Tarot card Horoscope 21 August 2025 future predictions aries to pisces Tarot Card 21 August : आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जानें टैरो कार्ड से, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Tarot card Horoscope 21 August 2025 future predictions aries to pisces

Tarot Card 21 August : आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जानें टैरो कार्ड से

Tarot Rashifal 2025: टैरो राशिफल अपने आप में काफी यूनीक है। एनर्जी को रीड करके टैरो आपको सटीक जानकारी देता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन 12 राशियों के लिए क्या-क्या ध्यान में रखना है और किस-किस एरिया में उनकी एनर्जी शिफ्ट होगी।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 09:37 AM
share Share
Follow Us on
Tarot Card 21 August : आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जानें टैरो कार्ड से

Tarot Card Reading 21 August 2025 : टैरो, कार्डों की रहस्यमयी दुनिया और भविष्य आकलन की सर्वप्रिय विधा है। इस शब्द की उत्पत्ति भी रहस्यमय है। टैरो सिर्फ शब्द नहीं, भविष्य और जीवन है। कुछ मानते हैं यह टैरोची शब्द से उत्पन्न हुआ, जो माइनर आर्काना के कार्डों से संबंधित था, तो कुछ इसकी उत्पत्ति टैरोटी से मानते हैं क्रास लाइन जो कि कार्डों के पीछे दिखती है। टैरो डेक में कुल 78 कार्ड होते हैं, जिन्हें मेजर आर्काना तथा माइनर आर्काना में विभक्त किया गया है। आर्काना लैटिन भाषा के शब्द आर्कान्स से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है रहस्यमय व्यक्तिगत विकास। रहस्यों से प्रतीकात्मक रूप से अभिलेखित शिक्षाएं लिए मेजर आर्काना गुप्त विज्ञान के छात्रों का गंभीर विषय है। आइए जानते हैं, टैरो कार्ड से जानें कैसा रहेगा सभी राशियों का हाल। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल...

मेष राशि- मेष राशि वालों का आज मन अशांत रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। प्रेम-संतान का साथ मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी। जीवनसाथी का सानिध्य प्राप्त होगा। रोजी-रोजगार के अवसरों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ दिख रहा है। यात्रा का संयोग बन रहा है। अगर कहीं रुपया-पैसा अटका है तो वापस मिल सकता है। आय के नए मार्ग भी खुलेंगे। अपनों का साथ होगा। नौकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों की आज संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत संभव हो सकती है। जीवनसाथी भरपूर सहयोग निभाएंगे। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात भी संभव है। संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों का आज मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। किसी मित्र की मदद से किसी नए कारोबार की शुरुआत संभव हो सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों का दिन अच्छा रहने वाला है। अपनों का साथ होगा। शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आप कार्यस्थल पर आकर्षण के केंद्र बन रहेंगे। जीवन में जरूरत के हिसाब से चीजें उपलब्ध होंगी। नौकरी चाकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। हालांकि धन हानि के भी संकेत हैं, इसलिए सतर्क रहना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

तुला राशि- तुला राशि वालों का मन प्रसन्न रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माता की सेहत में सुधार होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। भूमि, भवन सुख में वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से आप बेहतर स्थिति में आएंगे।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को आज अपनी वाणी में कंट्रोल रखना चाहिए अपशब्द न बोलें। बडे-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। पिता के सहयोग से कारोबार में सुधार होगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों की व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। नवव्यापार का आगमन भी हो सकता है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम-संतान का साथ होगा। लव लाइफ में सुधार होगा। धन की स्थिति भी पहले से अच्छी हो जाएगी।

मकर राशि- मकर राशि वाले आर्थिक रूप से उतार-चढ़ावों का सामना कर सकते हैं। मन परेशान रह सकता है। सेहत भी मध्यम रहेगी। कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। गुस्से पर काबू रखें। व्यापारिक उत्थान दिख रहा है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को आज अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कारोबार में बढ़ोतरी होगी। लाभ में भी वृद्धि होगी। वाहन सुख में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। माता की सेहत का भी ध्यान रखें। कुटुंबों में वृद्धि होगी।

मीन राशि- मीन राशि वाले आज अपनी सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में बढ़ोतरी होगी। धन लाभ में भी वृद्धि होगी। वाहन सुख में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। माता की सेहत का भी ध्यान रखें। भावनात्मक संबंधों में तूतू-मैंमैं संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:मेष, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ, धन प्राप्ति के योग