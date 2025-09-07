आज का टैरो राशिफल: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 सितंबर का दिन?

Tarot Card 7 September: टैरो राशिफल अपने आप में काफी यूनीक है। एनर्जी को रीड करके टैरो आपको सटीक जानकारी देता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन 12 राशियों के लिए क्या-क्या ध्यान में रखना है और किस-किस एरिया में उनकी एनर्जी शिफ्ट होगी?

Tarot Card Reading: टैरो, कार्डों की रहस्यमयी दुनिया और भविष्य आकलन की सर्वप्रिय विधा है। इस शब्द की उत्पत्ति भी रहस्यमय है। टैरो सिर्फ शब्द नहीं, भविष्य और जीवन है। कुछ मानते हैं यह टैरोची शब्द से उत्पन्न हुआ, जो माइनर आर्काना के कार्डों से संबंधित था, तो कुछ इसकी उत्पत्ति टैरोटी से मानते हैं क्रास लाइन जो कि कार्डों के पीछे दिखती है। टैरो डेक में कुल 78 कार्ड होते हैं, जिन्हें मेजर आर्काना तथा माइनर आर्काना में विभक्त किया गया है। आर्काना लैटिन भाषा के शब्द आर्कान्स से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है रहस्यमय व्यक्तिगत विकास। रहस्यों से प्रतीकात्मक रूप से अभिलेखित शिक्षाएं लिए मेजर आर्काना गुप्त विज्ञान के छात्रों का गंभीर विषय है। आइए जानते हैं, टैरो कार्ड से जानें कैसा रहेगा 7 सितंबर को सभी राशियों का हाल। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- मेष राशि वालों को आज अपनी वाणी पर काबू रखने की जरूरत है। दूसरों को उतना ही ध्यान दें जितना आप उन्हें बातचीत में देते हैं। निष्पक्ष, विचारशील और सही होना केवल सही होने से अलग है। आपकी आवाज मजबूत और प्रभावशाली रहने वाली है, लेकिन असली ताकत दोनों दृष्टिकोणों को देखने में सक्षम होना है। अगर कोई बात आपकी फीलिंग्स को भड़काती है, तो रिस्पॉस देने से पहले थोड़ा ब्रेक लें। जब आप दूसरों को देखते हैं तो चीजों पर आपकी पकड़ बेहतर हो जाती है।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन खुद को स्लो करने और अपने परिवेश की बारीकियों की तारीफ करने की इजाजत देता है। वर्तमान समय सुखद रहने वाला है, जिसमें आप खुद को डुबो सकते हैं। आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को आज बैलेंस के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और ऑफिस में अपनी स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। हालांकि आज आप पर काम का बोझ हो सकता है, फिर भी आप इसे अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। आज साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है; आपके कर्म आपके लिए वही करते हैं। आज लोग आपके शांत स्वभाव को नोटिस करेंगे।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों को आज का दिन यह ध्यान दिलाएगा कि हर चीज को कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता है। कुछ बदलाव अचानक होते हैं, वे आपको यह देखने में मदद करते हैं कि क्या छोड़ा जा सकता है। मजबूती से पकड़ने की बजाए सामने आ रहे बदलाव को स्वीकार करें। हर चीज को हल करने या हर डिटेल को ठीक करने का बोझ छोड़ें। आपको हर रिजल्ट को कंट्रोल करने का बोझ छोड़ने में संतुष्टि मिलेगी। आपको समर्पण में वह शांति मिलेगी जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी।

सिंह राशि- आज देरी से आपके स्वभाव की परीक्षा हो सकती है। जीवन में हर एक चीज को आपके सेट समय पर होने की जरूरत नहीं है । कभी-कभी लाइफ बैलेंस का पाठ सिखाने के लिए रुक जाता है। किसी हल को जबरदस्ती थोपने के बजाए उस समाधान को सामने आने दें। आपका शांत रवैया आपकी एनर्जी बचाएगा और आपकी फैसला लेने की क्षमता में सुधार लाएगा।

कन्या राशि- आज आपका दिमाग अव्यवस्थित लग सकता है, लेकिन आज आपको हर आइडिया को शामिल करने की जरूरत नहीं है। आकाश में बादलों की तरह अपनी फीलिंग्स और विचारों पर नजर रखें। आपको उनमें से हर एक को हल करने या आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखें कि आपकी चुप्पी में वे उत्तर हैं जो आपका दिल खोज रहा है।

तुला राशि- आज आपको अपनी तरक्की का रास्ता स्लो लग सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि हर कदम एक नींव रखता है। जल्दबाजी की स्पीड के बजाए सावधानी से कोशिश को महत्व देता है। आपका स्थिर टास्क छोटे-छोटे कार्यों को स्थाई उपलब्धियों में बदल रहा है। जल्दबाजी करने के बजाए अपने दिन की सौम्य लय की तारीफ करें।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों आज का दिन इस ज्ञान के साथ आता है कि उद्देश्य शांति में भी पाया जा सकता है। आपके दिन के शांत पल आपके विचारों को इकट्ठा करने या बस सांस लेने के मौके के रूप में काम करते हैं। आज चीजों का सामना करें और उनसे डरें नहीं।

धनु राशि- यह एक ऐसा दिन है जो आपको एक शांत वादे के साथ जिम्मेदारी की ओर भेजता है। आज का दिन आपको दृढ़ता के साथ इसे निभाने के लिए आमंत्रित करता है। आप जो अनुशासन दिखाते हैं, उसके लिए किसी डेडलाइन की जरूरत नहीं है, यह एक ऐसा आकार हो सकता है जिसे उद्देश्य लेता है। आज आपके द्वारा पूरा किया गया हर छोटा काम आपके भरोसेमंद होने की भावना को बढ़ाता है।

मकर राशि- आज आपके जीवन में नई संभावनाएं आ सकती हैं। अपना दिमाग खुला रखें और अपने पैर जमीन पर रखें और आप खजाना उस जगह पर देख सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आज क्या होगा इसको मैनेज करने का दिन नहीं है, यह कृतज्ञता के साथ जो आता है उसे स्वीकार करने का दिन है।

कुंभ राशि- आज आपको तारीफ मिल सकती है और यह कार्ड आपको इसे शालीनता से पाने की याद दिलाता है। आज अपनी तरक्की को सेलिब्रेट करें, इसलिए दयालु शब्दों को नजरंदाज नहीं करें या उनकी सच्चाई पर शक नहीं करें। अपनी तरक्की पर फोकस करें, भले ही आपको लगे कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है।

मीन राशि- आज आप असुरक्षित और कमजोर महसूस कर सकते हैं। अगर आप थका हुआ या निराश महसूस करें तो ब्रेक लें। आप लगातार दूसरों की परवाह करते हैं, अब आज ध्यान खुद पर देने की जरूरत है। जरूरत के हिसाब से ब्रेक लें और अपनी फीलिंग्स को कोमलता से संभालें। आपको खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को आराम दें।