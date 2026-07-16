सांवलिया सेठ मंदिर में चढ़ी 20 लाख की सोने की बांसुरी, जयपुर के भक्त की अनोखी भेंट
चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में जयपुर के एक श्रद्धालु ने लगभग 137 ग्राम सोने की बांसुरी भगवान को भेंट की। जानिए इस अनोखी भेंट के पीछे की पूरी कहानी के बारे में।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बने श्री सांवलिया सेठ मंदिर को प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। हर दिन यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। आए दिन इस मंदिर में लोग सोना, चांदी और कीमती वस्तुओं को अर्पित करते हैं। इस वजह से ये मंदिर काफी सुर्खियों में छाया रहता है। हाल ही में इस मंदिर में एक भेंट चढ़ाई गई है जिस पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल जयपुर के एक श्रद्धालु से भगवान सांवलिया सेठ को सोने से बनी बांसुरी चढ़ाई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार इस बांसुरी को लगभग 137 ग्राम सोने से तैयार किया गया है। ऐसे में मौजूदा सोने की कीमत को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमत लगभग 20 लाख आंकी जा रही है। श्रद्धालु परिवार ने अपनी किसी मनोकामना के पूरी होने के बाद भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इस खास भेंट को अर्पित किया है।
भगवान कृष्ण और बांसुरी का खास नाता
भगवान श्रीकृष्ण और बांसुरी का रिश्ता बहुत ही खास है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बांसुरी को प्रेम, भक्ति और शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि श्रद्धालु परिवार की ओर से भगवान को सोने की बांसुरी अर्पित करने का फैसला लिया गया। ऐसे में इसे सिर्फ कीमती उपहार नहीं बल्कि भगवान के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करने का एक माध्यम माना जा रहा है।
इस विधि से सौंपी गई भेंट
सांवलिया सेठ मंदिर में भगवान के दर्शन करने और पूजा-अर्चना करने के बाद इस बांसुरी को अर्पित किया गया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भेंट कक्ष में इस बांसुरी को मंदिर के प्रशासन को प्रक्रिया के तहत सौंपा गया। मंदिर के मंडल की ओर से इस बांसुरी को भेंट के रूप में स्वीकार किया गया और नियम के हिसाब से श्रद्धालु को इसकी रसीद भी मिली। इस मंदिर की एक खास परंपरा है कि भेंट चढ़ाने के बाद श्रद्धालु को ऊपरना पहनाकर सम्मानित किया जाता है। जयपुर के इस श्रद्धालु को भी ऊपरना से सम्मानित किया गया और इस के बाद भगवान का प्रसाद और तस्वीर दिया गया।
आस्था का केंद्र है श्रीकृष्ण का ये मंदिर
इस मंदिर की गिनती देश के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। हजारों की तादाद में लोग यहां दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि यहां पर सच्चे मन से कुछ भी मांगा जाए तो भगवान जरूर सुनते हैं। यही वजह है कि जब किसी की मनोकामना पूरी होती है तो लोग वापस आकर अपनी श्रद्धा के अनुसार यहां पर दान करते हैं। मंदिर में हमेशा लोग नकदी के अलावा ज्वेलरी जैसे मुकुट या फिर छत्र समेत कई चीजें भेंट करते हैं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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व्यक्तिगत रुचियां
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