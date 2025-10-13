Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Tarot Horoscope Today 13 October 2025: Daily Tarot Predictions for All 12 Zodiac Signs

Tarot Horoscope Today : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें 13 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल

Tarot Horoscope : आज के टैरो कार्ड्स आपके लिए कौन-से नए संकेत और अवसर लेकर आए हैं? 13 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल सभी 12 राशियों के लिए खास मैसेज दे रहा है। प्यार, करियर, रिश्ते, सेहत या मानसिक शांति- हर क्षेत्र में आज आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, यहां जानें।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 03:38 PM
share Share
Follow Us on
Tarot Horoscope Today : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें 13 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल

Tarot Horoscope Today 13 October 2025: टैरो कार्ड न केवल भविष्य की झलक दिखाते हैं, बल्कि वे हमें यह भी बताते हैं कि वर्तमान में हमें किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। हर दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होती है, और टैरो हमें यह समझने में मदद करता है कि उस ऊर्जा को किस तरह से सही दिशा दी जाए। जीवन के हर मोड़ पर हमारे सामने कई विकल्प होते हैं। कुछ तर्क के आधार पर, तो कुछ दिल की आवाज पर। टैरो का संदेश यही है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, बल्कि अपने भीतर की शांति और अनुभव की आवाज को सुनकर आगे बढ़ें।

आज का टैरो राशिफल आपके लिए यही मार्गदर्शन लेकर आया है। यह आपको बताएगा कि किस स्थिति में ठहरना बेहतर है और कहां पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह भविष्यवाणी केवल घटनाओं का अनुमान नहीं है, बल्कि आपके मन और आत्मा के संतुलन की ओर एक संकेत भी है। अपने राशि चक्र और टैरो कार्ड की ऊर्जा से आज आप जान पाएंगे कि आपके लिए सही राह कौन-सी है। ध्यान रखें, जो निर्णय आप शांति और आत्मविश्वास से लेंगे, वही आपके लिए लंबे समय तक प्रगति का मार्ग बनाएंगे। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि वालों का टैरो कार्ड राशिफल-

मेष राशि- आज अपने दिल और शरीर की देखभाल करना जरूरी है। देखें कि आप सच में उन चीजों में समय दे रहे हैं जो आपको खुशी और आराम देती हैं, या बस समय पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। छोटे-छोटे पल, जैसे स्वादिष्ट खाना, संगीत सुनना या थोड़ी चुप्पी का समय, आपकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

वृषभ राशि- आज एक ईमानदार बातचीत से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर कोई बात लंबे समय से मन में है, तो इसे खुलकर सामने लाने का समय है। स्पष्ट बोलें, लेकिन अन्य विकल्पों के लिए भी खुले रहें। सही शब्द आपके दृष्टिकोण और रिश्तों को बदल सकते हैं।

मिथुन राशि- आपके मन में शंका हो सकती है, लेकिन अंदर की आवाज आपको सही रास्ता दिखा रही है। अपने आप पर भरोसा करें। आज दूसरों की बातों की बजाय अपने दिल की सुनें।आज अपने अंदर की आवाज को सुनें और उसी के अनुसार कदम बढ़ाएं।

कर्क राशि- हर कोई आपके दृष्टिकोण को समझे, यह जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद न करें जो सुनने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी भावना गलत है। जबरन बातचीत से दूर रहें और अपने मन की शांति बनाए रखें।

सिंह राशि- आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे जोर-जोर से दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बदलाव करना भी मायने रखता है। अपनी प्रगति किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं। जो आप महसूस करते हैं, वही सच्चाई है।

कन्या राशि- आज जिज्ञासा और खुलापन अपनाएं। हमेशा की तरह हर चीज को प्लान करने की बजाय छोटे सुखों और आश्चर्यों का आनंद लें। छोटे-छोटे अनुभव आज आपके लिए बहुत मायने रख सकते हैं। कुछ समय के लिए केवल आश्चर्य और जिज्ञासा को अपने अनुभव का मार्गदर्शन बनने दें।

तुला राशि- उत्तर खोजने की कोशिश छोड़ते ही नए मौके खुद-ब-खुद सामने आएंगे। कभी-कभी चीजें तब बदलती हैं जब हम उन्हें पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं।

वृश्चिक राशि- आपने मेहनत की है, लेकिन आज रुककर देखें कि वास्तव में आपकी मेहनत का क्या फल मिल रहा है। कभी-कभी थोड़ा कम करना भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आज कोई नया काम शुरू करने से पहले एक ब्रेक लें।

धनु राशि- आज का दिन थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। धैर्य रखें और चीजो को अपने समय पर सेट होने दें। संतुलन तब आएगा जब आप हर चीज को जल्दी ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे।

मकर राशि- आज उन चीजों पर ध्यान दें जो आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। छोटी-छोटी चीजें भी आपको बहुत फायदा दे सकती हैं। ऐसा काम चुनें जो आपको खुश और जीवंत महसूस कराए।

कुंभ राशि- आपकी शांति उतनी ही जरूरी है जितना कोई काम। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, कुछ समय खुद के लिए निकालें। आराम करना आलस्य नहीं, यह खुद को रीसेट करने का तरीका है।

मीन राशि- आपने अब तक बहुत दूर तक यात्रा की है। आज इसे पहचानने का दिन है। अपने प्रयासों को देखें और खुद की सराहना करें। आप पहले जैसे नहीं रहे, आप अब और समझदार और मजबूत हैं।

ये भी पढ़ें:साप्ताहिक अंकराशि : 13 से 19 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Tarot Rashifal Tarot horoscope
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने