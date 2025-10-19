Tarot Horoscope: 19 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा?

संक्षेप: Tarot Horoscope Today: टैरो हर एक एनर्जी को कैच करके आने वाले भविष्य को लेकर हिंट देता है। टैरो की मदद से ही जानिए कि आज का दिन यानी 19 अक्टूबर मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है? साथ ही जानिए कुछ जरूरी टिप्स…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: द स्टार आज धीरे-धीरे चलना फायदेमंद साबित होगा। शांत और समझदारी से कदम आगे बढ़ाइए। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए। खुद को साबित करने की जल्दबाजी ना करें। आज आपका हर एक कदम असर दिखाने वाला है।

लकी टिप्स: दिन की शुरुआत डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ करिए।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: द हाएरोफैंट पुराने गिल्ट को आज छोड़ दें। खुद की आलोचना ना करें। अब आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला है। आगे बढ़ने का मौका मिला है। किसी की सलाह से आपको काफी मदद मिलेगी। मदद को खुले दिल से स्वीकार करें।

लकी टिप्स: कुछ ऐसा लिखिए, जिसपर आपको गर्व महसूस हो।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: ऐस ऑफ वैंड्स काम करने की मंशा आपके लिए मायने रखती है। काम में जोश बनाए रखिए और अपने उदेश्य को लेकर क्लियर रहिए। नई सोच या आइडिया से आपको रोशनी मिलेगी।

लकी टिप्स: अगर अगरबत्ती जलाएंगे हो तो पहले अपना इरादा तय करें।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: द फूल कुछ भी शुरू करने के लिए पूरी तैयारी की जरूरत नहीं है। बहादुरी तब आएगी जब आप कोई कदम उठाएंगे। नई दिशा और आइडिया से फायदा मिल सकता है।

लकी टिप्स: आज हल्के रंग के कपड़े पहनें।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: स्ट्रेंथ दूसरों के लिए खुद को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। खुद पर भरोसा रखें। मुश्किल घड़ी में शांत रहें और समझदारी के साथ रिएक्शन दें।

लकी टिप्स: अपने सच को नरमी से और स्पष्ट रूप से बोलो।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: द टेम्परेंस आप खुद तय करते हैं कि आपकी जिंदगी में कैसी एनर्जी होगी। धैर्य के साथ कदम आगे बढ़ाते जाइए। छोटे-छोटे बदलाव से आज दिन का संतुलन बना रहेगा।

लकी टिप्स: दिन की शुरुआत सुकून देने वाले संगीत के साथ करें।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: टेन ऑफ वैंड्स आज तुला राशि वाले ज्यादा बोझ ना उठाएं। सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश ना करें। इससे ग्रोथ में बाधा आ सकती है। या तो आप जिम्मेदारियों को बांट लें या फिर कुछ काम छोड़ दें।

लकी टिप्स: अपने आसपास थोड़ा साफ-सुथरा स्पेस बनाइए।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: द हाई प्रिस्टेस अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। आपके अंदर की आवाज आपको हर बार सही रास्ता ही दिखाती है। छोटे-छोटे संकेतों और विचारों को आज नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें।

लकी टिप्स: सुबह उठते जो भी विचार आए, उसे लिखिए।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: द सन आपको ये समझना होगा कि छोटी जीत भी महत्वपूर्ण होती है। अब तक जो भी हासिल किया है, उसकी सराहना करिए। ग्रेटफुल रहेंगे तो काम का बोझ कम लगेगा और आगे के लिए सोच पाएंगे।

लकी टिप्स: सुबह सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठिए।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: पेज ऑफ पेंटाकल्स आज जो सोचेंगे उससे कल बेहतरीन बनेगा। कई नए मौके भी बनने की संभावना है। जो भी आइडिया मन में आए उसे लिखते जाइए। धीरे-धीरे धैर्य के साथ कदम आगे बढ़ाएं और फैसला लें।

लकी टिप्स: आज रात को तीन नए आइडिया लिखो।

कुम्भ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: द हैंग्ड मैन जो जैसा हो रहा है, वैसा होने दीजिए। धैर्य रख पाएंगे तो बदलाव आसान होगा। किसी भी चीज को लेकर जिद पर अड़े मत रहिए। चीजें अपने ही तरीके से सही होंगी।

लकी टिप्स: आज कैसे भी करके सूर्यास्त देखिए।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope) टैरो कार्ड: द हरमिट क्लैरिटी से सोचेंगे तो आज पूरा दिन बदल सकता है। शांत रहिए। अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करें। ज्यादा सोचें नहीं क्योंकि इससे चीजें उलझ सकती हैं।

लकी टिप्स: आज 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठिए।