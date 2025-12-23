सूर्य की उपासना से होती है पाप मुक्ति, रोगनाश, दीर्घायु, सुख की प्राप्ति और दरिद्रता का निवारण

संक्षेप: सूर्योपनिषद् के अनुसार समस्त देव, गंधर्व, ऋषि सूर्य रश्मियों में निवास करते हैं। स्कंदपुराण में कहा गया है, सूर्य को अर्घ्य दिए बिना भोजन करना पाप के समान है। संक्रांतियों तथा सूर्य षष्ठी के अवसर पर सूर्य की उपासना का विशेष विधान बनाया गया है।

सूर्योपनिषद् के अनुसार समस्त देव, गंधर्व, ऋषि सूर्य रश्मियों में निवास करते हैं। स्कंदपुराण में कहा गया है, सूर्य को अर्घ्य दिए बिना भोजन करना पाप के समान है। संक्रांतियों तथा सूर्य षष्ठी के अवसर पर सूर्य की उपासना का विशेष विधान बनाया गया है। सामान्यता रविवार को सूर्य की उपासना की जाती है। वैसे प्रतिदिन प्रातःकाल रक्तचंदन से मंडल बनाकर तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, चावल, लाल फूल रखकर सूर्य की ओर मुख करके कलश को छाती के सामने बीचोबीच लाकर सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जल की धारा धीरे-धीरे प्रवाहित कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करते हैं। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन-धान्य, क्षेत्र, पुत्र, मित्र, तेज, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य आदि प्रदान करते हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है-

मानसं वाचिकं वापि कायजं यच्च दुष्कृतम्। सर्वं सूर्य प्रसादेन तदशेषं व्यपोहति॥ अर्थात जो उपासक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। उपासक के सम्मुख प्रकट होकर वे उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के मानसिक, वाचिक, शारीरिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

ऋग्वेद में सूर्य से पाप मुक्ति, रोगनाश, दीर्घायु, सुख प्राप्ति, दरिद्रता निवारण आदि के लिए प्रार्थना की गई है। वेदों में ओजस्, तेजस् एवं ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति के लिए सूर्योपासना का विधान है। ब्रह्मपुराण के अध्याय 29-30 में सूर्य को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हुए सभी देवों को इन्हीं का प्रकाश स्वरूप बताया गया है। कहा गया है कि सूर्य की उपासना करने वाले मनुष्य जो कुछ सामग्री सूर्य के लिए अर्पित करते हैं, भगवान भास्कर उन्हें लाख गुना करके वापस लौटा देते हैं।

स्कंदपुराण काशी खंड 9/45-48 में सविता सूर्य आराधना द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति का वर्णन है। धन, धान्य, आयु, आरोग्य, पुत्र, पशुधन, विविध भोग एवं स्वर्ग आदि सूर्योपासना करने से प्राप्त होते हैं।

यजुर्वेद अध्याय-13, मंत्र-43 में कहा गया है कि सूर्य की सविता की आराधना इसलिए भी की जानी चाहिए कि वह मानव मात्र के समस्त शुभ और अशुभ कर्मों के साक्षी हैं। उनसे हमारा कोई भी कार्य या व्यवहार छिपा नहीं रह सकता।

अग्निपुराण में कहा गया है कि गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य की उपासना-आराधना करने से वह प्रसन्न होते हैं और साधक का मनोरथ पूर्ण करते हैं।