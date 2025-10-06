Tarot Horoscope Today 6 October 2025: Daily Tarot Predictions for All 12 Zodiac Signs Tarot Horoscope Today : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें 6 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Tarot Horoscope Today : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें 6 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल

Tarot Horoscope : आज के टैरो कार्ड्स आपके लिए कौन-से नए संकेत और अवसर लेकर आए हैं? 6 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल सभी 12 राशियों के लिए खास मैसेज दे रहा है। प्यार, करियर, रिश्ते, सेहत या मानसिक शांति- हर क्षेत्र में आज आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, यहां जानें।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 09:52 AM
Tarot Horoscope Today 6 October 2025: टैरो कार्ड न केवल भविष्य की झलक दिखाते हैं, बल्कि वे हमें यह भी बताते हैं कि वर्तमान में हमें किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। हर दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होती है, और टैरो हमें यह समझने में मदद करता है कि उस ऊर्जा को किस तरह से सही दिशा दी जाए। जीवन के हर मोड़ पर हमारे सामने कई विकल्प होते हैं। कुछ तर्क के आधार पर, तो कुछ दिल की आवाज पर। टैरो का संदेश यही है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, बल्कि अपने भीतर की शांति और अनुभव की आवाज को सुनकर आगे बढ़ें।

आज का टैरो राशिफल आपके लिए यही मार्गदर्शन लेकर आया है। यह आपको बताएगा कि किस स्थिति में ठहरना बेहतर है और कहां पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह भविष्यवाणी केवल घटनाओं का अनुमान नहीं है, बल्कि आपके मन और आत्मा के संतुलन की ओर एक संकेत भी है। अपने राशि चक्र और टैरो कार्ड की ऊर्जा से आज आप जान पाएंगे कि आपके लिए सही राह कौन-सी है। ध्यान रखें, जो निर्णय आप शांति और आत्मविश्वास से लेंगे, वही आपके लिए लंबे समय तक प्रगति का मार्ग बनाएंगे। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि वालों का टैरो कार्ड राशिफल-

मेष राशि: भागदौड़ से थोड़ा दूर रहें। मन की हलचल को धीमा करें। आपकी ऊर्जा खत्म नहीं हुई, बस शांति चाहती है। रूटीन से थोड़ी दूरी लेकर सोचो, जवाब खुद सामने आएंगे। नदी किनारे बैठकर चुपचाप समय बिताना भी मदद करेगा। याद रखें, रुके रहना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है।

वृषभ राशि: हर बार "हां" कहना जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा और समय की सुरक्षा के लिए "ना" कहना भी दयालुता है। किसी को ठुकराना आपको गलत नहीं बनाता। शांति चुनें और अपने फैसले पर डटे रहें।

मिथुन राशि: आज अचानक बदलाव सामने आ सकता है। घबराने या तुरंत ठीक करने की कोशिश न करें। हर टूटा टुकड़ा उठाना जरूरी नहीं। पुरानी चीजों को छोड़कर नई जगह बनाने का दिन है।

कर्क राशि: दूसरों से कम उम्मीद रखेंं लेकिन खुद से नहीं। लोग उम्मीदों पर खरे न उतरें तो खुद को दोष न दें। अपनी देखभाल में समय लगाएं और खुद की अहमियत याद दिलाएं।

सिंह राशि: आज ऐसा काम चुनें जो सुकून दे। सब कुछ जल्दी खत्म करने का दबाव न लें। धीमी गति से किया गया काम ज्यादा टिकाऊ होगा। आराम भी विकास का हिस्सा है।

कन्या राशि: एक छोटी सी गलती पूरा दिन खराब नहीं करती। तुरंत हर समस्या का हल ढूंढ़ने का दबाव न डालें। थोड़ा रुककर सोचें। सच्चा जवाब परफेक्ट से ज्यादा मायने रखता है।

तुला राशि: जल्दबाजी से बेहतर है साफ और ठोस कदम उठाना। आपकी मौजूदगी का असर तभी होगा जब आप संयमित रहोगे। कम बोलें लेकिन इरादों से असर डालें।

वृश्चिक राशि: आज दिमाग बिखरा रह सकता है, लेकिन सब पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। रुकें और सोचें कि असल में किस पर ध्यान देना जरूरी है। यही ठहराव आपको शांति देगा।

धनु राशि: आज की छोटी समस्या कल बड़ी हो सकती है। उन्हें नजरअंदाज न करें। समय रहते ध्यान दें। ईमानदारी से मुद्दों का सामना करें, इससे चीजें आसान हो जाएंगी।

मकर राशि: परफेक्ट इंतजार में न फंसें। जो है, उसी से कदम बढ़ाएं। रास्ता चलते-चलते साफ होगा। सोचने से ज्यादा सीखने का तरीका है- करके देखना। बिना ज्यादा सोच-विचार के एक काम पूरा करें।

कुंभ राशि: जो चीजें अब आपके जीवन में फिट नहीं होतीं, उन्हें जाने दें। छोड़ना हारना नहीं होता, बल्कि नए की जगह बनाना है। बदलाव को अपनाएं।

मीन राशि: आज आपका मन बदल सकता है और ये बिल्कुल ठीक है। पुराने फैसले पर अड़े न रहें। जो अभी सही लगे, उसी को अपनाएं। बदलना भी विकास का हिस्सा है।

