Tarot Card 24 August : आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जानें टैरो कार्ड से

Tarot Rashifal 2025: टैरो राशिफल अपने आप में काफी यूनीक है। एनर्जी को रीड करके टैरो आपको सटीक जानकारी देता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन 12 राशियों के लिए क्या-क्या ध्यान में रखना है और किस-किस एरिया में उनकी एनर्जी शिफ्ट होगी।

Tarot Card Reading 25 August 2025 : टैरो, कार्डों की रहस्यमयी दुनिया और भविष्य आकलन की सर्वप्रिय विधा है। इस शब्द की उत्पत्ति भी रहस्यमय है। टैरो सिर्फ शब्द नहीं, भविष्य और जीवन है। कुछ मानते हैं यह टैरोची शब्द से उत्पन्न हुआ, जो माइनर आर्काना के कार्डों से संबंधित था, तो कुछ इसकी उत्पत्ति टैरोटी से मानते हैं क्रास लाइन जो कि कार्डों के पीछे दिखती है। टैरो डेक में कुल 78 कार्ड होते हैं, जिन्हें मेजर आर्काना तथा माइनर आर्काना में विभक्त किया गया है। आर्काना लैटिन भाषा के शब्द आर्कान्स से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है रहस्यमय व्यक्तिगत विकास। रहस्यों से प्रतीकात्मक रूप से अभिलेखित शिक्षाएं लिए मेजर आर्काना गुप्त विज्ञान के छात्रों का गंभीर विषय है। आइए जानते हैं, टैरो कार्ड से जानें कैसा रहेगा सभी राशियों का हाल। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- किसी योजना में निवेश किया गया पैसा बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। फिटनेस के मोर्चे पर योग करने से मोटापा और तनाव कम कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी कार्यक्रम या समारोह का इन्विटेशन मिल सकता है। यात्रा आनंददायक रहेगी। अच्छी फाइनेंशियल स्थिति के चलते आप संपत्ति खरीदने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। लोगों से मिलने-जुलने की पहल करें। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करेंगे।

वृषभ राशि- आज का दिन प्रोडक्टिव रहने वाला है। व्यावसायिक ज़िम्मेदारियां दिन को व्यस्त रखेंगी। जिम या योग क्लास में शामिल होना अच्छा रहेगा। अपने प्रेमी की गुड क्वालिटी पर फोकस करें। जिन लोगों को नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है, उन्हें आज सफलता मिल सकती है। जंक फूड के सेवन से दूरी बनाएं। निवेश करने के बारे में भी एक्सपर्ट की राय लें।

मिथुन राशि- आज ऐसी कोई भी एक्टिविटी न करें, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो। व्यवसायी अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। अपने पार्टनर को माता-पिता से मिलवाने के लिए दिन शुभ रहेगा। कुछ जातकों को गले में खराश और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। आज आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से भी दूर रहना चाहिए।

कर्क राशि- आज के दिन आपको सेल्फ लव पर ध्यान देना चाहिए। डेडलाइन के भीतर काम को निपटाना जरूरी रहेगा। फ्रीलांसिंग काम से अच्छी आमदनी हो सकती है। दिन चढ़ने के साथ वित्तीय समस्याएं सामने आ सकती हैं। सहकर्मी के साथ किसी भी रोमांटिक रिश्ते में फंसने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं।

सिंह राशि- आज के दिन आपको धन लाभ हो सकता है। लव लाइफ में पास्ट के मुद्दे न उठाना ही बेहतर है। वहीं, बिजनेस कर रहे लोगों को नयी पार्टनरशिप अट्रैक्ट कर सकती है। बहस में न पड़ें। सेहत के मामले में दिन यादगार आपका रहने वाला है। साथी को अच्छे मूड में रखें। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बच्चों को जंक फूड से दूर रहना चाहिए।

कन्या राशि- आपके करियर में आपके टारगेट पूरे हो सकते हैं। खर्च बढ़ सकता है। आपके लिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आज निवेश करने के लिए दिन शुभ नहीं है। जल्दबाजी में आकर किसी भी तरह का डिसीजन न लें। सेहत अच्छी रहने वाली है। प्रेम संबंध जो टूटने की कगार पर थे, उनमें आज सुलह हो जाएगी। अपनी रूटीन में बदलाव करें।

तुला राशि- आज आपकी लाइफ में थोड़ी-बहुत हलचल बनी रहेगी। दिन खत्म होने से पहले चीजें बेहतर हो जाएंगी। हेल्दी रहेंगे। सिंगल लोगों के लिए यह वह दिन हो सकता है, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे, जिसने आपका ध्यान खींचा हो। रियल एस्टेट और व्यवसाय में निवेश करने की योजना पर भी दबाव बढ़ेगा। बिना रेसर्च कोई फैसला न लें।

वृश्चिक राशि- आज के दिन आत्मविश्वास ही आपका हथियार रहेगा। ऑफिस रोमांस से दूरी बनाए रखें, खासकर अगर आप मैरिड हैं। काम के मामले में आपके अहंकार का असर आपका डिसीजन पर भी पड़ सकता है। पिछले इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेशन मुताबिक रिजल्ट नहीं सकेगा। कुछ उम्रदराज जातकों को नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खर्च कम करें। इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स लाएं।

धनु राशि- आज के दिन रिलेशनशिप की हर वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, जो आपकी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ सकती है। आज आप काफी पॉजिटिव फील करेंगे। कोई बड़ा आर्थिक मसला आपको परेशान नहीं करेगा। पैसों के मामले में अच्छी व स्ट्रांग पोजिशन में रहेंगे। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी दिलचस्प इंसान से हो सकती है। दिनभर के कामकाज के बीच खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी है।

मकर राशि- आज आपका दिन शुभ रहने वाला है। आज काम के सिलसिले में ट्रेवल भी करना पड़ सकता है। आपका साथी आपके देखभाल करने वाले रवैये को समझ पा रहा है या नहीं इस बात का ख्याल रखें। इनकम बढ़ने के योग नजर आ रहे हैं। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अहंकार से दूर रहें।

कुंभ राशि- आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। अपनी वित्तीय योजनाओं पर फिर से विचार करना चाहिए। पैसों को सावधानी से संभालें। मानसिक सेहत उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितना आपका शारीरिक स्वास्थ्य। धन आएगा लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। आपको अपनी और अपने साथी की भावनात्मक जरूरतों को समझना चाहिए। सेहत पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है।

मीन राशि- आज का दिन शानदार रहने वाला है। भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। कार्यक्षेत्र में राजनीति में फंसने से बचें। घर-परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। पैसों से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वालों का पार्टनर आज उन्हें सरप्राइज दे सकता है। स्ट्रेस से दूर रहें।