय या नई सोच सामने आ सकती है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेगा। आप किसी बड़े लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे। जल्द परिणाम चाहने की इच्छा रहेगी, लेकिन परिस्थितियां लंबी सोच अपनाने को कह रही हैं। सप्ताह के मध्य में भविष्य की योजनाओं पर ज्यादा ध्यान जाएगा। सप्ताह के अंत तक किसी काम में स्थिरता और प्रगति महसूस होगी।

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मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह किसी अधूरे भावनात्मक विषय की ओर ध्यान खींच सकता है। कोई पुरानी घटना या फैसला फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है। सप्ताह के मध्य में कोई महत्वपूर्ण एहसास या निर्णय का समय आएगा। सप्ताह के अंत तक कोई बातचीत या मुलाकात मन को सुकून देगी। रिश्तों में नरमी बढ़ेगी।

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कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक राहत देने वाला रहेगा। जिस उलझन में आप फंसे थे, उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखेगा। आपकी सोच स्पष्ट होगी। सप्ताह के दूसरे भाग में उम्मीद बढ़ेगी। सप्ताह के अंत तक किसी काम में सहयोग मिलेगा। टीमवर्क या सही लोगों का साथ आपको आगे बढ़ाएगा।

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मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

मीन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत परिवार, धन या भविष्य की सुरक्षा से जुड़े विचारों से होगी। कई विकल्प सामने आएंगे, जिससे फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सप्ताह के मध्य में मन अलग-अलग विचारों में घूमेगा। सप्ताह के अंत तक दिशा स्पष्ट हो जाएगी और आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर सकेंगे।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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