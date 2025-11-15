Hindustan Hindi News
Tarot Horoscope Today 15 November 2025: Daily Tarot Predictions for All 12 Zodiac Signs
Tarot Horoscope Today : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें 15 नवंबर 2025 का टैरो राशिफल

Tarot Horoscope Today : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें 15 नवंबर 2025 का टैरो राशिफल

संक्षेप: Tarot Horoscope : आज के टैरो कार्ड्स आपके लिए कौन-से नए संकेत और अवसर लेकर आए हैं? 15 नवंबर 2025 का टैरो राशिफल सभी 12 राशियों के लिए खास मैसेज दे रहा है। प्यार, करियर, रिश्ते, सेहत या मानसिक शांति- हर क्षेत्र में आज आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, यहां जानें।

Sat, 15 Nov 2025 10:43 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Tarot Horoscope Today 15 November 2025: टैरो कार्ड न केवल भविष्य की झलक दिखाते हैं, बल्कि वे हमें यह भी बताते हैं कि वर्तमान में हमें किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। हर दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होती है, और टैरो हमें यह समझने में मदद करता है कि उस ऊर्जा को किस तरह से सही दिशा दी जाए। जीवन के हर मोड़ पर हमारे सामने कई विकल्प होते हैं। कुछ तर्क के आधार पर, तो कुछ दिल की आवाज पर। टैरो का संदेश यही है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, बल्कि अपने भीतर की शांति और अनुभव की आवाज को सुनकर आगे बढ़ें।

आज टैरो कार्ड आपकी बाहरी सोच और भीतर की शांत बुद्धि के बीच एक संवाद खोलेगा। कार्ड बताते हैं कि आपकी तरक्की को क्या सहारा देता है और क्या आपका ध्यान भटकाता है। दिन में आने वाले संकेतों और दोहराती बातों पर ध्यान दें। स्पष्टता पीछा करने से नहीं, सुनने से मिलती है।

मेष राशि: आज अपने मन को अपना गाइड बनने दें। अगर किसी पुराने तरीके से मन नहीं लग रहा, तो खुद को मजबूर न करें। फैसला लेने से पहले थोड़ा रुकें और अपने अंदर की आवाज सुनें। हल्का सा लचीलापन भी बड़े अटके काम आगे बढ़ा सकता है।

वृषभ राशि: आज दिन आपको कुछ बनाने की प्रेरणा देता है। सिर्फ देखना या स्क्रॉल करना नहीं। अपने हाथों से, अपने दिमाग से कुछ नया शुरू करें। पांच मिनट की फोकस्ड मेहनत भी मूड बदल देगी। परफेक्शन की चिंता न करें- बस शुरू करें।

मिथुन राशि: आप फंसे नहीं हैं, बस थोड़ी देर रुके हुए हैं और यह रुकना फायदेमंद है। फैसला जल्दबाजी में न लें। सारे विकल्प थोड़ा समय लें तो स्पष्टता खुद आएगी। आप पीछे नहीं हैं बस तैयार हो रहे हैं।

कर्क राशि: आज आपको अपनी ही समझ पर भरोसा रखना है। दूसरों की हां या अनुमति का इंतजार न करें। अपने प्लान वही बनाएं जो आपके सच के साथ चलते हों। दूसरों के लिए बना तरीका आपके लिए काम करे यह जरूरी नहीं।

सिंह राशि: जिस चीज को आप टाल रहे हैं, वह मुश्किल नहीं बस आपको असहज लग रही है।आज उसे सामने से देखने का दिन है। हल की जरूरत नहीं है सामना कर लेना भी आधी राहत देता है। असली सच्चाई अक्सर डर से बहुत हल्की होती है।

कन्या राशि: आज आपका मन दिशा बदल सकता है और यह बिल्कुल ठीक है। पुराने रास्ते पर बने रहने की मजबूरी नहीं है। अगर किसी चीज से अब अच्छा नहीं लगता,तो उसे छोड़ दें। विकास का मतलब है- पुराना छोड़कर नए की तरफ बढ़ना।

तुला राशि: थका हुआ महसूस करना असफलता नहीं है। ऊर्जा कम होने पर रुकना जरूरी होता है। कुछ बोझ अब आपके नहीं हैं- उन्हें उतार दें। आराम लेना भी प्रगति का एक तरीका है।

वृश्चिक राशि: जिस काम को आप टाल रहे हैं, वह आज फिर सामने आएगा। उसे पूरा करने की कोशिश ही आपके दिमाग को हल्का कर देगी। एक छोटा कदम भी क्लोजर की शुरुआत है। मूड का इंतजार न करें- बस शुरू कर दें।

धनु राशि: हर विकास दिखाना जरूरी नहीं होता। आप अंदर से गहरी सीख ले रहे हैं उसे निजी रखें। शांति में सीख तेजी से होती है। भीड़ से थोड़ा दूर रहकर अपनी प्रगति महसूस करें।

मकर राशि: काम शुरू करने से पहले दिमाग साफ करें। अंदर की भीड़ आपकी रफ्तार रोकती है। आज साफ प्राथमिकताएं तय करें- एकदम सटीक। व्यस्त दिखने से काम नहीं होता, फोकस से होता है।

कुंभ राशि: हर दिन बड़ा या खास नहीं होता और यह ठीक है। धीमे, शांत पल भी अपनी जगह मायने रखते हैं। छोटी चीजों की कीमत समझें। आज का आराम भी आपकी ग्राउंडिंग का हिस्सा हो सकता है।

मीन राशि: आज एक छोटी, स्थिर आदत आपको पूरे दिन संभाल लेगी। अपने शरीर, समय या जगह से जुड़े रहें। एक दिन की सादगी भी गहरी स्थिरता दे सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
