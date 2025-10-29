टैरो राशिफल 29 अक्टूबर: कुंभ राशि वाले जल्दबाजी में ना करें ये काम, पढ़ें 12 राशियों का सटीक राशिफल

संक्षेप: Tarot Horoscope Today 29 October 2025: टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए कि आज यानी 29 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए क्या-क्या लेकर आने वाला है? साथ ही जानिए कुछ ऐसे जरूरी टिप्स जिससे दिन की शुरुआत अच्छी होगी।

मेष टैरो राशिफल (Aries) टैरो कार्ड: द चैरिएट हो सकता है कि आज आपके पास हर सवाल का जवाब ना हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास ना दिखाएं। सच्ची ताकत तभी आती है जब आप खुलकर सीखने को तैयार होते हैं। जब आप कंट्रोल करना छोड़ेंगे तो सब कुछ सही दिशा में चलने लगेगा।

लकी टिप्स: चीजों को कुबूल करना सीखिए।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus) टैरो कार्ड: पेज ऑफ कप्स आज आपकी बातें लोगों पर गहरा असर डालेंगी। सोच-समझकर ही बोलें। सच्चाई को नरमी के साथ भी बोला जा सकता है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो लोग आपकी बातों को भी समझेंगे। बस आप ईमानदारी से अपनी बात को सामने रखें।

लकी टिप्स: सच्चाई के साथ साफ-साफ बोलें।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini) टैरो कार्ड: क्वीन ऑफ वैंड्स आपकी मौजूदगी में एक खास आकर्षण है। अपनी एनर्जी को हर जगह ना लगाएं। हर किसी की परेशानी का बोझ आप ना उठाएं। अपनी शांति को बचाए रखें। ना कहना सीखें।

लकी टिप्स: अपनी एनर्जी को सही जगह ही लगाएं।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer) टैरो कार्ड: नाइन ऑफ कप्स खुश रहना आपका हक है। इसके लिए आप किसी को सफाई तो ना ही दें। अपनी खुशी को सच्चे दिल से महसूस करिए। खुशी को अपनाइए क्योंकि ऐसा करने से ये बढ़ती ही जाएगी।

लकी टिप्स: बिना वजह खुश रहिए।

सिंह टैरो राशिफल (Leo) टैरो कार्ड: नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आप ने अब तक हमेशा आत्मविश्वास से ही काम किया है। आज दिल की ही सुनें। आज आपको सोचना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप मन से कर रहे हैं या ये आपकी जिम्मेदारी है? चीजों को समझकर ही आगे कदम बढ़ाइए।

लकी टिप्स: सोच-समझकर ही आगे कदम बढ़ाइए।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo) टैरो कार्ड: फोर ऑफ पेंटाकल्स आज देखने की जरूरत है कि आप कहां पर ज्यादा दे रहे हैं। बाउंड्री बनाकर रखना स्वार्थ नहीं होता है। ये आपका आत्म सम्मान है। हर चीज को खुद पर ठीक करिए। हर जगह हां कहने की जरूरत नहीं है।

लकी टिप्स: अपनी बाउंड्री का सम्मान करें।

तुला टैरो राशिफल (Libra) टैरो कार्ड: जजमेंट अब आप वो इंसान नहीं हैं जो आप कुछ महीने पहले तक थे। पुराने रिश्ते से आगे बढ़ना गलत नहीं है। बदलाव ही हमारी सच्चाई है। किसी इशारे या संकेत के इंतजार में ना रहें। आप अच्छे से समझते हैं कि क्या चीजें फिट नहीं बैठती हैं। अपने आज के हिसाब से ही अब फैसले लें।

लकी टिप्स: अपनी सच्चाई के लिए ईमानदार रहिए।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio) टैरो कार्ड: किंग ऑफ कप्स ज्यादा ना बोलें। अपनी ताकत को दिखाने के लिए ये काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी मौजूदगी ही काफी होती है। शांत रहिए। लोगों को आपकी कीमत पता है। आपको आपकी पहचान अपने आप मिल जाएगी।

लकी टिप्स: कम दिखाएं और ज्यादा महसूस करवाएं।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius) टैरो कार्ड: सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आप लगातार कोई जवाब ढूढ़ रहे हैं, लेकिन अभी रुकने का समय है। थोड़ा ठहरिए और खुद से जुड़ने की कोशिश करिए। जो चीज या शांति आप ढूढ़ रहे हैं, वो आपके ही अंदर है।

लकी टिप्स: वहीं लौटिए जहां आपको सुकून मिले।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn) टैरो कार्ड: द वर्ल्ड अपनी रफ्तार पर भरोसा रखें। दूसरे भले ही स्पीड में आगे जाएं, आप परेशान ना हो। आप अपनी मंजिल की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। सही चीजें जल्दबाजी में नहीं होती हैं। इस डर को छोड़ दीजिए कि आप पीछे रह गए हैं।

लकी टिप्स: अपनी जर्नी की स्पीड पर भरोसा रखें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius) टैरो कार्ड: सेवन ऑफ वैंड्स आज जल्दबाजी में रिएक्शन देने से बचें। हर बार तुरंत बोलने की जरूरत नहीं है। सोच-समझकर ही कदम उठाएं। धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो सही फैसले ले पाएंगे।

लकी टिप्स: आज बोलने से पहले थोड़ा सोचें।

मीन टैरो राशिफल (Pisces) टैरो कार्ड: टेन ऑफ पेंटाकल्स आप हमेशा दूसरों के साथ ढल जाते हैं लेकिन आज खुद को अहमियत दीजिए। जो लोग घर की तरह सुकून दें, उन्हें ही आप जिंदगी में जगह दें। जो आपको आपकी पहचान और असलियत से दूर ले जाएं, उन्हें पीछे छोड़ दें।

लकी टिप्स: जहां अच्छा लगे, वहीं हां कहें।

