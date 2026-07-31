बच्चे के जन्म के बाद कितने दिन तक नहीं करनी चाहिए पूजा? जानें सूतक के शास्त्रीय नियम

बच्चे के जन्म के बाद कितने दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए? जानें सूतक काल के शास्त्रीय नियम। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण के अनुसार, जन्म के बाद सूतक कितने दिन का होता है और कब से पूजा-पाठ शुरू कर सकते हैं।

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के कई नियम बनाए गए हैं और इनका पालन जरूरी माना जाता है। सही तरीके से पूजा करने पर इसके पूर्ण लाभ मिलते हैं। इसी तरह कुछ विशेष अवसरों पर पूजा-पाठ की मनाही भी होती है। मुख्य रूप से जब घर में छोटे बच्चे का जन्म होता है, तब कुछ दिनों तक घर के किसी भी सदस्य को पूजा करने या मंदिर में प्रवेश करने से मना किया जाता है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से घर में सूतक मान्य हो जाता है और इस दौरान किसी भी तरह की पूजा करने से परहेज किया जाता है।

सूतक काल क्या है और क्यों लगता है? हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, तब घर में सूतक काल आरंभ हो जाता है। इन तथ्यों का उल्लेख गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और पराशर स्मृति में किया गया है। इन सभी ग्रंथों के अनुसार, सूतक दो बार लगता है। पहला बच्चे के जन्म के समय और दूसरा किसी परिजन की मृत्यु के समय। इनका सीधा संबंध घर में होने वाली अशुद्धि से होता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद कुछ दिनों तक घर में अशुद्धि रहती है, जिसकी वजह से पूजा-पाठ से मना किया जाता है।

सूतक कितने दिनों तक रहता है? सूतक काल को शास्त्रीय भाषा में अनिश्चित काल भी कहा जाता है। बच्चे के जन्म के बाद लगने वाला सूतक अलग-अलग जगहों पर अलग तरीके से माना जाता है। आमतौर पर शुद्धिकरण बारहवें दिन हो जाता है और इसी दिन बच्चे को सूर्य देव के दर्शन कराए जाते हैं। इसके बाद ही घर को शुद्ध माना जाता है और पूजा-पाठ आरंभ हो जाता है। वहीं कुछ जगहों पर सूतक काल पूरे सवा महीने तक मान्य होता है और चालीस दिनों तक घर में सूतक के नियम माने जाते हैं। यह जच्चा-बच्चा को किसी भी संक्रमण से बचाने के लिए भी किया जाता है।

मूल नक्षत्र में जन्म होने पर विशेष नियम अगर बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है, तो उसकी मूल शांति की पूजा के बाद सूतक का समापन माना जाता है। सत्ताईसवें दिन मूल पूजा की जाती है। इसके बाद से ही घर में अन्य पूजा-पाठ शुरू होता है। सूतक के समापन के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। इसके बाद ही पूर्ण रूप से पूजा-पाठ शुरू हो जाता है। मूल नक्षत्र वाले बच्चों के लिए यह विशेष नियम महत्वपूर्ण माना जाता है।

सूतक में मंदिर जाने और पूजा का प्रावधान शास्त्रों के अनुसार, यदि घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगा हुआ है, तो कुछ दिनों तक घर के सदस्यों को मंदिर जाने से भी मना किया जाता है। हालांकि, जैसे ही यह समय अवधि समाप्त होती है मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है और सभी को वितरित किया जाता है। बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद तक पूजा-पाठ नहीं करना मां को कुछ दिनों तक आराम देने के लिए भी किया जाता है। यह आपकी व्यक्तिगत पसंद पर आधारित है और आप चाहें तो मानसिक पूजा या मंत्रों का जाप इस दौरान पूरे श्रद्धा भाव से कर सकते हैं।

सूतक समाप्ति के बाद क्या करें? सूतक काल समाप्त होने के बाद घर को शुद्ध करने की परंपरा है। गंगाजल छिड़ककर घर की शुद्धि की जाती है। इसके बाद नियमित पूजा-पाठ शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले भगवान विष्णु या कुलदेवता की पूजा करके भोग लगाएं। परिवार के सभी सदस्य मंदिर जाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सूतक के नियमों का पालन करने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है और मां-बच्चे दोनों को पर्याप्त आराम मिलता है। श्रद्धा और समझदारी से इन नियमों का पालन करना चाहिए।