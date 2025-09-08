Tarot card Horoscope 8 September 2025 future predictions aries to pisces Tarot Card 8 September : मेष से लेकर मीन राशि तक वालों के लिए कैसा रहेगा 8 सितंबर का दिन?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Tarot Card 8 September : मेष से लेकर मीन राशि तक वालों के लिए कैसा रहेगा 8 सितंबर का दिन?

Tarot Rashifal 2025: टैरो राशिफल अपने आप में काफी यूनीक है। एनर्जी को रीड करके टैरो आपको सटीक जानकारी देता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन 12 राशियों के लिए क्या-क्या ध्यान में रखना है और किस-किस एरिया में उनकी एनर्जी शिफ्ट होगी।

Yogesh Joshi, नई दिल्ली, Mon, 8 Sep 2025 10:30 AM
Tarot Card Reading 8 September 2025 : टैरो, कार्डों की रहस्यमयी दुनिया और भविष्य आकलन की सर्वप्रिय विधा है। इस शब्द की उत्पत्ति भी रहस्यमय है। टैरो सिर्फ शब्द नहीं, भविष्य और जीवन है। कुछ मानते हैं यह टैरोची शब्द से उत्पन्न हुआ, जो माइनर आर्काना के कार्डों से संबंधित था, तो कुछ इसकी उत्पत्ति टैरोटी से मानते हैं क्रास लाइन जो कि कार्डों के पीछे दिखती है। टैरो डेक में कुल 78 कार्ड होते हैं, जिन्हें मेजर आर्काना तथा माइनर आर्काना में विभक्त किया गया है। आर्काना लैटिन भाषा के शब्द आर्कान्स से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है रहस्यमय व्यक्तिगत विकास। रहस्यों से प्रतीकात्मक रूप से अभिलेखित शिक्षाएं लिए मेजर आर्काना गुप्त विज्ञान के छात्रों का गंभीर विषय है। आइए जानते हैं, टैरो कार्ड से जानें कैसा रहेगा सभी राशियों का हाल। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- दिन में जो ऊर्जा है, उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। एक काम चुनो और उसमें गहराई से लग जाओ। वहीं काम शुरू करो जिसे तुम टाल रहे हों।

वृषभ राशि- चीजें धीरे और स्थिर गति से होंगी। धैर्य रखें, हर छोटा कदम जोड़ता है। एक आसान और संभव काम पर फोकस बनाए रखें।

मिथुन राशि- घर या ऑफिस की जगह को सजाने, साफ-सुथरा रखने का मन करेगा। मूड भी सुधरेगा। अगर खुशबूदार मोमबत्ती या रूम फ्रेशनर जलाएं।

कर्क राशि- भावनात्मक तरंगें आएंगी, लेकिन ये आपको सही रास्ते पर ले जा रही हैं। खामियों में भी कोई बेहतर दिशा हो सकती है, उन पर भरोसा रखो।

सिंह राशि- दूसरों को जितना दिया है, अब वही आसान तरीके से लौटकर मिल रहा है। छोटी-छोटी खुशियां अहम हैं। आसपास की दयालुता को नोटिस करें, उसे अपनाएं।

कन्या राशि- संतुलन का दिन है। सुरक्षित और बड़े लक्ष्य के बीच सामंजस्य बनाओ। डर मत होने दो और आगे बढ़ो। ठहर कर सोचो और फिर साहस के साथ कदम बढ़ाओ।

तुला राशि- निर्णय की अवस्था में हो, लेकिन आज जल्दबाजी न करो। खामोशी से सोचो, फिर सही राह चुनो। निर्णय लेने से पहले शांत बैठें, सुनें-भीतर की आवाज को।

वृश्चिक राशि- एक ब्रेक लो। शांत रहें। हर बात को सही करने की कोशिश में उलझना छोड़ो। चुप्पी में अक्सर गहराई छिपी होती है। उसे महसूस करो।

धनु राशि- साहस छोटी चीजों में दिखता है। आज शांत होकर बहादुरी से प्रेरणा लो। आज बड़ी आवाज नहीं होनी चाहिए। हिम्मत और शांत कदमों को नोटिस करें।

मकर राशि- आज बाहर की हलचल से दूर रहो। खुद के अंदर की शांति खोजो। सादा रहो, निर्णय स्पष्ट होंगे। तनाव को ‘ना’ कहें, और ठहर कर सोचो—शांति अपनाओ।

कुंभ राशि- विरोध या टकराव हो सकता है, लेकिन शांत बने रहो। दूसरों को गिराए बिना खुद को स्थापित करो। दयालु रहो। अहंकार से तुलना हारती है, दयालुता ही याद रह जाती है।

मीन राशि- एकाग्रता और पॉजिटिव शुरुआत का दिन है। सुबह पहले समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाओ। दिन की शुरुआत एक ही सटीक इरादे के साथ करो।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।