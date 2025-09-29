Tarot Horoscope Today : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें 29 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल

Tarot Horoscope : आज के टैरो कार्ड्स आपके लिए कौन-से नए संकेत और अवसर लेकर आए हैं? 29 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल सभी 12 राशियों के लिए खास मैसेज दे रहा है। प्यार, करियर, रिश्ते, सेहत या मानसिक शांति- हर क्षेत्र में आज आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, यहां जानें।

मेष राशि- आज आपको लगेगा कि बातों को दबा लें या हल्का-फुल्का कहें, लेकिन कार्ड कहते हैं- साफ बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। डर आपकी बातों को नरम बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हार मत मानिए। लहजा नरम रखिए। आप बढ़ेंगे तभी जब अपनी आवाज दबाना छोड़ेंगे।

वृषभ राशि- आपके विचार आगे-आगे भाग सकते हैं, सबकुछ प्लान करने की कोशिश में। पर क्या पता यही सबसे अच्छा पल हो। आज की ताकत ‘मौजूदा पल’ में रहने की है। दिमाग बार-बार आगे भागे तो उसे धीरे से अभी में लाएं। शायद किसी को आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। आज ठीक करने का नहीं, नोटिस करने का दिन है।

मिथुन राशि- आपने उस चीज में बहुत समय दिया है जो अब आपको खुशी नहीं दे रही। आज देखिए आपकी ऊर्जा कहां जा रही है और बदले में क्या मिल रहा है। किसी चीज से हटना स्वार्थी नहीं, जरूरी है। डिजिटल शोर से भी बचें।

कर्क राशि- बाहर की दुनिया शोर भरी हो सकती है, लेकिन आपको उसकी रफ्तार पकड़ने की जरूरत नहीं। ‘ना’ कहना आपका हक है। थोड़ा शांत समय आपको वो सिखाएगा जो शोर नहीं सिखा सकता। अपनी चाल पर भरोसा करें।

सिंह राशि- आप आज सबकुछ कर सकते हैं, लेकिन एक काम भी पूरे ध्यान से कर लें तो दिन की ऊर्जा बदल जाएगी। बहुत सारे काम करने के दबाव को टालें। ध्यान आज आपकी ताकत है।

कन्या राशि- आपने किसी काम या बातचीत को टाल रखा है। आज की ऊर्जा उसे सामने लाने की है। परफेक्ट समय का इंतजार न करें। छोटे-छोटे कदम भी काम करते हैं।

तुला राशि- छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज़ करने से आप कुछ बड़ा मिस कर सकते हैं। आज सतर्क रहें। ओवररिएक्ट नहीं, फोकस करें।

वृश्चिक राशि- आप जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद आज अच्छे सवाल पूछना सीखने का दिन है। समझने पर ध्यान दें, बदलने पर नहीं। फीडबैक मिले तो बिना टोकें सुनें। हर बातचीत बदलाव ला सकती है, अगर आप खुले रहेंगे।

धनु राशि- आपको अपनी शांति समझाने की जरूरत नहीं। आपके तरीके किसी और को उलझन में डाल सकते हैं, पर वो उनका डर है। जमीन से जुड़े रहें, धैर्य रखें। आप रिएक्ट करने के लिए नहीं, उद्देश्य से चलने के लिए यहां हैं।

मकर राशि- ज्यादा करने की नहीं, सही करने की जरूरत है। जो सिर्फ कागज पर अच्छा लगे उसे जबरदस्ती मत अपनाइए। ठहरें, सही विकल्प साफ दिखेगा। आप पुराने गोल्स को भी आज छोड़ सकते हैं।

कुंभ राशि- एक बड़ा निर्णय सामने है, पर जल्दी करने की जरूरत नहीं। आज सवाल के साथ बैठिए, जवाब अपने आप आएगा। किसी को अपनी देरी का ज्यादा स्पष्टीकरण न दें।

मीन राशि- आप थके हुए उठ सकते हैं, काम से नहीं बल्कि बोझ से। उम्मीदें, कल्पनाएं, अंदाज असली काम से भारी होते हैं। सबकुछ एकसाथ मत उठाइए। छोटे-छोटे प्रयास करें। गलती होना असफलता नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा है। आज मेहनत जरूरी है, परफेक्शन नहीं।