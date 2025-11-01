Hindustan Hindi News
टैरो राशिफल 1 नवंबर: आज कैसा होगा मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन? जानें जरूरी टिप्स

संक्षेप: Tarot Horoscope 1 November 2025: टैरो कार्ड्स हर एक एनर्जी को पकड़कर सही राह बताते हैं। इन कार्ड्स की मदद से जानिए कि आज यानी 1 नवंबर को मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है? साथ ही जानें कुछ जरूरी टिप्स…

Sat, 1 Nov 2025 10:32 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड: द चैरिएट

जब आपका दिल कुछ चाहता है तो दिमाग आपको जिम्मेदारियां गिनाने लगता है। अपनी पसंद को बिना किसी गिल्ट के चुनिए। जब आप अपने मन से कदम आगे बढ़ाएंगे, तभी आपको पावर भी महसूस होगा।

लकी टिप्स: अपनी पसंद को ही चुनिए।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)

टैरो कार्ड: द हाई प्रिस्टेस

अपनी अंतरात्मा पर आज भरोसा करें। आपको किसी के ओपिनियन या एडवाइस की जरूरत नहीं है। जो आपको अंदर से महसूस हो रहा है, वहीं आपके लिए सही है। दिक्कत बस ये है कि आप अपनी फीलिंग्स पर डाउट करने लगते हैं।

लकी टिप्स: ओवरथिकिंक ना करें।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

टैरो कार्ड: द हैंग्ड मैन

किसी भी चीज को फोर्स के साथ खत्म ना करें। कुछ चीजें अपने समय पर ही सेटल होती हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि खत्म कर देते हैं लेकिन बाद में यही चीज सही होगी। शांत रहें और सही समय का इंतजार करें।

लकी टिप्स: चीजों को फिट करने में जल्दबाजी ना करें।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

टैरो कार्ड: फोर ऑफ स्वॉर्ड्स

आज अपनी स्पीड को धीमा कर लीजिए। आप किसी से भी पीछे नहीं हैं। बस आप थक गए हैं। रेस्ट करने से कभी कुछ वेस्ट नहीं होता है। फोन साइड रखिए या फिर कोई प्लान कैंसल कर दीजिए लेकिन आराम जरूर करिए। जो ब्रेक लेंगे, उसी से आपकी एनर्जी बूस्टअप होगी।

लकी टिप्स: आराम करने से ना हिचकिचाएं।

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

टैरो कार्ड: जजमेंट

आपने सीख-सीखकर ही काफी ग्रोथ की है। आज जो आप बन चुके हैं, उस हिसाब से ही फैसले लें। अपने पास्ट को आप बिल्कुल भी प्रूव ना करें। नई क्लैरिटी और मजबूती के साथ जिंदगी में आगे बढ़िए।

लकी टिप्स: अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

टैरो कार्ड: फाइव ऑफ वैंड्स

किसी से रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अप्रूवल के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अगर खुद को प्रूव करने में दिक्कत आ रही है तो आज खुद ही प्रियॉरिटी दें।

लकी टिप्स: आप आराम डिजर्व करते हैं।

तुला टैरो राशिफल टैरो राशिफल (Libra)

टैरो कार्ड: क्वीन ऑफ कप्स

आप दूसरों के लिए एक स्पेस होल्ड करके रखते हैं। अब आप ये चीज अपने लिए भी करिए। अपनी फीलिंग्स को जताना कोई कमी नहीं है। जब आप अपनी फीलिग्स को दिल से शेयर करते हैं तो कनेक्शन आसान होने लगता है। ऐसे में आप खुद को भी नहीं खोते हैं।

लकी टिप्स: अपनी असली फीलिंग्स को बताइए।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

टैरो कार्ड: ऐट ऑफ कप्स

जो चीजें आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं लग रही हैं, उन्हें पीछे ही छोड़ दें। किसी भी तरह की एक्सप्लेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिना किसी अप्रूवल और एक्सप्लेनेशन के आगे बढ़िए।

लकी टिप्स: पीछे ना मुड़िए। बस आगे चलते जाइए।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

टैरो कार्ड: नाइन ऑफ पेंटाकल्स

जो चीजें आपकी एनर्जी को खराब या खत्म कर रही हैं, उन्हें ना कहना ही बेहतर है। अपने लिए समय बिताएं। आज आप अपने इंटरेस्ट और अपने समय की वैल्यू करें। ये भविष्य में आपके बहुत काम आने वाला है।

लकी टिप्स: खुद के साथ समय बिताइए।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

टैरो कार्ड: नाइट ऑफ वैंड्स

जो सही लगे उसे ही चुनिए। उन चीजों को ना फॉलो करें जो सिर्फ बाहर-बाहर से ही अच्छी लगें। आपने अब तक काफी सेफ चीजों को ही प्लान किया है लेकिन अब आपका मन कुछ और चाहता है। छोटे-छोटे स्टेप्स लें क्योंकि इनका भी महत्व है।

लकी टिप्स: जो सही लगे, उसे ही फॉलो करें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

टैरो कार्ड: पेज ऑफ स्वॉर्ड्स

अपनी बात को साफ-साफ कहिए। आपका समय अच्छा है। हो सकता है कि सामने वाला इंसान एक्सेप्ट ना करें लेकिन आप चीजों को ना छिपाएं। एक बार सिर्फ साफ-साफ अपनी बातों को ईमानदारी से कह दें। सच खुद अपना काम करने लगेगा।

लकी टिप्स: अपनी बात को सामने रखें।

मीन टैरो राशिफल (Pisces)

टैरो कार्ड: टू ऑफ वैंड्स

आज ये सोचिए कि आप किस चीज को ना बोलेंगे और आपको बाद में उसका पछतावा होगा। आज आपका जवाब यही है। आपको पहले से ही पता है कि आपको क्या करना है। आप अप्रूवल या फिर किसी साइन के इंतजार में रहते हैं। आपको किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अपना पहला कदम आज ही उठाइए।

लकी टिप्स: हां कह दीजिए।

……………………….

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

Url: www.astrozindagi.in

Contact: Noida: +919910094779

