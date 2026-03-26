Tarot Rashifal: मार्च के अंत तक इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा धन लाभ, नौकरी में मिलेगी सफलता
टैरो कार्ड्स के मुताबिक मार्च महीने के अंत में कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिख सकते हैं। टैरो कार्ड्स के मुताबिक मार्च महीने के अंत तक कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही नौकरी में भी तरक्की होगी।
मार्च 2026 का महीना खत्म होने में कुछ दिन और बाकी है। लेकिन टैरो कार्ड्स के मुताबिक मार्च महीने के अंत में कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिख सकते हैं। टैरो कार्ड्स के मुताबिक मार्च महीने के अंत तक कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही नौकरी में भी तरक्की होगी। हालांकि, ये अचानक अमीर बनने के संकेत नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे धन, नौकरी में पहचान और नए अवसर बढ़ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि किन-किन राशियों को होगा धन लाभ।
मेष राशि
मार्च 2026 के भीतर मेष राशि वालों के लिए सरकारात्मक बदलाव दिखेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोचबढ़ सकती है। आपको अपने काम और फैसलों को लेकर पहले से ज्यादा भरोसा महसूस होगा। साथ ही परिवार से मिलने वाला सहयोग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। इतना ही नहीं आपके जीवनसाथी को आर्थिक लाभ हो सकता है और वे उस लाभ को आपके साथ साझा कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी और आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए भी यह समझ काफी अच्छा साबित होगा। इस समय आपके अंदर बिजनेस करने की सोच और नए काम शुरू करने की इच्छा बढ़ सकती है। साथ ही आपको नए मौके मिल सकते हैं, जिनका आप सही तरीके से फायदा उठा सकते हैं। महीने के अंत तक आपके नए बिजनेस आइडिया या साइड काम धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगेंगे और उनमें सफलता के संकेत दिख सकते हैं। किस्मत आपके साथ है, जिससे अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय आपके अंदर बिजनेस करने की इच्छा बढ़ सकती है।
तुला राशि
इस समय आपके करियर में अच्छे बदलाव और प्रगति देखने को मिल सकते है, जिसका सीधा असर आपकी इनकम पर भी पड़ेगा। थ्री ऑफ क्वाइंस टैरो कार्ड यह संकेत देता है कि आपको अपने काम के लिए सराहना मिल सकती है। साथ ही प्रमोशन के योग बन सकते हैं या आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। साथ कही करियर में ग्रोथ होगा।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को भी मार्च के अंत तक कई तरह के लाभ मिलेंगे। समाजिक पहचान मिलेगी । साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। लेकिन इसके लिए आपको खुद से पहल करनी होगी। अगर आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और मौके को पकड़ेंगे, तो आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं।
कुंभ राशि
इस माह के अंत में आपको निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं, खासकर सोना-चांदी जैसी चीजों में। बाजार में सकारात्मक स्थिति दिखाता है। समझदारी से किया गया निवेश आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान