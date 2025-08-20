Tarot Card 20 August : आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जानें टैरो कार्ड से

Tarot Rashifal 2025: टैरो राशिफल अपने आप में काफी यूनीक है। एनर्जी को रीड करके टैरो आपको सटीक जानकारी देता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन 12 राशियों के लिए क्या-क्या ध्यान में रखना है और किस-किस एरिया में उनकी एनर्जी शिफ्ट होगी।

Tarot Card Reading 20 August 2025 : टैरो, कार्डों की रहस्यमयी दुनिया और भविष्य आकलन की सर्वप्रिय विधा है। इस शब्द की उत्पत्ति भी रहस्यमय है। टैरो सिर्फ शब्द नहीं, भविष्य और जीवन है। कुछ मानते हैं यह टैरोची शब्द से उत्पन्न हुआ, जो माइनर आर्काना के कार्डों से संबंधित था, तो कुछ इसकी उत्पत्ति टैरोटी से मानते हैं क्रास लाइन जो कि कार्डों के पीछे दिखती है। टैरो डेक में कुल 78 कार्ड होते हैं, जिन्हें मेजर आर्काना तथा माइनर आर्काना में विभक्त किया गया है। आर्काना लैटिन भाषा के शब्द आर्कान्स से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है रहस्यमय व्यक्तिगत विकास। रहस्यों से प्रतीकात्मक रूप से अभिलेखित शिक्षाएं लिए मेजर आर्काना गुप्त विज्ञान के छात्रों का गंभीर विषय है। आइए जानते हैं, टैरो कार्ड से जानें कैसा रहेगा सभी राशियों का हाल। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल...

मेष राशि- चाहे आप अकेले हों या रिश्ते में हों, यह समझने का समय है कि आप वास्तव में एक पार्टनर में क्या चाहते हैं। आज किसी भी चीज से समझौता न करें।अपने आप पर भरोसा रखें और अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम लेने से न डरें।आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और अपने बजट पर बारीकी से नजर रखें। यह अपने और अपने भविष्य में निवेश पर विचार करने का भी एक अच्छा समय है।जहां तक ​​आपके स्वास्थ्य का सवाल है, तो आज अपनी सेहत की देखभाल पर ध्यान दें। अपने बिजी प्रोग्राम से ब्रेक लें और कुछ जरूरी आराम का आनंद लें।

वृषभ राशि- आपकी प्रोफेशनल लाइफ व्यस्त और अस्त-व्यस्त रहेगी। धन और स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां भीरहेंगी। आपके लव लाइफ में तनाव रहने की संभावना है। कुछ जातकों खासकर महिलाओं को पूरे दिन अपने पार्टनर से परेशानी रहेगी। प्रेमी पर अपनी राय न थोपें बल्कि पार्टनर से सलाह-मशविरा करके ही लव लाइफ में फैसले लें।

मिथुन राशि- आपको आर्थिक परेशानियां रहेंगी और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कुछजातकों का भाई-बहनों के साथ आर्थिक विवाद भी होगा। बड़े वित्तीय निर्णय न लें और व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वेअपने व्यवसाय का विस्तार न करें और न ही बड़े निर्णय लें।स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्याएंपरेशान करेंगी। कुछ छोटे-मोटे संक्रमण और एलर्जी रहेगी और पहले भाग में बच्चों को आंखों से संबंधित समस्याएं भी होंगी।

कर्क राशि- आज आपका रिश्ता खुशहाल रहने वाला है। रिश्ते में पुराने विवादों को निपटाने के लिए आज का दिन अच्छा है।टीम मीटिंग में मौजूद रहें। किसी नई कंपनी से जुड़ने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। व्यवसायी नए पार्टनर्स से मिलेंगे और नए सौदे पर साइन करेंगे जिससे कल लाभ होगा।आज आपको किसी वित्तीय चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा और इससे आपको नौकरी से बेहतर आय के साथ-साथ निवेश भी करेंगे। आप गहनों के साथ-साथ फैशन के सामान की भी खरीदारी कर सकते हैं।

सिंह राशि- आपका पार्टनर आपकी एक्टिविटीज में साथ देगा और आपसे भी वैसा ही रहने की उम्मीद करेगा। कुछ जातकरिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की प्लानिंग बनाएंगे और पार्टनर को परिवार से मिलवाएंगे।आपको कानूनी मुद्दों पर भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है, खासकर व्यवसायियों के लिए। कुछ सिंह राशि वालों को किसी जरूरतमंद दोस्तों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। जो लोग होम लोन मंजूर होने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें आज अच्छी खबर मिलेगी।स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

कन्या राशि- कुछ लोग बीमारी से उबर जाएंगे और आज यात्रा भी करेंगे। जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है और सीनियर सिटीजन को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।आज किसी प्रोजेक्ट के कारण मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालांकि आज लोग प्यार में पड़ने और मौजूदा रिश्ते के मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार रहें।आजकोई गंभीर आधिकारिक कार्यभार पास नहीं आएगा। हालांकि कोई मौजूदा प्रोजेक्ट आपको गहरे संकट में डाल सकता है।

तुला राशि- आज कुछ जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। आज लव लाइफ से जुड़े मुद्दों को खुलकर बातचीत करके संभालने की जरूरत है। ऑफिस में अपनी योग्यता व टैलेंट दिखाने के लिए ज्यादा समय निकालें। आज धन और स्वास्थ्य दोनों अच्छे हैं और आप बड़े वित्तीय निर्णयों पर विचार कर सकते हैं।कोई भी व्यावसायिक अड़चन आपको परेशान नहीं करेगी। हालांकि ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। कोई सीनियर या सहकर्मी आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने की कोशिश करेगा लेकिन जाल में न पड़ें।

वृश्चिक राशि-काम का भारी दबाव रहेगा। सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए आपको क्रिएटिव होने की आवश्यकता है।कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यस्थल पर ही रुकेंगे। काम से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं और जो लोग बैंकिंग, वित्त और लेखा क्षेत्रों में हैं, उन्हें गिनती करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। छात्रों को अपनी पढ़ाई और करियर में तरक्की के कई अवसर मिल सकते हैं।

धनु राशि- आज अपने कार्यभार को संभालने का दिन है। अब आप अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर दिखा सकते हैं। हालांकि आज आपको थोड़े भ्रम और संदेह का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। इस समय का इस्तेमाल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है और अपने विचारों को काबू करना और अपने सपनों को साकार करना आप पर निर्भर करता है।

मकर राशि- आपको ऑफिस में पदोन्नति या वेतन में वृद्धि भी मिल सकती है जो बैंक बैलेंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इससे लाइफस्टाइल में भी सुधार आएगा। कुछ जातकआज घरों की मरम्मत शुरू करेंगे जबकि कुछ महिलाएं संपत्ति खरीदेंगी। कार या बाइक खरीदने के लिए दिन का दूसरा भाग अच्छा है। आज किसी अच्छे सोशल वर्क के लिए धन दान भी कर सकते हैं।जो लोग मार्केटिंग क्षेत्र में हैं उन्हें आज लक्ष्य पूरा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ राशि- नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें और अपने करियर में नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहें। अपनी क्रिएटिविटी को अपनाएं और दायरे से बाहर सोचने से न डरें। यह नेटवर्क बनाने, नए लोगों से मिलने और मूल्यवान संबंध बनाने का एक अच्छा समय है जो आपके पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है।आज अपने वित्त को लेकर सावधान रहें और किसी भी अनावश्यक जोखिम से बचें।

मीन राशि- लव लाइफ के मामले में आज का राशिफल ईमानदारी और बातचीत का संकेत देता है। अपने पार्टनर के साथ खुले और ट्रांसपेरेंट रहें और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने से न डरें।अपने लक्ष्यों का आकंलन करना और यह पता लगाना जरूरी है कि क्या आपकी वर्तमान नौकरी आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप है। अगर नहीं, तो चेंज करने का समय आ गया है। आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। धन का इस्तेमाल सोच-समझकर ही करें।