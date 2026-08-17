सूर्य-बुध युति: 22 अगस्त से 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य के बंद दरवाजे, खूब होगा लाभ
Surya-Budh Yuti 2026 Horoscope: सूर्य-बुध युति ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह युति 22 अगस्त को सूर्य की सिंह राशि में बनने जा रही है। जानें सूर्य-बुध युति से किन राशियों को होगा लाभ।
Surya-Budh Yuti 2026 Lucky Zodiac Signs: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सूर्य-बुध की युति का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के राजकुमार बुध 22 अगस्त 2026 को शाम 07:32 बजे कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में पहले से ही सूर्य देव विराजमान होंगे। इस तरह से सिंह राशि में सूर्य-बुध की युति बनेगी। सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य और बुध के मिलने से बनने वाला यह योग अपार धन, उच्च पद प्रतिष्ठा, बुद्धि और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है। सूर्य-बुध की युति सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेगी, लेकिन चार राशियों के लिए यह अत्यंत शुभ रहेगी। जानें सूर्य-बुध युति की लकी राशियां।
वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों को इस समय आर्थिक लाभ के संकेत हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ होने से बैंक-बैलेंस में वृद्धि हो सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। व्यापारिक सफलता मिल सकती है। किसी नए डील या सौदे पर साइन करने का मौका मिल सकता है। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार का साथ मिलेगा। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी और किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी।
मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए सूर्य-बुध की युति विशेष रूप से लाभकारी रहेगी। इस समय आपको कार्यों में सफलता हासिल होगी। नौकरी करने वालों को आय में वृद्धि के साथ प्रमोशन मिल सकता है। छात्रों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छे और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। घर में शुभ या मांगलिक कार्य हो सकते हैं।
सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए सूर्य-बुध की युति उन्नति के रास्ते खोलेगी। इस समय आपकी नौकरी में उन्नति के योग हैं। नौकरी करने वालों को नए अवसरों की प्राप्ति होगी। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करने का मौका मिलेगा और यात्राएं फलीभूत भी होंगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
तुला राशि-
तुला राशि वालों की वाणी प्रभावशाली रहेगी। आप अपने दम पर कार्यों में सफलता पाएंगे। भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क हो सकता है, जिसका लाभ करियर में मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपकी आय में वृद्धि के संकेत हैं। इस समय नौकरी करने वालों को मनमुताबिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सीनियर्स आपका सहयोग करेंगे और आप सफलता पाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान