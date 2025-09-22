Tarot Horoscope Today, September 22, 2025: Daily Tarot Predictions for All 12 Zodiac Signs Tarot Horoscope Today : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें 22 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Tarot Horoscope Today, September 22, 2025: Daily Tarot Predictions for All 12 Zodiac Signs

Tarot Horoscope Today : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें 22 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल

Tarot Horoscope : आज के टैरो कार्ड्स आपके लिए कौन-से नए संकेत और अवसर लेकर आए हैं? 22 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल सभी 12 राशियों के लिए खास मैसेज दे रहा है। प्यार, करियर, रिश्ते, सेहत या मानसिक शांति- हर क्षेत्र में आज आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, यहां जानें।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 08:01 AM
share Share
Follow Us on
Tarot Horoscope Today : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें 22 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल

आज के टैरो कार्ड्स आपके लिए कौन-से नए संकेत और अवसर लेकर आए हैं? 22 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल सभी 12 राशियों के लिए खास मैसेज दे रहा है। प्यार, करियर, रिश्ते, सेहत या मानसिक शांति- हर क्षेत्र में आज आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, यहां जानें। यह टैरो रीडिंग आपके दिन को समझने, सही निर्णय लेने और पॉज़िटिविटी बढ़ाने में मदद कर सकती है। जो भी राशि हो, टैरो कार्ड्स के ये संदेश आपको दिनभर के उतार-चढ़ाव से निपटने और आगे की दिशा तय करने में सहारा देंगे।

मेष राशि- कभी-कभी सबसे अच्छा फैसला कोई फैसला न करना होता है। आज आपको किसी बड़े निर्णय के लिए दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन तुरंत कदम उठाने से पहले एक पल रुकें। जवाब तब आएंगे जब मन शांत होगा। हर चीज उसी समय सुलझानी जरूरी नहीं। आसपास कोई अपना असली रंग दिखा सकता है। ज्यादा देखें, कम रिऐक्ट करें। देरी से होना असफलता नहीं, परफेक्ट टाइमिंग है।

वृषभ राशि- आज अपने बोझ को थोड़ा हल्का करें। आपने बहुत कुछ उठा लिया है, जिससे मूड में असर दिख रहा है। जिन चीजों की जरूरत नहीं, उन्हें आज छोड़ दें। कोई अतिरिक्त काम या उम्मीद कल तक टाल सकते हैं। सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं। कोई मदद करे तो स्वीकार करें। आराम करें।

मिथुन राशि- आज सोचने से ज्यादा महसूस करने का दिन है। अपने शरीर की बात सुनें। थकान, बेचैनी या हल्की तकलीफ पर ध्यान दें। उसे अनदेखा न करें। पांच मिनट भी शांति में बैठेंगे तो उम्मीद से ज्यादा देख पाएंगे। धीमे हो जाइए ताकि मन पकड़ पाए।

कर्क राशि- सच बोलने से रास्ता बदल सकता है। आपसे कोई सवाल हो सकता है जिसमें सच जवाब देना पड़ेगा। शायद आप भी किसी सच्चाई से बच रहे थे। जो कहना है कहिए। कुछ साफ शब्दों से पथ बदल सकता है। दूसरों की प्रतिक्रिया की चिंता न करें, अपने अंदर की शांति के लिए बोलें।

सिंह राशि- आज कोई करीबी अपनी पूरी बात नहीं कह रहा हो सकता। शब्दों के आगे देखिए। भावना आवाज रोक सकती है। छोटी-सी प्रतिक्रिया भी संकेत दे सकती है। उन शांत संकेतों को समझें। लेकिन जल्दी न करें। आज रिऐक्ट करने से पहले थोड़ी देर चुप बैठें।

कन्या राशि- आज खुद से काम करने की कोशिश करें। आज कुछ नया ट्राई करें। मन को शांत रखें। मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। स्क्रीन से ज्यादा हाथों का इस्तेमाल करें।

तुला राशि- आज ईमानदारी से रहें। अगर थके हैं तो थके ही रहिए। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को एडजस्ट न करें। ईमानदार होना अच्छा है। यह अपने आप के प्रति सच्चा होना है। चाहें तो कुछ देर चुप बैठिए। अपनी सच्चाई बोलने के लिए कभी माफी न मांगें।

वृश्चिक राशि- कभी शांति की राह उतनी ही आसान होती है जितनी हम सोचते नहीं। आप गहरे अर्थ या जटिल उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज ऊर्जा आपके फेवर में है। एक सिंपल चॉइस ही काफी होगी। चीजों को मुश्किल मत बनाइए। आप लगभग शांति पर हैं।

धनु राशि- आज कुछ साधारण आपको अनपेक्षित लाभ दे सकता है। रूटीन टास्क करते-करते भी दिमाग किसी महत्वपूर्ण बात पर बैठ सकता है। छोटी घटनाओं को हल्के में न लें। उनमें बड़ा अर्थ हो सकता है। किसी आम जगह या चेहरे से बड़ा समझ आ सकता है। बोरिंग घंटों में भी सरप्राइज के लिए तैयार रहें।

मकर राशि- आराम भी काम का हिस्सा है। अगर लगातार भाग रहे हैं तो आज बैठने का समय है। आलसी होने के कारण नहीं, समझदारी के कारण। मशीनें भी ब्रेक लेती हैं। खुद को याद दिलाएं कि थोड़ी देर कुछ न करना भी सबसे प्रोडक्टिव हो सकता है।

कुंभ राशि- आज बिना गिल्ट के आसानी से चीजों को अपनाइए। हर मुस्कान कमाकर लेने की बाध्यता नहीं। सिर्फ अच्छा महसूस करना भी ठीक है। अपना फेवरेट स्नैक बिना गिल्ट खाएं।

मीन राशि- आपको ज्यादा समय नहीं चाहिए, बल्कि जो समय है उसका सही इस्तेमाल करना है। इधर-उधर मन भटक सकता है। अगर बस एक चीज पर बैठकर पूरा फोकस देंगे तो यह जल्दी पूरा होगा। एक साथ कई काम शुरू करने से बचें। एक चुनें, पूरा करें। क्लैरिटी ऐक्शन में मिलेगी, प्लानिंग में नहीं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:मां दुर्गा आरती : जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन..
Tarot Rashifal Tarot horoscope
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने